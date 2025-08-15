Fußball-Landesliga, Staffel 2: Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Mit einem Ab- und vier Aufsteigern geht die Fußball-Landesliga-Staffel 2 an diesem Wochenende in die neue Punkterunde. Wie die 16 Teams auf die bevorstehende Spielzeit blicken, was sich in den Kadern getan hat und wer die Favoriten sind.

Hier geht es zum ausführlichen Saisonvorbericht.

SV Waldhausen

Die Enttäuschung der missglückten Aufstiegsrelegation hat die Mannschaft des SV Waldhausen mittlerweile verkraftet. „Je näher es Richtung Saisonstart geht, desto mehr merkt man, dass die Jungs wieder Bock haben“, sagt der Trainer Jens Rohsgoderer. Zudem überwiegt in der Rückschau der Stolz auf das Geleistete beim Club aus dem Aalener Stadtbezirk. Nach Platz zwei in der Liga scheiterte der SV Waldhausen in der dritten Relegationsrunde mit 0:1 an der TSG Tübingen. Danach folgte ein kleiner Umbruch beim selbsternannten Dorfclub. Im Torhüter und Kapitän Dennis Wille sowie dem Mittelfeldstrategen Fabian Weiß verabschiedete sich die erfahrene Achse des Teams. „Sie gilt es zu kompensieren“, sagt der Coach.

Bei den Neuverpflichtungen sind die Waldhausener ihrem Motto treu geblieben: „jung und regional“. Bis auf Dennis Wolf, der vom letztjährigen Ligakonkurrenten Bettringen kommt, spielten alle Neuzugänge zuvor bei Bezirks- oder Kreisligisten der Region Aalen. „Sie alle wollen den nächsten Schritt gehen und sich weiterentwickeln“, sagt Rohsgoderer. Auch ohne einen Neuzugang aus der Oberliga oder der Verbandsliga will der Verein unter die ersten Sechs kommen. Ein Geheimnis macht Rohsgoderer noch um seinen neuen Kapitän: Den möchte er erst in der Woche vor dem ersten Spiel gegen Waldstetten seiner Mannschaft verraten.

Zugänge: Joey Agathangelidis (FC Ellwangen), Bakhtiiar Kazymov (SV Neresheim), Luca Mack (TV Neuler), Tim Eckstein (FV 08 Unterkochen), Devi Manci (SG Union Wasseralfingen), Daniel Frosch (TV Bopfingen), Felix-Adrian Körber (SG Wittislingen/Ziertheim), André Butscher (SV Großkuchen), Dennis Wolf (SG Bettringen).

Abgänge: Luca Uhl (1. FC Rielasingen-Arlen), Tim König (FC Durlangen), Elvir Arslanovic (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Fabian Weiß (SGM Fachsenfeld/Dewangen), Dennis Wille (SG Schrezheim), Jan Abele (SSV Aalen), Oguz Yasar (1. FC Niederkassel).

Trainer: Jens Rohsgoderer (seit Oktober 2015).

Saisonziel: Top sechs (Platzierung in der vergangenen Saison: 2.).

Meistertipp: ﻿TSV Bernhausen, VfL Sindelfingen.

TSV Bernhausen

Hier geht es zum ausführlichen Saisonvorbericht.

Hier geht es zum ausführlichen Saisonvorbericht.

Der Umbruch im Kader des TSV Ehningen hatte sich schleichend angedeutet, in diesem Sommer wurde er endgültig vollzogen. Zehn neue Spieler muss der Tabellenfünfte der abgelaufenen Saison integrieren. Die zwei namhaftesten: Armin Zukic und Ender Özcan. Zukic spielte von 2019 bis 2022 für den SSV Reutlingen in der Oberliga und zuletzt beim TV Echterdingen in der Verbandsliga. Özcan war einst ebenfalls in der Oberliga unterwegs, beim 1. Göppinger SV. Der 30-Jährige bringe „sehr viel Erfahrung und Qualität mit“, sagt sein Trainer Johannes Pfeiffer.

