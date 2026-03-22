 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben

Fußball-Landesliga, Staffel II 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben

Fußball-Landesliga, Staffel II: 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben
1
Thomas Wohland kann mit den jüngsten beiden Partien seines Teams sehr zufrieden sein: Beides Mal gewann die Mannschaft ohne Gegentor. Foto: Eibner/Drofitsch

Der GSV Maichingen gewinnt auch sein drittes Spiel in der Rückrunde und bleibt dabei erneut ohne Gegentor. Trainer Thomas Wohland kann zufrieden sein.

Der GSV Maichingen ist in der Rückrunde der Landesliga II weiter nicht zu stoppen. Mit dem 4:0-Sieg gegen den MTV Stuttgart fuhren die Grün-Weißen den dritten Sieg im dritten Spiel ein und haben sich damit weiter von der Abstiegszone entfernt. „Grundstein war wieder die starke Defensive, wir haben dem MTV Stuttgart über 90 Minuten keine einzige Torchance zugelassen“, sagt Trainer Thomas Wohland.

 

Schlüssel Nummer zwei zum Sieg war die Effizienz vor dem Tor, denn gleich die ersten drei Torchancen konnte der GSV Maichingen zu einem schnellen 3:0 nutzen. Und dann war einmal mehr Kapitän Michael Klauß ein Erfolgsgarant, der im Abstiegskampf voran geht und mit einem Tor und einer Torvorlage den Weg zum Sieg ebnete. „Das war eine tadellose Mannschaftsleistung. Stark auch, wie wir die drei Tore herausgespielt haben“ freute sich Thomas Wohland über seine starke Offensive.

Schon nach 26 Minuten steht es 3:0

Den Anfang machte Mirza Vila, der nach einem Ballgewinn Kevin Flaig schickte, der wiederum blitzschnell zu Michael Klauß passte und der GSV-Kapitän schloss den Konter mit dem 1:0 ab. Keine zehn Minuten später ging es erneut schnell: Über die rechte Seite setzte sich Michael Klauß durch und seine Passvorlage nutzte Mario Ferrelli zum zweiten Treffer. Und auch beim dritten Treffer schalteten die Gastgeber schnell um, dieses Mal war Filippo Intemperante über die linke Seite unterwegs, sein Rechtsschuss landete noch leicht abgefälscht zum 3:0 nach nicht einmal einer halben Stunde im Stuttgarter Netz.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga, Staffel II: Darum trennt sich der GSV Maichingen von Trainer Thomas Wohland

Fußball-Landesliga, Staffel II Darum trennt sich der GSV Maichingen von Trainer Thomas Wohland

Thomas Wohland ist nur noch bis Sommer Trainer bei Fußball-Landesligist GSV Maichingen. Warum der Verein sich für die Trennung entschieden hat, und wie der Coach darauf reagierte.

Dabei hatten die Gäste vor der Halbzeit sogar noch Glück, dass Michael Klauß bei einem weiteren Abschluss nur den Pfosten traf. „In der zweiten Halbzeit sind wir etwas passiv geworden“, bemängelte der GSV-Trainer, dass die Stuttgarter nun mehr Spielanteile hatten. Allerdings war auf die Defensivarbeit seiner Mannschaft weiter Verlass. So hatte GSV-Keeper Mehmet Colak gerade einmal einen harmlosen Schuss von Michel-Angelo Triantafillou zu halten.

Zwar ließ der GSV Maichingen in der Offensive die ein oder andere Konterchance liegen. Vorne sorgte Endrit Syla noch für einen sehenswerten Abschluss, als er mit einem Lupfer aus der eigen Hälfte über Stuttgarts Keeper Niklas Wegner hinweg zum 4:0 traf. „Die Jungs sind fokussiert und haben unseren Plan exzellent umgesetzt. Die Mannschaft hat sich nach der Arbeit gegen den Ball belohnt. Und sie hat gesehen, dass es manchmal auch reicht die einfachen Dinge richtig zu machen“, sagt ein zufriedener GSV-Trainer Thomas Wohland am Ende der für sein Team siegreichen Partie. GSV Maichingen: Colak, Schmidt, Flaig, Klauß, Peric, Intemperante (74. Syla), Ferrelli (59. Komarica), Vila (70. Bozkurt), Semeraro, Schall (84. Marques Moreira), Ehmke (67. Topic) Tore: 1:0 (3.) Klauß, 2:0 (12.) Ferrelli, 3:0 (26.) Intemperante, 4:0 (88.) Syla Besondere Vorkommnisse: - Zuschauer: 100

