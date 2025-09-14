Fußball Landesliga: SKV Rutesheim schlägt zu in der Nachspielzeit

Die SKV Rutesheim hat sich von den Ausfällen der Korsettstangen Maxim Russ (Verletzung) und Markus Wellert (Sperre) nicht beirren lassen und das Spiel beim Aufsteiger SG Schorndorf nach einer turbulenten Schlussphase mit 3:2 (0:1) für sich entschieden. Mit der Optimalausbeute von 15 Punkten aus fünf Saisonspielen bleiben die Rutesheimer an der Spitze in der Fußball-Landesliga.

„Die Schlussphase war Nerven aufreibend, und nach dem Siegtreffer war bei uns Ekstase pur“, schilderte SKV-Trainer Christopher Baake die Gefühlslage im Team. Bis zur 85. Minute waren die Rutesheimer mit 1:2 im Rückstand gelegen. Dann sollte sich Baakes glückliches Händchen beim Wechseln zeigen: Marcel Held schlug in der 86. Minute eine Flanke mit viel Effet aus dem Halbfeld, der drei Minuten zuvor eingewechselte Hannes Obert erwischte den Ball perfekt per Kopf und wuchtete das Spielgerät zum 2:2 in die Maschen des SG-Tores.

Christopher Baake (li.) mit dem Trainerteam Gianluca Crepaldi (2. v. li.) und Alexander wellert (re.) Foto: Andreas Gorr

In einer „Schlussphase, in der beide Teams mit offenem Visier“ spielten (Baake), gelang den Rutesheimern in der fünften Minute der Nachspielzeit der entscheidende Spielzug: Der eingewechselte Sturm-Routinier Gianluca Crepaldi konnte einen Ball im Zentrum festmachen, passte auf Alexander Grau, der Torjäger Laurin Stütz in Szene setzte, welcher mit seinem fünften Saisontor zum 3:2 vollendete. In der zehnten Minute der Nachspielzeit kassierten die gefrusteten Gastgeber noch zwei Rote Karten: Shkodran Selimaj packte Rutesheims Yannik Walter vor den Augen des Schiedsrichters am Hals, ein Betreuer protestierte allzu heftig.

SKV Rutesheim verpasst die Führung

Die Rutesheimer bestimmten die Begegnung von Anfang an, die Gastgeber beschworen dank ihrer Körpergröße nur bei Standards Gefahr herauf, ohne dass Jan Göbel im SKV-Tor ernsthaft geprüft wurde. Flavio Heiler, der den Ball aus sieben Metern frei knapp neben den Pfosten setzte, und Lars Eiwen, der bei seinem Startelf-Debüt den besser postierten Grau übersah, hätten die Gäste in Führung bringen können. Stattdessen lag die SG Schorndorf nach 31 Minuten vorne, nachdem sich Lars Ludwig und Tim Rudloff bei Abwehraktionen verschätzt hatten.

Marcel Held (am Ball/im Spiel gegen Satteldorf) zirkelte den Ball zum 1:1 ins Tor der SG Schorndorf. Foto: Andreas Gorr

Der verdiente 1:1-Ausgleich ließ bis zur 65. Minute auf sich warten, war aber umso ansehnlicher: Marcel Held zirkelte einen Eckball mit derart viel Effet nach innen, dass sich die Kugel über den SG-Schlussmann und vom Innenpfosten direkt ins Tor senkte. Die Freude währte allerdings nur drei Minuten: Pascal Maier spielte einen verhängnisvollen Rückpass, in den Schorndorfs Altin Gashi hineinspritzte und Jan Göbel in der 1:1-Situation keine Chance ließ.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Landesliga SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi Die SKV Rutesheim muss die Tabellenführung beim starken Aufsteiger SG Schorndorf verteidigen. Drei Ausfälle bereiten Trainer Christopher Baake etwas Kopfzerbrechen.

Die Gastgeber hatten anschließend sogar die Chance auf das 3:1, als Göbel nach einem Zusammenprall am Boden lag, ein SG-Stürmer jedoch den Ball angesichts von drei SKV-Akteuren auf der Torlinie am Gehäuse vorbeisetzte. Lars Eiwen vergab nach einer Ecke aus fünf Metern per Kopf den Ausgleich (73.). Doch mit den Einwechslungen von Crepaldi, der viele Bälle offensiv festmachte, und dem schnellen Jay Niko Kiloko trug Baake seinen Teil zur Schluss-Ektase bei. SKV Rutesheim: Göbel, Riedlinger, Rudloff, Grau, Ludwig (33. Schneider), Maier (77. Kiloko), Boateng (83. Obert), Held, Heiler (97. Walter), Eiwen (72. Crepaldi), Stütz.