Dieser muss den Verlust seines besten Torjägers kompensieren: Angelo Di Stefano wagt den Sprung in die Oberliga zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Zudem verließen in Levent Kulay und Metehan Kizilagil zwei weitere Leistungsträger den Verein. Deshalb und nach der durchwachsenen Vorbereitung stapelt Pfeiffer erst einmal tief: „Als konkretes Ziel wollen wir in der Liga bleiben und das so früh wie möglich klarmachen.“ Der gute Auftritt bei der 2:4-Niederlage im WFV-Pokal gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mache Mut für den Auftakt gegen den TSV Bad Boll. „Wir wollen die positive Stimmung mitnehmen“, sagt Pfeiffer.

Zugänge: Maurice Dreher, Tino Dannecker (beide TV Darmsheim), Manuel Nothacker (SV Böblingen), Uygar Iliksoy (FC Gärtringen), Mustafa Avci (TSV Merklingen), Hasan Kaya, Armin Zukic (beide TV Echterdingen), Ender Özcan (VfL Herrenberg), Daren Tchomgouo (Freiburger FC), Richmond Ansu (NK Croatia Bietigheim).

Abgänge: Levent Kulay (TSV Oberensingen), Metehan Kizilagil, Tahir Bahadir (beide VfL Sindelfingen), Din Emir Ljajic (FV Radnik Sindelfingen), Wisdom Neumann (TSV Dagersheim), Angelo Di Stefano (FSV 08 Bissingen), Kevin Schuster (pausiert).

Trainer: Johannes Pfeiffer (seit Juli 2024).

Saisonziel: vorderes Drittel (Platzierung in der vergangenen Saison: 5.).

Meistertipp: VfL Sindelfingen, SV Böblingen.

SC Geislingen

Auf den Auftaktgegner Böblingen konnte sich der SC Geislingen bereits in der ersten Runde des WFV-Pokals einstellen: Mit 9:7 nach Elfmeterschießen kam das Team weiter, nach 120 Minuten und zwei Platzverweisen auf beiden Seiten hatte es 4:4 gestanden. „Es war ein wildes Spiel“, sagt der Neu-Trainer Metin Kartal. Das Pokal-Aus folgte in der nächsten Runde gegen den Oberligisten VfR Aalen, nach tapferem Kampf in Unterzahl und erst spätem Knockout (1:3). „Wir sind mit der Vorbereitung zufrieden. Die Systemumstellung funktioniert“, konstatiert Kartal. Im Gegensatz zur vergangenen Saison wolle man „weniger tief stehen, aktiven Fußball spielen und mit schnellen Umschaltaktionen viele Abschlüsse erzielen“. Aktuell mache zwar der bewusst verschlankte Kader zu schaffen, besonders in Anbetracht mehrerer Urlauber – zu jenen Ausfällen werden beim Gastspiel in Böblingen (Sonntag, 15 Uhr) Florijan Ahmeti, der Neuzugang Arsim Istrefi und Sven Sönmez zählen. Zudem fehlt Christian Schmohl rotgesperrt. „Aktuell ist es etwas knapp, aber wenn wir vollzählig sind, sind wir gut aufgestellt für die Liga“, ist sich Kartal sicher.

Zugänge: Dominik Schöll (TSV Bad Boll), Arsim Istrefi (TSG Salach), Masud Ahmadi (FC Normannia Gmünd), Basti Jani, Mustapha Zaher (beide eigene Jugend).

Abgänge: Chris Loser (TSV Wäschenbeuren), Manuel Kranz (TSV Bernhausen), Tomislav Ivesic (Karriereende), Isfrael Köse (1. FC Eislingen), Ali Aydogdu (TV Jahn Göppingen), Max Piegsa (TSV Bad Boll), Jonas Taglang (1. FC Heiningen), Nelson Okoye (FSV Bietigheim-Bissingen II), Kevin Ströhle, Jonathan Sedlmayer (beide 1. FC Donzdorf).

Trainer: Metin Kartal (FV Vorwärts Faurndau) für Interimstrainer Murat Bahadir (jetzt Co-Trainer).

