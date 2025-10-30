 
Fußball Landesliga SKV-Trainer Baake fordert: Von Beginn an hellwach sein

1
Die SKV Rutesheim um Marcel Held (li., gegen Löchgaus Yannic Wieland) brennt auf das Spitzenspiel. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Die SKV Rutesheim empfängt am Samstag Spitzenreiter FV Löchgau zum Topspiel im Sportpark Bühl. Trainer Christopher Baake freut sich auf die Begegnung.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Zwei Wochen nach dem deutschen Klassiker in der Bundesliga kommt es am Samstag um 14.30 Uhr auch in der Landesliga zu einem der prestigeträchtigsten Duelle, die ein Ligasystem zu bieten hat: der Erste gegen den Zweiten. Die SKV Rutesheim geht dabei als Verfolger ins Rennen, in dieser Saison ein ungewohntes Gefühl für die Bühl Boys, die vom zweiten bis zum achten Spieltag sieben Wochen lang von oben grüßten. Nur nach drei der bisherigen elf Spieltage stand eine andere Mannschaft an der Tabellenspitze: der kommende Gegner FV Löchgau.

 
Die SKV-Spieler wollen am Samstag wie hier beim TSV Heimerdingen jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Kepple

Der Vorjahreszweite ist bislang als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen, hat jedoch nur einen Punkt Vorsprung vor Christopher Baakes SKV. Rutesheims Trainer ist wie seine Spieler voller Vorfreude. „Endlich mal wieder ein richtiges Topspiel, da freuen wir uns natürlich drauf. Wir wollen uns mit den Besten in der Liga messen und mit Löchgau kommt vielleicht sogar die beste Mannschaft auf uns zu.“

SKV im letzten Duell mit Löchgau siegreich

Vor dem 22. Aufeinandertreffen beider Vereine spricht die Bilanz mit 10 Siegen für die Gäste, Baake hat jedoch seit Amtsantritt eine ausgeglichene Bilanz mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen im vergangenen November gewann die SKV im heimischen Sportpark auch dank eines Doppelpacks von Stürmer Markus Wellert mit 3:1.

Im vorherigen Duell entwischte Markus Wellert (vorne) seinem Gegenspieler Danny Marosevic vom FV Löchgau (hinten). Foto: Pressefoto Baumann

Christopher Baake erwartet mit dem FV eine eine „spielstarke, eingespielte, sehr emotionale Truppe“ und betont gleichzeitig: „Ich glaube, wir ähneln uns ziemlich arg, sowohl vom Verein als auch von der Spielweise“. Auch seine Mannschaft ist eingespielt, beim ersten Duell unter seiner Regie standen 8 Spieler in der Startelf, die auch am Samstag im Kader zu erwarten sind.

Formkrise laut Baake kein Mentalitätsproblem

Aus den letzten fünf Spielen konnten beide Teams nur zwei gewinnen, Rutesheim fuhr in diesem Zeitraum satte drei Niederlagen ein, unter anderem gegen Aufsteiger Öhringen und Abstiegskandidat Ilshofen. Mangelnde Ernsthaftigkeit sah Baake in diesen Spielen aber nicht, wie er betont: „Einsatz und Leidenschaft kann ich akzeptieren, da ist auf gar keinen Fall ein Einstellungsproblem.“

Christopher Baake freut sich auf ein Topspiel im Sportpark Bühl. Foto: Andreas Gorr

Für den SKV-Trainer werden am Samstag vor allem die sportlichen Grundtugenden, der Einstieg in die Partie und nicht zuletzt auch mögliche Standards, bei denen sich seine Mannschaft in dieser Saison schon vermehrt gefährlich zeigte, entscheidend sein. Sein Team müsse „von Sekunde eins hellwach auf dem Platz sein“ sowie „Freude und Lust auf dieses Spiel haben. Die macht Baake auch den Zuschauern, verspricht ein „sauberes und taktisch hochwertiges Landesligaspiel. Nicht ganz Bundesliga, aber sicher trotzdem ein Topspiel.

