Fußball-Landesligist SKV Rutesheim ist zu Gast bei Schlusslicht Croatia Bietigheim – das Pokalspiel ging 2:4 verloren. „Nun herrschen andere Vorzeichen“, sagt SKV-Coach Christopher Baake.

Henning Maak 03.10.2024 - 14:44 Uhr

„Nach zwei Siegen in Folge haben wir Blut geleckt und wollen unsere Serie natürlich ausbauen“, erklärt Trainer Christopher Baake die Zielsetzung der SKV Rutesheim vor der Landesliga-Partie am Samstag (14.30 Uhr) bei Croatia Bietigheim. Die Ausgangslagen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während die Rutesheimer nach zwei Erfolgen beim SSV Schwäbisch Hall (1:0) und den SV Breuningsweiler (8:0) in die Spur gefunden zu haben scheinen, steht der Aufsteiger Croatia Bietigheim nach sieben Spielen noch ohne einen einzigen Punkt da.