Saisonziel: Platz eins bis fünf. (Platzierung in der vergangenen Saison: 6.).

Meistertipp: TSV Bernhausen.

FV Neuhausen

Ganz an den Nagel hängen will Ugur Yilmaz seine Schuhe noch nicht, für die kommende Runde hat der Angreifer sie aber vorerst zur Seite gelegt. „Ich will nur noch spielen, wenn Bedarf ist“, sagt der 37-jährige Trainer. Weil zusätzlich zu seinem Rücktritt vom Spielertrainer zum Trainer an der Seitenlinie noch Georgios Kaligiannidis und Nico Schmid den Verein verlassen haben, klaffte beim FV Neuhausen eine große Lücke im Sturm. Ersetzen soll die Aussteiger eine Mischung aus Erfahrung und aufstrebenden Nachwuchstorjägern. Die Erfahrung bringt David Govorusic. Der 29-Jährige wurde in der Saison 2023/24 im Trikot des TSV Bad Boll mit 19 Treffern Torschützenkönig der Landesliga. Hinzu kommen in Markus Fickeisen und Peter Güth zwei Ballermänner aus der Kreisliga A. „Ich hoffe, dass die neue Mischung fruchtet“, sagt Yilmaz. Zum Saisonauftakt steht für den Coach ein besonderes Duell an: Es geht gegen seinen Ex-Club, den Verbandsliga-Absteiger TV Echterdingen (Sonntag, 15 Uhr). „Es wird eine harte Nuss, aber ich freue mich auf das Duell. Wir wollen besser starten als in der vergangenen Runde“, sagt der Trainer. Im vergangenen Jahr verloren die Neuhausener die ersten drei Partien jeweils ohne einen einzigen eigenen Treffer. „Deshalb wollen wir zu Beginn bescheiden bleiben und erst mal nichts mit den unteren Rängen zutun haben“, sagt Yilmaz.

Zugänge: Luis Weckerle (FC Esslingen), Valon Dodaj (TSV Bad Boll), Ammar Memic (TSV Oberensingen), Adonis Shalaj (TSV Jesingen), David Govorusic (TSG Salach), Giuliano D’Aleo (Young Boys Reutlingen), Peter Güth (SV Hoffeld), Markus Fickeisen (TSV Wolfschlugen).

Abgänge: Georgios Kaligiannidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Nico Schmid (TSV Oberensingen), Luca Vochazer (TSV Oberboihingen), Iakovos Kaligiannidis (SV Bonlanden), Rüchan Pehlivan (SV Vaihingen), Dimitrios Vidic (TSV Bernhausen), Manuel Renz (Catania Kirchheim), Julian Deutscher (ASV Aichwald), Pascual Czerny, Volkan Candan (beide Karriereende).

Trainer: Ugur Yilmaz (seit Juli 2023).

Saisonziel: nichts mit den hinteren Plätzen zu tun haben. (Platzierung in der vergangenen Saison: 7.).

Meistertipp: TSV Bernhausen.

GSV Maichingen

Vor einem Jahr hat der damalige Verbandsliga-Absteiger GSV Maichingen einen desaströsen Start hingelegt. Nach den ersten acht Spielen fand sich das Team auf dem 13. Platz wieder. Das Blatt wenden sollte sich, als Thomas Wohland im Traineramt Giuseppe Iorfida ablöste. Der 50-Jährige machte zwei zentrale Probleme aus: mangelnde Fitness und mehrere Spieler mit schwierigem Charakter. Ganz anders sieht es heuer aus: „Wir sind in sehr guter körperlicher Verfassung, und die Abgänge bestimmter Spieler – so ehrlich muss man sein – haben uns gut getan“, konstatiert Wohland. In der Breite sei der Kader besser aufgestellt als in der vergangenen Saison, zudem wurde bei den Neuzugängen auf Identifikation mit dem Verein und eine teamorientierte Persönlichkeit Wert gelegt. Das Saisonziel? Aufgrund der gemischten Erfahrungen der vergangenen Punkterunde wollen sich die Maichinger Verantwortlichen nicht festlegen. „Außerdem ist die Liga sehr ausgeglichen. Wir haben gesehen, wie schnell es nach unten gehen kann und wie zäh so eine Aufholjagd ist“, sagt der Coach. Als viertbeste Mannschaft der Rückrunde rückte das Team zuletzt noch auf den achten Platz vor. Zum Auftakt empfängt der Sindelfinger Stadtteilverein den Aufsteiger TSV Köngen (Sonntag, 15 Uhr).

