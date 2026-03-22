Fußball-Landesliga, Staffel II Böblinger lassen Trubel daheim – und siegen auswärts klar
Fußball-Landesliga, Staffel II: Nach einer turbulenten Woche machen die Böblinger in Neuhausen vieles richtig. Sie schenken dem Gegner drei Tore ein.
Fußball-Landesliga, Staffel II: Nach einer turbulenten Woche machen die Böblinger in Neuhausen vieles richtig. Sie schenken dem Gegner drei Tore ein.
Die Fußballer der SV Böblingen haben in der Landesliga, Staffel II, den ersten Sieg des Jahres eingefahren. „Ich bin überglücklich“, jubelte Slobodan Markovic nach dem 3:0-Erfolg beim FV Neuhausen. „Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel.“ Nicht nur, weil es sein erster als SVB-Trainer war. Sondern auch aus vielen anderen Gründen.