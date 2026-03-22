 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Böblinger lassen Trubel daheim – und siegen auswärts klar

Fußball-Landesliga, Staffel II Böblinger lassen Trubel daheim – und siegen auswärts klar

Fußball-Landesliga, Staffel II: Böblinger lassen Trubel daheim – und siegen auswärts klar
1
Dennis Traub von der SV Böblingen erhöhte in der 14. Minute zum 2:0 – die Neuhausener hatten das Nachsehen. Foto: Eibner/Drofitsch

Fußball-Landesliga, Staffel II: Nach einer turbulenten Woche machen die Böblinger in Neuhausen vieles richtig. Sie schenken dem Gegner drei Tore ein.

Die Fußballer der SV Böblingen haben in der Landesliga, Staffel II, den ersten Sieg des Jahres eingefahren. „Ich bin überglücklich“, jubelte Slobodan Markovic nach dem 3:0-Erfolg beim FV Neuhausen. „Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel.“ Nicht nur, weil es sein erster als SVB-Trainer war. Sondern auch aus vielen anderen Gründen.

 

Denn nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Bad Boll haben sich unter der Woche die Ereignisse am Silberweg einmal mehr überschlagen. „Ich bin ganz ehrlich“, sagte Markovic, „wir haben versucht, das Ganze so gut es geht auszublenden.“ Als Trainer sei es seine Aufgabe, den Blick aufs Wesentliche – und damit das Training und die Partien – zu lenken. „Da haben wir die richtige Antwort auf dem Platz gegeben“, freute er sich.

Schon nach 14 Minuten 2:0 in Führung

Auch für seine Spieler sollte der erste Sieg des Jahres wieder Selbstvertrauen geben. Sie ließen sich von der ersten Minute an keine Unruhen anmerken. Es war zwar kein schönes Spiel, dafür höchst effektiv. „Weil wir einfach clever waren“, lobte Markovic. Felix Widmann hämmerte in der neunten Minute einen Freistoß aus etwa 20 Metern in die Maschen. Fünf Minuten später schaltete der Mittelfeldspieler nach Balleroberung schnell um, schickte Alban Dodoli auf die Reise. Der hatte ein gutes Auge für den mitgelaufenen Dennis Traub, der zum 2:0 abschloss.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball bei der SV Böblingen: „Schieben mir den Schwarzen Peter zu“ – sportliche Leitung beurlaubt Betreuer

Fußball bei der SV Böblingen „Schieben mir den Schwarzen Peter zu“ – sportliche Leitung beurlaubt Betreuer

Fußball-Landesligist SV Böblingen hat Betreuer Thomas Jach beurlaubt. Er empfindet es so, als müsse er fälschlicherweise als Sündenbock für nach außen dringende Interna herhalten.

Zweite Chance, zweiter Treffer. „Das war ein ganz anderes Auftreten als beim Spiel vergangene Woche.“ Mit diesem Polster ließen es die Böblinger etwas ruhiger angehen. Was lange Zeit kein Problem war, da den Neuhausener Gastgebern offenbar recht wenig einfiel. „Wir wussten, dass es auf dem Platz nicht darum geht, schön zu spielen“, sagte der Trainer. Das Team schlug vor allem lange Bälle. „Auch das ist Fußball“, betonte er. „Und das haben wir gut gelöst.“ Allen voran die Dreierkette mit Kapitän Bjarne Hamann, Lennart Häßler und Noah Stöckle, der das erste Mal in der Landesliga in der Startelf stand. „Er hat es sehr gut gespielt, war sehr mutig“, lobte sein Coach den Auftritt.

Knappe Entscheidung für Elfmeter

Doch ausgerechnet der Youngster war es, der im Getümmel seinen Gegenspieler im Sechzehner zu Fall brachte. „Ein 50:50-Ding“, kommentierte Markovic. „Das muss man nicht unbedingt pfeifen.“ Doch am Ende war es egal, da Maurice Zivny den Strafstoß von David Govorusic entschärfte. Und SVBler Fabian Schragner auf der anderen Seite eine Minute nach seiner Einwechslung einen Eckball zum 3:0 in die Maschen köpfte.