Zugänge: Martin Topic (TuS Ergenzingen U 19), Erik Rapp, Valdrin Demolli (beide Young Boys Reutlingen), Salvatore Semeraro (FV Löchgau U 19), Renato Peric (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Lars Kristoffersen (TSV Dagersheim), Filip Jose Moreira Marques, Darius Romanyuk (beide SV Rohrau), Mehmet Colak, Leandro Orfeo, Alexander Schmidt, Dzan Komarica (alle eigene Jugend).

Abgänge: Davide Estasi, Arjan Hetemi (beide Ziel unbekannt), Michael Deutsche, Ersan Delice, Oliver Klauß, Ugur Alper Ofluoglu (alle Karriereende), Alper Muhsin Kocas (FC Esslingen), Shkemb Miftari, Nexhati Hallimi (beide AKV B.G. Ludwigsburg), Nuno Oliveira-Fernandes (FV Calw), Dominik Ferdek (1. CfR Pforzheim), Tim Schuldt (Sportfreunde Gechingen), Amin Latifovic (Neckarsulmer Sport-Union), Abdoul Goffar Tcagbele (TV Darmsheim), Alper Kerim Göler (SpVgg Renningen).

Trainer: Thomas Wohland (seit Oktober 2024).

Saisonziel: attraktiven Fußball spielen (Platzierung in der vergangenen Saison: 8.).

Meistertipp: TSV Bernhausen, SV Waldhausen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-WFV-Pokal Der Trainer befürchtet Kopfschmerzen Nach dem Heimsieg über den GSV Maichingen stehen die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen erstmals in der dritten Runde des WFV-Pokals.

SV Böblingen

Seine Rückkehr zur SV Böblingen hatte sich Cedric Hornung sicherlich anders vorgestellt. Der bisherige Torjäger des Bezirksliga-Aufsteigers TSV Jahn Büsnau sah bei seinem neuen Verein nach einer hitzigen Auseinandersetzung im WFV-Pokal die rote Karte und wurde für sechs Spiele gesperrt. Für danach muss sich der Torschützenkönig der vergangenen beiden Kreisliga-A-2-Runden voraussichtlich auf eine neue Rolle einstellen. „Cedric ist vielseitig einsetzbar, hat aber auch viele Qualitäten links hinten, deshalb kam er bei uns bisher auch überwiegend dort zum Einsatz“, sagt der Trainer Thomas Siegmund. Hornung verließ vor sechs Jahren die Böblinger als Verteidiger und schulte dann in Büsnau zum Mittelstürmer um. Nun wieder die Rolle zurück also. Mit Hornung stießen 16 weitere neue Spieler zum Team hinzu. Insbesondere mit Spielern aus der eigenen Jugend wurde der Kader vergrößert. Von ihnen stachen in der Vorbereitung Oliab Calemba und Kerem Yelken heraus. Auch Lukas Böck sorgt im Mittelfeld für Konkurrenz.

