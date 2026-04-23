Fußball Landesliga: SKV Rutesheim sucht die Revanche gegen Öhringen

Das Hinspiel bei der TSG Öhringen hat Christopher Baake in unguter Erinnerung – und das nicht nur, weil seine SKV Rutesheim im Hohenlohischen mit 0:2 eine von bisher erst vier Saisonniederlagen bezogen hatte. „Das war die verdienteste Niederlage, die wir hinnehmen mussten. Öhringen hat mit elf Mann verteidigt und ist mit einer enormen Körperlichkeit aufgetreten“, weiß der Rutesheimer Trainer noch gut. Am Samstag (15.30 Uhr) haben die SKV-Akteure auf heimischem Gelände die Chance zur Revanche gegen den Tabellenfünften.