Dieser Erfolg nimmt fürs Erste wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel. Auch im Hinblick auf die Tabelle. „Hoffentlich kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe rein“, wünscht er sich. Am kommenden Wochenende steht ein richtungsweisendes Duell gegen den TV Echterdingen an. SV Böblingen: Zivny, Stöckle, Häßler, Hamann, Dodoli (46. Lendl), Widmann, Arellano Torres, Cilhüseyin, Hlebec, Böck (46. Calemba), Traub (86. Schragner). Tore: 0:1 (9.) Widmann, 0:2 (14.) Traub, 0:3 (87.) Schragner. Besonderes Vorkommnis: Zivny hält Strafstoß von Govorusic (76.). Zuschauer: 100.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen dreht irres Fußballspiel

Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Ehningen dreht irres Fußballspiel

Erst sah es so aus, als müsste der TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga Staffel II den nächsten Rückschlag hinnehmen. Doch dann drehten die Schalkwiesenkicker voll auf.
Von Maximilian Schöbel
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Waldenbuch patzt, Altdorf und Aidlingen beenden Durststrecke

Fußball-Kreisliga A, Staffel III Waldenbuch patzt, Altdorf und Aidlingen beenden Durststrecke

Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen: Der TSV Waldenbuch verliert. Damit ist das Rennen um den zweiten Platz wieder offen.
Von Kevin Schuon
Fußball-Bezirksliga: SVR-Trainer Matthias Mang: „Die Gäste haben verdient gewonnen“

Fußball-Bezirksliga SVR-Trainer Matthias Mang: „Die Gäste haben verdient gewonnen“

Der SV Rohrau steckt nach dem 0:2 gegen den TV Darmsheim mitten im Abstiegskampf. Darmsheim kehrt derweil an die Tabellenspitze zurück.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben

Fußball-Landesliga, Staffel II 4:0 – Maichingen weiter auf dem Weg nach oben

Der GSV Maichingen gewinnt auch sein drittes Spiel in der Rückrunde und bleibt dabei erneut ohne Gegentor. Trainer Thomas Wohland kann zufrieden sein.
Von Sascha Berger
Handball-Verbandsliga Männer: „Die Jungs mitgerissen“ – Dominic Rose überragt bei HSG Böblingen/Sindelfingen

Handball-Verbandsliga Männer „Die Jungs mitgerissen“ – Dominic Rose überragt bei HSG Böblingen/Sindelfingen

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen haben auswärts gezeigt, dass sie die Saison keineswegs austrudeln lassen wollen. Einer präsentierte sich dabei in Topform.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: Kalte Dusche als „Folge einer Fehlerkette“ erschwert es dem VfL Sindelfingen

Fußball-Landesliga, Staffel II Kalte Dusche als „Folge einer Fehlerkette“ erschwert es dem VfL Sindelfingen

Erster kleiner Dämpfer für Fußball-Landesligist VfL Sindelfingen nach zwei überzeugenden Siegen. Nach dem Ausgleich dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei blieb es beim 1:1.
Von Andreas Reichert
Handball-Oberliga Männer: „Indiskutable Leistung“ der SG H2Ku Herrenberg beim SV Leonberg/Eltingen

Handball-Oberliga Männer „Indiskutable Leistung“ der SG H2Ku Herrenberg beim SV Leonberg/Eltingen

Das Duell beim SV Leonberg/Eltingen war so wichtig für die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg. Angesichts dieser Bedeutung im Abstiegskampf zeigten sie einen schlimmen Auftritt.
Von Peter Gebhardt
Handball-Oberliga Frauen: „Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch

Handball-Oberliga Frauen „Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch

In dieser Form kann wohl niemand die Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg auf dem Weg zum Oberliga-Titel aufhalten. Auch der HSG Böblingen/Sindelfingen gelang das beim 25:33 nicht.
Von Kevin Schuon
Handball-Verbandsliga Männer: SG H2Ku Herrenberg II kann als Letzter frei aufspielen

Handball-Verbandsliga Männer SG H2Ku Herrenberg II kann als Letzter frei aufspielen

Gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn feierten die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II ihren bislang einzigen Saisonsieg. Im Rückspiel soll der zweite folgen.
Von Jochen Kurz
Handball-Oberliga Frauen: HSG Böblingen/Sindelfingen will gegen SG H2Ku Herrenberg in Trickkiste greifen

Handball-Oberliga Frauen HSG Böblingen/Sindelfingen will gegen SG H2Ku Herrenberg in Trickkiste greifen

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen und der SG H2Ku Herrenberg treffen im Derby aufeinander. Schaffen es die BöSis wie im Hinspiel bis zum Schluss mitzuhalten?
Von Kevin Schuon und Peter Gebhardt
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg
 
 