Auf der anderen Seite haben mehrere verdiente Spieler den Verein verlassen. Allen voran Sascha Raich, der nach fast 400 Pflichtspielen für den Verein seine Laufbahn beendet hat. „Neben der menschlichen Komponente ist Sascha auch ein sportlicher Verlust“, sagt Siegmund. „Hinzu kommen mit Iván Vargas Müller und Tayfun Sener zwei weitere erfahrene Spieler, die nicht mehr bei uns sind. Da muss sich die Kabine erst finden, aber ich denke, das ist uns schon ganz gut gelungen“, sagt der Trainer weiter. Noch im Kader, aber bald weg sein werden der Torhüter Simon Becker, der für sein Studium nach München zieht, und der Mittelfeldspieler Felix Widmann, der ein Auslandssemester in den USA absolvieren wird. Als Ziel hat Siegmund deshalb erst einmal nur den schnellstmöglichen Klassenverbleib formuliert. „Außerdem wollen wir mit unserer Spielweise auch was fürs Auge bieten“, sagt der Coach. Zum Auftakt empfängt sein Team den SC Geislingen (Sonntag, 15 Uhr).

Zugänge: Luka Boljanic (TV Echterdingen), Anwar Moutot (SG Sonnenhof Großaspach A-Junioren), Marwan Moutot (FC Stuttgart-Cannstatt), Taha Kerim Erarslan (NK Croatia Bietigheim), Lukas Böck (FC Isny), Adrian Körtge Corral (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Cedric Hornung (TSV Jahn Büsnau), Maurice Zivny, Agim Deskaj (beide VfL Sindelfingen), Oliab Calemba, Dennis Traub, Cem Öge, Salih Hoxhaj, Marko Stojicic, Kerem Yelken, Emre Keysan, Erol Aytekin (alle eigene Jugend).

Abgänge: Manuel Nothacker (TSV Ehningen), Finn Guist (SpVgg Holzgerlingen), Manuel Anastacio (SF Gechingen), Iván Vargas Müller (VfL Herrenberg), Sascha Raich, Tayfun Sener (beide Karriereende), Semih Emirzeoglu (SV Gärtringen), Andre Esteves (TV Darmsheim).

Trainer: Thomas Siegmund (seit April 2023).

Saisonziel: sicherer Mittelfeldplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 9.).

Meistertipp: TSV Bernhausen, MTV Stuttgart.

TSGV Waldstetten

In Tim Schraml hat das Team von der Ostalb künftig einen der hochkarätigsten Kicker der Liga in seinen Reihen. Der Mittelfeldmann kommt vom Regionalligisten 1. Göppinger SV, stammt aus der VfB-Jugend und bringt es mit dem SC Freiburg sogar auf drei Bundesliga-Minuten: Am 31. Spieltag der Saison 2013/14 wurde er gegen Borussia Mönchengladbach in der 90. Minute für Admir Mehmedi eingewechselt. Die Seinen gewannen, auch dank zweier Mehmedi-Treffer, mit 4:2. „Er sticht natürlich heraus, ist aber total bodenständig und bescheiden“, sagt Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer über den 32-Jährigen. Mit den neun weiteren Neuzugängen sieht er sein Team gut gewappnet, auch für Phasen mit dünnem Kader. Jene machten den Waldstettenern vor allem zum Ende der vergangenen Saison zu schaffen, als Krätschmer mitunter nur zwölf, 13 Spieler zur Verfügung hatte.

„So etwas darf uns nicht nochmal passieren, deswegen haben wir den Kader erweitert“, sagt der Coach. Zu was die Mannschaft imstande sind, stellte sie in der Vorbereitung beim Klassengegner MTV Stuttgart unter Beweis: Mit 5:0 wurde die Kräherwald-Elf aus deren Stadion gefegt, bereits nach 42 Minuten hatten die Gäste vier Tore erzielt. Freilich, Test- und Punktespiele sind zwei Paar Schuhe, geschnürt werden wollen aber beide, stellt Waldstettens Trainer Krätschmer klar: „Es war ein guter Gradmesser. Die Jungs haben die Latte sehr hochgelegt, das wird die Benchmark, für alles was noch kommt.“ Über den Auftakt beim SV Waldhausen (Samstag, 15.30 Uhr) sagt er: „Das ist ein richtiges Brett. Waldhausen ist der Favorit, aber wir wissen auch um unsere Qualität.“

Zugänge: Nick Schairer (SV Pfahlbronn), Tim Schraml (1. Göppinger SV), Niels Waldraff (1. FC Normannia Gmünd), Liam Eisele (SF Lorch), Selim Yücel (SV Kaisersbach), Can-Luca Groiß (SG Bettringen), Patrick Nagler, Dominik Pfeifer (beide SG Auernheim/Neresheim) Nevio Iacobucc, Eduard-Andrei Kerestely (beide eigene Jugend).