Weitere Themen

Fußball bei der SV Böblingen: „Schieben mir den Schwarzen Peter zu“ – sportliche Leitung beurlaubt Betreuer

Fußball bei der SV Böblingen „Schieben mir den Schwarzen Peter zu“ – sportliche Leitung beurlaubt Betreuer

Fußball-Landesligist SV Böblingen hat Betreuer Thomas Jach beurlaubt. Er empfindet es so, als müsse er fälschlicherweise als Sündenbock für nach außen dringende Interna herhalten.
Von Michael Schwartz
Handball-Verbandsliga Männer: „Die Jungs mitgerissen“ – Dominic Rose überragt bei HSG Böblingen/Sindelfingen

Handball-Verbandsliga Männer „Die Jungs mitgerissen“ – Dominic Rose überragt bei HSG Böblingen/Sindelfingen

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen haben auswärts gezeigt, dass sie die Saison keineswegs austrudeln lassen wollen. Einer präsentierte sich dabei in Topform.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: Kalte Dusche als „Folge einer Fehlerkette“ erschwert es dem VfL Sindelfingen

Fußball-Landesliga, Staffel II Kalte Dusche als „Folge einer Fehlerkette“ erschwert es dem VfL Sindelfingen

Erster kleiner Dämpfer für Fußball-Landesligist VfL Sindelfingen nach zwei überzeugenden Siegen. Nach dem Ausgleich dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei blieb es beim 1:1.
Von Andreas Reichert
Handball-Oberliga Männer: „Indiskutable Leistung“ der SG H2Ku Herrenberg beim SV Leonberg/Eltingen

Handball-Oberliga Männer „Indiskutable Leistung“ der SG H2Ku Herrenberg beim SV Leonberg/Eltingen

Das Duell beim SV Leonberg/Eltingen war so wichtig für die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg. Angesichts dieser Bedeutung im Abstiegskampf zeigten sie einen schlimmen Auftritt.
Von Peter Gebhardt
Handball-Oberliga Frauen: „Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch

Handball-Oberliga Frauen „Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch

In dieser Form kann wohl niemand die Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg auf dem Weg zum Oberliga-Titel aufhalten. Auch der HSG Böblingen/Sindelfingen gelang das beim 25:33 nicht.
Von Kevin Schuon
Handball-Verbandsliga Männer: SG H2Ku Herrenberg II kann als Letzter frei aufspielen

Handball-Verbandsliga Männer SG H2Ku Herrenberg II kann als Letzter frei aufspielen

Gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn feierten die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II ihren bislang einzigen Saisonsieg. Im Rückspiel soll der zweite folgen.
Von Jochen Kurz
Handball-Oberliga Frauen: HSG Böblingen/Sindelfingen will gegen SG H2Ku Herrenberg in Trickkiste greifen

Handball-Oberliga Frauen HSG Böblingen/Sindelfingen will gegen SG H2Ku Herrenberg in Trickkiste greifen

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen und der SG H2Ku Herrenberg treffen im Derby aufeinander. Schaffen es die BöSis wie im Hinspiel bis zum Schluss mitzuhalten?
Von Kevin Schuon und Peter Gebhardt
Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII: „Ein neues Wir-Gefühl“ – Für TSV Grafenau soll Rückrunde besser laufen

Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII „Ein neues Wir-Gefühl“ – Für TSV Grafenau soll Rückrunde besser laufen

Der TSV Hildrizhausen ist in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen weit vom Aufstiegsrennen entfernt und kann befreit aufspielen. Gleiches gilt für den TSV Grafenau.
Von Jenny Schwartz
Fußball bei der SV Böblingen: „Wir sind wie die Titanic“ – am Silberweg regiert das Chaos

Fußball bei der SV Böblingen „Wir sind wie die Titanic“ – am Silberweg regiert das Chaos

Fußball-Landesligist SV Böblingen kommt nicht zur Ruhe. Offenbar steht aktuell kaum ein Spieler für kommende Saison unter Vertrag. Insider haben mit uns über das Chaos gesprochen.
Von Michael Schwartz
Handball-Verbandsliga Männer: „Ich kann nur warnen“ – Erfüllt HSG Böblingen/Sindelfingen die Pflichtaufgabe?

Handball-Verbandsliga Männer „Ich kann nur warnen“ – Erfüllt HSG Böblingen/Sindelfingen die Pflichtaufgabe?

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen sind zwar auf dem Papier der klare Favorit, doch der SV Remshalden ist aktuell besser in Form, als es die Tabelle hergibt.
Von Kevin Schuon
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg MTV Stuttgart
 
 