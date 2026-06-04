Die Rechnung ist simpel: Wenn die SKV Rutesheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim TSV Crailsheim kein Tor kassiert, ist sie Meister der Fußball-Landesliga und steigt in die Verbandsliga auf – dem Tabellenführer reicht im letzten Saisonspiel ein Remis zum Titel. „Ich bin guter Dinge“, sagt Trainer Christopher Baake, „die Mannschaft weiß, worauf es ankommt.“

Eines hat der Coach unmissverständlich deutlich gemacht: Sein Team wird nicht auf ein Remis hinarbeiten, das Ziel in Crailsheim ist ein Dreier. „Wir wollen die Saison souverän durchziehen“, betont der 36-Jährige. Die SKV hat es selbst in der Hand, Verfolger FV Löchgau muss auf eine Niederlage der Rutesheimer hoffen und die eigene Partie gegen Sport-Union Neckarsulm gewinnen.

Das sagen die Spieler der SKV Rutesheim

Bei den Kickern der SKV herrscht große Vorfreude auf das Saisonfinale wie unsere Mini-Umfrage verdeutlicht.

Mann mit Vorwärtsdrang: Marcel Held (re.) im Derby gegen den SV Leonberg/Eltingen Foto: Andreas Gorr

Marcel Held: „Auf dieses Spiel haben wir die ganze Saison hingearbeitet – wir fahren aber nicht nach Crailsheim, um nur einen Punkt zu holen, wir wollen drei Punkte mitnehmen. Eine besondere Vorbereitung habe ich nicht, aber ich mag es, vor dem Spiel meine Ruhe zu haben, damit ich in meine Konzentration rein finde. Deswegen fahre ich meistens zu den Spielen alleine. Der Aufstieg in die Verbandsliga wäre ein super Schritt für meine Fußball-Karriere – ich will so hoch wie möglich spielen.“

Seit Jahren eine Stütze im Defensivverbund der SKV: Tobias Gebbert (li.) Foto: Baumann/Julia Rahn

Tobias Gebbert: „Ich habe mir zwei Tage Familienurlaub genommen, um vor diesem Spiel noch kurz abzuschalten. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals auf ein Spiel so gefreut zu haben in der Vergangenheit – natürlich ist da eine gewisse Anspannung, aber es ist eine positive Anspannung, weil es um ein positives Ereignis geht und kein Kampf gegen den Abstieg ist. Das hat, denke ich, noch niemand erlebt in der Mannschaft. Dass ein Punkt reicht, gibt ein gutes Gefühl, aber mit diesem Ansatz gehen wir nicht ins Spiel. Und dann sind da noch unsere Fans. Die waren schon in Löchgau beeindruckend, wie sie Stimmung gemacht haben. Ich hoffe auf den perfekten Ausgang, dass wir die Meisterschaft holen und dann mit allen Leuten im Verein feiern werden. Abgesehen davon: Für mich wäre es die erste Meisterschaft bei den Aktiven.“

Der Torschütze vom Dienst der SKV Rutesheim: Laurin Stütz Foto: Andreas Gorr

Laurin Stütz: „Das Spiel wird wie ein Finale, da freut man sich natürlich drauf. Aber ich bin trotzdem sehr bemüht, mich nicht verrückt machen zu lassen. Auch wenn uns ein Unentschieden reicht, das ist sicher ein kleiner Vorteil – die bessere Lösung ist aber, auf Sieg zu spielen. Wir wollen in Crailsheim gewinnen. Das Wetter wird wohl nicht so heiß wie zuletzt gegen Schwäbisch Hall, bei dem großen Platz in Crailsheim würden 30 Grad das Ganze noch einen Ticken schwieriger machen. Meine Mutter wird auch nach Crailsheim kommen, wenn sie zugeschaut hat, haben wir eigentlich immer gewonnen. Und ich werde mich am Freitag so vorbereiten, wie ich das die letzten Wochen getan habe: Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden in der Stadt zum Kaffeetrinken.

Kraftvoll und wertvoll im Strafraum: Sturmtank Markus Wellert Foto: Andreas Gorr

Markus Wellert: „Es fällt schwer, in diesen Tagen nicht an das Spiel zu denken. Die Vorfreude ist riesig, weil wir es ja selbst in der Hand haben – wir alle im Team sind extrem heiß drauf. Und auch wenn ein Unentschieden reicht – es ist doch geiler, wenn man die Meisterschaft und den Aufstieg mit einem Sieg feiert. Auch wenn der Platz in Crailsheim sehr groß ist, das kommt uns womöglich sogar zugute, denn alle im Team sind brutal fit. Und das muss ich auch mal loswerden: Das Trainerteam leistet tolle Arbeit, gerade in den letzten entscheidenden Wochen ist der Spaß im Training nicht zu kurz gekommen. Für mich wäre ein Erfolg am Samstag die erste Meisterschaft als Aktiver – das ist mir erst jetzt richtig bewusst geworden und macht alles noch viel prickelnder. Und wenn wieder so viele Fans mitreisen wie nach Löchgau, wäre das großartig. Wenn unsere Zuschauer einen Spieler feiern, der gerade einen wichtigen Zweikampf gewonnen hat, kitzelt das aus uns noch zusätzliche 20 bis 30 Prozent raus.“

Die Schaltzentrale im Mittelfeld der SKV: Maxim Russ (li.) Foto: Andreas Gorr

Maxim Russ: „Noch hält sich die Nervosität in Grenzen, sie wird sicher noch zunehmen – es herrscht bei mir vielmehr einer riesengroße Vorfreude auf das Spiel. Wir haben uns das durch harte Arbeit verdient und wollen die Saison jetzt positiv zu Ende bringen. Das Spiel hat ja einen gewissen Final-Charakter. Wir sind sehr gut gewappnet, wir waren diese Woche alle Mann im Training, was unsere große Geschlossenheit unterstreicht.“

Kapitän, Chef in der Dreierkette und Vorbild: Tim Rudloff Foto: Andreas Gorr

Tim Rudloff: „Klar, es ist schon ein Stück weit ein besonderes Spiel, weil man weiß, man kann sich für den Aufwand der ganzen Saison belohnen. Und trotzdem gehen wir das Spiel wie jedes andere an. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, deswegen wäre es da falsch zu sagen: Uns reicht ein Unentschieden oder wir spielen auf unentschieden. Denn so was ist im Fußball eher selten gut gegangen. Ich war damals dabei nach den zwei Corona-Jahren, wo fast die Hälfte der Teams der Verbandsliga abgestiegen sind – und wir den Klassenerhalt geschafft haben. Das war etwas Großes, das ich in Rutesheim erlebt habe – aber eine Meisterschaft und der Aufstieg, das würde sich sicher noch besser anfühlen. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich den Vergleich ziehen kann.“

Quirlig und beweglich auf außen: Flavio Heiler (re.) Foto: Andreas Gorr

Flavio Heiler: „Man denkt unter der Woche schon häufiger an dieses Spiel im Vergleich zu den anderen davor. Aber das ist doch ganz normal, weil wir uns alle sehr darauf freuen. Das Spiel hat einen Endspiel-Charakter, da ist nicht nur bei mir die Motivation noch höher als sonst. Ich bin zuversichtlich: Wir sind alle top drauf und wir haben in den letzten Spielen ein gesundes Selbstvertrauen aufgebaut. Dass uns ein Unentschieden reicht, nimmt etwas Druck weg – dennoch werden wir auf Sieg spielen. Dass ein Fanbus nach Crailsheim fährt, zeigt, wie groß der Zusammenhalt im Verein ist – und was ein Aufstieg bedeuten würde.“