Abgänge: Melih Karahan (1. FC Donzdorf), Mario Rosenfelder, Jonas Kleinmann, Lukas Hartmann (alle Karriereende), Liandro Cudazzo, Benedikt Eberle (pausieren beide).

Trainer: Patrick Krätschmer (seit Juli 2024).

Saisonziel: ein sicherer Mittelfeldplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 10.).

Meistertipp: TSV Bernhausen.

VfL Sindelfingen

Das Gesicht, das der VfL Sindelfingen in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt hat, möchte der Trainer Maik Schütt nicht mehr sehen. „Uns sind die Körner ausgegangen. Die Leistungen, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, sind nicht unser Anspruch“, sagt der Coach. Anknüpfen möchte er lieber an die mit Platz drei ausgesprochen erfolgreiche Hinrunde. „Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern“, sagt Schütt. Dafür hat sich der Verein deutlich verstärkt. In Felix Dreher kommt ein ehemaliger Jugendspieler des SC Freiburg vom Oberliga-Absteiger SV Fellbach, und Timo Krauß kennt Schütt noch aus der gemeinsamen Zeit in der Jugend des VfB Stuttgart. „Metehan Kizilagil und Tahir Bahadir sind ebenfalls sehr gute Transfers“, lobt der Trainer. Alle Neuzugänge würden sich ordentlich reinhängen und seien bis auf den verletzten Finn Edelmann bei allen Trainingseinheiten dabei. Wo sein Team aktuell steht, kann Schütt nur schwer beurteilen: „Das wird sich nach dem Saisonauftakt zeigen. Ich bin gespannt, was uns erwartet.“ Zur Ungewissheit trägt bei, dass der VfL Sindelfingen in den ersten vier Spielen gegen alle Aufsteiger antreten muss. Nach dem Auftakt daheim gegen den FV Sontheim/Brenz (Samstag, 15.30 Uhr) warten der TSV Köngen, der TSV Plattenhardt und der 1. FC Eislingen.

Zugänge: Metehan Kizilagil, Tahir Bahadir (beide TSV Ehningen), Niko Kotecki (SV Böblingen A-Junioren), Finn Edelmann, Timo Krauß (beide VfL Pfullingen), Alexander Bachmann (Hövelhofer SV), Felix Dreher (SV Fellbach).

Abgänge: Edison Behramaj (SF Gechingen), Maurice Zivny, Agim Deskaj (beide SV Böblingen), Lars Pfeifer (SV Deckenpfronn), Nils Beurenmeister (TuS Ergenzingen), Phil Schmidt (TV Echterdingen).

Trainer: Maik Schütt (seit September 2024).

Saisonziel: ein Platz im oberen Tabellendrittel (Platzierung in der vergangenen Saison: 11.).

Meistertipp: TSV Bernhausen.

TSV Bad Boll

In Pascal Römpfer geht der TSV Bad Boll zum dritten Mal in Folge mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Der 45-Jährige kommt vom Oberliga-Absteiger SV Fellbach und hat seinen Sohnemann Francisco im Gepäck. Der Mittelfeldakteur wurde wie das Gros der anderen Neuzugänge als Perspektivspieler geholt, allesamt haben aber laut dem Coach das Potenzial, sich in die Stammelf zu spielen. Als „extrem wichtigen Transfer“ bezeichnet Römpfer zudem Max Piegsa, der vom Klassengegner SC Geislingen kommt und ein gestandener Torhüter ist. „Er strahlt große Sicherheit aus und hilft damit auch seinen unerfahreneren Vorderleuten“, sagt der Trainer über den 25-Jährigen, der neben Geislingen auch mit Calcio Leinfelden-Echterdingen schon Verbandsliga-Erfahrung gesammelt hat.

