Die SKV Rutesheim spielt nur noch um die Goldene Ananas. Nach der 1:2(0:1)-Niederlage beim Tabellenletzten SV Breuningsweiler ist der Meisterschaftszug endgültig abgefahren.

Henning Maak 12.04.2025 - 10:16 Uhr

Die SKV Rutesheim hat sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen in der Landesliga verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake unterlag am Freitagabend beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht SV Breunigsweiler überraschend mit 1:2 (0:1). „Das war ein ganz bitteres Spiel auf einem sehr schwierigen Platz, mit dem sich die Mannschaft nicht richtig arrangieren konnte“, monierte Coach Baake. Hinzu kam großes Aluminium-Pech bei der SKV, insgesamt dreimal landeten Schüsse von SKV-Stürmern an Latte oder Pfosten.