Fußball-Landesliga, Staffel II 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben
Der GSV Maichingen gewinnt auch sein drittes Spiel in der Rückrunde und bleibt dabei erneut ohne Gegentor. Trainer Thomas Wohland kann zufrieden sein.
Der GSV Maichingen gewinnt auch sein drittes Spiel in der Rückrunde und bleibt dabei erneut ohne Gegentor. Trainer Thomas Wohland kann zufrieden sein.
Der GSV Maichingen ist in der Rückrunde der Landesliga II weiter nicht zu stoppen. Mit dem 4:0-Sieg gegen den MTV Stuttgart fuhren die Grün-Weißen den dritten Sieg im dritten Spiel ein und haben sich damit weiter von der Abstiegszone entfernt. „Grundstein war wieder die starke Defensive, wir haben dem MTV Stuttgart über 90 Minuten keine einzige Torchance zugelassen“, sagt Trainer Thomas Wohland.