Eben gegen die Echterdinger stand er in der zweiten Runde des WFV-Pokals zwischen den Pfosten. Bereits nach 30 Minuten in Unterzahl, lieferten die Kicker vom Rand der Schwäbischen Alb dem Klassenhöheren einen beherzten Kampf und mussten sich erst in der Verlängerung geschlagen geben. „Man hat gesehen, zu was die Mannschaft im Stande ist“, konstatiert Römpfer zufrieden, ohne das Ergebnis zu hoch hängen zu wollen. Ein kleiner Stimmungsdämpfer: Bei dem Gelb-Rot-Sünder handelte es sich mit Baran Ates ausgerechnet um den Toptorjäger des Teams (22 Ligatore in der vergangenen Saison). Er wird beim Auftakt zu Hause gegen den TSV Ehningen (Samstag, 17.30 Uhr) gesperrt fehlen.

Zugänge: Max Piegsa (SC Geislingen), Francisco Römpfer (SV Fellbach), Theo Gut (VfL Kirchheim/ Teck), Felix Strodel (TV Birenbach), Baran Parlak (VfR Aalen A-Junioren), Mateo Erceg (FSV Waiblingen).

Abgänge: Valon Dodaj (FV Neuhausen), Alessandro Nicastro (TSV Denkendorf), Kim-Luca Quattrone (TSV Weilheim/Teck), Alexander Lang (SV Fellbach), Dominik Schöll (SC Geislingen), Jan Schäberle (TSV Köngen), Sebastian Aust (TSV Eschenbach), Leart Feijza (FC Frickenhausen), Nico Crisigiovanni (VfL Kirchheim), Nick Strohmaeier (verletzungsbedingte Pause).

Trainer: Pascal Römpfer (zuvor Co-Trainer SV Fellbach) für Matthias Seidl (jetzt wieder Co-Trainer).

Saisonziel: sicherer Mittelfeldplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 12.).

Meistertipp: SV Waldhausen, TSV Bernhausen.

TSV Plattenhardt

Hier geht es zum ausführlichen Saisonvorbericht.

TSV Köngen

Der Meister der Bezirksliga Neckar/Fils geht die neue Aufgabe in der Landesliga mit reichlich Respekt an. Mit den externen Neuzugängen, die allesamt über Landesliga- oder sogar Verbandsliga-Erfahrung verfügen, hat sich der Aufsteiger gezielt verstärkt. Das Team um Spielertrainer Domenic Brück möchte seine Spielweise auch auf höherem Niveau etablieren und in der Landesliga eine gute Rolle spielen. Alles unter dem klaren Ziel, den Nichtabstieg so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Dass der TSV Köngen eine starke und konstante Runde spielen kann, stellte er im vergangenen Jahr unter Beweis, als er von 30 Saisonspielen 24 gewann und nur zwei verlor. Im ersten Punktspiel dieser Spielzeit gastiert das Team beim GSV Maichingen (Sonntag, 15 Uhr).

Zugänge: Yannik Kögler, Patrick Jasny (beide SF Dettingen/Teck), Nico Hummel (FC Esslingen), Robin Hiller (VfL Pfullingen), Jan Schäberle (TSV Bad Boll).

Abgänge: Patrick Fähnrich (Karriereende), Marcel Hepting (SG Raidwangen/Oberensingen), Levin Köstle (TSV Wendlingen), Gabriel Müller (SF Dettingen/Teck), Michael Rüttinger (TSV Wernau).

Spielertrainer: Domenic Brück (seit Juli 2024).

Saisonziel: Nichtabstieg (Platzierung in der vergangenen Saison: 1. Bezirksliga Neckar/Fils).

Meistertipp: SV Waldhausen.

