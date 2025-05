Eigentlich hätte am Samstag im Sportpark Bühl das Landesligaspiel zwischen den Rutesheimer Fußballern und dem TV Pflugfelden stattfinden sollen. Da die Gäste aber aufgrund von Verletzungen, Krankheitsfällen und Urlaubern nicht genügend Akteure im Kader hatten, um die gewünschte Mannschaftsstärke erfüllen zu können, musste die Partie kurzfristig abgesetzt werden. „Das ist schade, weil wir uns auf das Spiel vorbereitet hatten und auch gerne gespielt hätten“, bedauerte SKV-Trainer Christopher Baake die unerwartete Spielpause.

Auswärtspartien bereiten Sorgen

Immerhin dürfte die Partie mit 3:0 für die Rutesheimer gewertet werden. Dadurch wird die gute Heimbilanz der SKV ausgebaut. Am Sportplatz Bühl gingen in dieser Spielzeit nur drei Partien verloren. Sorgen machten der SKV zuletzt die Auswärtsspiele. Auf fremden Plätzen wurden die letzten vier Partien verloren. Hieraus resultierend haben sich die Rutesheimer auch aus dem Aufstiegsrennen in der Landesliga verabschiedet. „Wir wollen die Saison jetzt ordentlich zu Ende bringen und aus unseren Fehlern lernen“, betont Trainer Baake.

Am kommenden Samstag (16 Uhr) wartet auf die SKV beim heimstarken TSV Crailsheim keine leichte Aufgabe. Immerhin dürfte der zuletzt angeschlagene Markus Wellert dann wieder einsatzfähig sein.