Fußball-Landesliga, Staffel II: 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben

Der GSV Maichingen ist in der Rückrunde der Landesliga II weiter nicht zu stoppen. Mit dem 4:0-Sieg gegen den MTV Stuttgart fuhren die Grün-Weißen den dritten Sieg im dritten Spiel ein und haben sich damit weiter von der Abstiegszone entfernt. „Grundstein war wieder die starke Defensive, wir haben dem MTV Stuttgart über 90 Minuten keine einzige Torchance zugelassen“, sagt Trainer Thomas Wohland.

Schlüssel Nummer zwei zum Sieg war die Effizienz vor dem Tor, denn gleich die ersten drei Torchancen konnte der GSV Maichingen zu einem schnellen 3:0 nutzen. Und dann war einmal mehr Kapitän Michael Klauß ein Erfolgsgarant, der im Abstiegskampf voran geht und mit einem Tor und einer Torvorlage den Weg zum Sieg ebnete. „Das war eine tadellose Mannschaftsleistung. Stark auch, wie wir die drei Tore herausgespielt haben“ freute sich Thomas Wohland über seine starke Offensive.

Schon nach 26 Minuten steht es 3:0

Den Anfang machte Mirza Vila, der nach einem Ballgewinn Kevin Flaig schickte, der wiederum blitzschnell zu Michael Klauß passte und der GSV-Kapitän schloss den Konter mit dem 1:0 ab. Keine zehn Minuten später ging es erneut schnell: Über die rechte Seite setzte sich Michael Klauß durch und seine Passvorlage nutzte Mario Ferrelli zum zweiten Treffer. Und auch beim dritten Treffer schalteten die Gastgeber schnell um, dieses Mal war Filippo Intemperante über die linke Seite unterwegs, sein Rechtsschuss landete noch leicht abgefälscht zum 3:0 nach nicht einmal einer halben Stunde im Stuttgarter Netz.

Dabei hatten die Gäste vor der Halbzeit sogar noch Glück, dass Michael Klauß bei einem weiteren Abschluss nur den Pfosten traf. „In der zweiten Halbzeit sind wir etwas passiv geworden“, bemängelte der GSV-Trainer, dass die Stuttgarter nun mehr Spielanteile hatten. Allerdings war auf die Defensivarbeit seiner Mannschaft weiter Verlass. So hatte GSV-Keeper Mehmet Colak gerade einmal einen harmlosen Schuss von Michel-Angelo Triantafillou zu halten.

Zwar ließ der GSV Maichingen in der Offensive die ein oder andere Konterchance liegen. Vorne sorgte Endrit Syla noch für einen sehenswerten Abschluss, als er mit einem Lupfer aus der eigen Hälfte über Stuttgarts Keeper Niklas Wegner hinweg zum 4:0 traf. „Die Jungs sind fokussiert und haben unseren Plan exzellent umgesetzt. Die Mannschaft hat sich nach der Arbeit gegen den Ball belohnt. Und sie hat gesehen, dass es manchmal auch reicht die einfachen Dinge richtig zu machen“, sagt ein zufriedener GSV-Trainer Thomas Wohland am Ende der für sein Team siegreichen Partie. GSV Maichingen: Colak, Schmidt, Flaig, Klauß, Peric, Intemperante (74. Syla), Ferrelli (59. Komarica), Vila (70. Bozkurt), Semeraro, Schall (84. Marques Moreira), Ehmke (67. Topic) Tore: 1:0 (3.) Klauß, 2:0 (12.) Ferrelli, 3:0 (26.) Intemperante, 4:0 (88.) Syla Besondere Vorkommnisse: - Zuschauer: 100