FV Sontheim/Brenz

Der FV Sontheim/Brenz hat viel versucht, geklappt hat aber nur wenig. Deshalb geht der Aufsteiger mit nur einer Hand voll neuer Spieler, vornehmlich Nachwuschkräften, in die neue Saison. „Wir haben sehr viele Absagen bekommen“, berichtet der Spielleiter Mike Schenk. Nicht nur deshalb rechnet er mit einem schwierigen Jahr für das Fahrstuhlteam, das schon mehrfach in der Landesliga war. Denn die Ergebnisse der Testspiele bereiten ebenfalls etwas Sorgen. Zuletzt kam das Team beim Bezirksligisten FV 08 Unterkochen mit 0:4 unter die Räder. Und im WFV-Pokal setzte es gegen den Ligakonkurenten SV Waldhausen ein 0:3. Nachdem der Torhüter Alois Reinelt den Verein verlassen hat und Elias Moser länger verletzt ausfällt, wird zu Saisonbeginn der 19-Jährige Tom Ebert, der aus der Jugend des TSV Langenau kommt, zwischen den Pfosten stehen. „Im ersten Spiel gegen Sindelfingen (Samstag, 15.30 Uhr) wollen wir die ersten Punkte gegen den Abstieg holen“, kündigt Schenk an.

Zugänge: Tom Ebert (TSV Langenau), Nico Gölz (SSG Ulm), Raphael Fanselow (FC Gundelfingen), Joel Göggelmann, Niklas Wykydal, Janis Ertle (alle eigene Jugend).

Abgänge: Alois Reinelt (TSV Langenau), Dennis Böhm (TSV Haunsheim), Caner Otabasi (TSV Gaildorf II), René Färber (Karriereende).

Trainer: Sebastian Knäulein (seit Juli 2020).

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 1. Bezirksliga Ostwürttemberg).

Meistertipp: TSV Ehningen.

1. FC Eislingen

Eine lange Verschnaufpause war dem Aufsteiger nach dem Aufstieg über die Relegation nicht vergönnt. „Wir hatten entsprechend viel mit wenigen Spielern im Training zu kämpfen. Deshalb werden wir auch noch die ersten Wochen der Saison brauchen, um uns zu finden“, sagt der Trainer Tim Schöller. Dabei bleibt nicht viel Zeit, sich zu finden. Zum Auftakt steht direkt das schwere Auswärtsspiel bei einem der Top-Favoriten der Liga an, dem TSV Bernhausen (Sonntag, 15.30 Uhr). „Wir können in dem Spiel nur gewinnen. Bernhausen geht als klarer Favorit in die Begegnung“, weiß Schöller. Durch die eher durchwachsene Vorbereitung sei sein Team auch ein Stück unberechenbar, auch für die Gegner.

Fest steht: Die Eislinger wollen auch in der Landesliga mit ihrer offensiven Spielweise begeistern. Schmerzlich vermissen werden sie jedoch die Erfahrung von Michael Renner. Der Torjäger spielte einst für die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga, später dann für den SSV Reutlingen und Göppingen lange in der Oberliga. „Er hat uns in den vergangenen Jahren mit seinen Toren schon sehr getragen. Wenn so jemand in den Fußball-Ruhestand geht, hinterlässt er natürlich eine große Lücke“, sagt Schöller. Füllen soll die nicht ein einzelner Spieler, vielmehr steht nun das ganze Team in der Pflicht. „Wir haben uns außerdem entschieden, mit Mattia Gianni und Aykut Durna zwei Neuner zu verpflichten, um die Last auf zwei Schultern zu verteilen“, berichtet der Trainer.

Zugänge: Alex Borger (FC Donzdorf), Yasir Köse (SC Geislingen), Mattia Gianni (FV Faurndau), Aykut Durna (TSG Salach).

Abgänge: Sven Schmid, Michael Renner (beide Karriereende), Nico Schaile (TSG Salach), Thomas Schmidt, Dominik Grupp (beide Ziel unbekannt).

Trainer: Tim Schöller (seit Juli 2024).

Saisonziel: in der Liga schnellstmöglich ankommen; sicherer Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 2. Bezirksliga Neckar/Fils).

Meistertipp: SV Waldhausen, TSV Bernhausen.