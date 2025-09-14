Fußball Landesliga SKV Rutesheim schlägt zu in der Nachspielzeit
Der Fußball-Landesligist verteidigt die Tabellenführung mit einem 3:2-Erfolg bei Aufsteiger SG Schorndorf in letzter Sekunde – danach gibt es zwei Platzverweise für die SG.
Die SKV Rutesheim hat sich von den Ausfällen der Korsettstangen Maxim Russ (Verletzung) und Markus Wellert (Sperre) nicht beirren lassen und das Spiel beim Aufsteiger SG Schorndorf nach einer turbulenten Schlussphase mit 3:2 (0:1) für sich entschieden. Mit der Optimalausbeute von 15 Punkten aus fünf Saisonspielen bleiben die Rutesheimer an der Spitze in der Fußball-Landesliga.