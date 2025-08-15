Fußball-Landesliga, Staffel 2 Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht
Die Staffel 2 der Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage der Mannschaften.
Mit einem Ab- und vier Aufsteigern geht die Fußball-Landesliga-Staffel 2 an diesem Wochenende in die neue Punkterunde. Wie die 16 Teams auf die bevorstehende Spielzeit blicken, was sich in den Kadern getan hat und wer die Favoriten sind.