Fußball: Landesliga, Staffel 2 „Das waren keine Spiele, das war eine Blamage“
Mittwochswort Ivan Matanovic, der Kapitän des TSV Bernhausen, spricht über die plötzliche Krise beim vermeintlichen Favoriten.
In der vergangenen Saison war der TSV Bernhausen in der Fußball-Landesliga als Aufsteiger das stärkste Rückrundenteam. Und auch in diesem Spieljahr schien es für die inzwischen zum Titelfavoriten avancierten Filderstädter gerade so weiterzugehen – bis zuletzt plötzlich drei Pleiten in drei Spielen gefolgt sind. Was passiert ist? Woran es liegt? Der Kapitän Ivan Matanovic äußert sich im Interview. Der 31-jährige Torjäger spielte in seiner kroatischen Heimat einst bei mehreren Profivereinen, 2021 heuerte er bei den „Veilchen“ an.