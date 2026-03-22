Fußball-Landesliga, Staffel II: Böblinger lassen Trubel daheim – und siegen auswärts klar

Die Fußballer der SV Böblingen haben in der Landesliga, Staffel II, den ersten Sieg des Jahres eingefahren. „Ich bin überglücklich“, jubelte Slobodan Markovic nach dem 3:0-Erfolg beim FV Neuhausen. „Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel.“ Nicht nur, weil es sein erster als SVB-Trainer war. Sondern auch aus vielen anderen Gründen.

Denn nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Bad Boll haben sich unter der Woche die Ereignisse am Silberweg einmal mehr überschlagen. „Ich bin ganz ehrlich“, sagte Markovic, „wir haben versucht, das Ganze so gut es geht auszublenden.“ Als Trainer sei es seine Aufgabe, den Blick aufs Wesentliche – und damit das Training und die Partien – zu lenken. „Da haben wir die richtige Antwort auf dem Platz gegeben“, freute er sich.

Schon nach 14 Minuten 2:0 in Führung

Auch für seine Spieler sollte der erste Sieg des Jahres wieder Selbstvertrauen geben. Sie ließen sich von der ersten Minute an keine Unruhen anmerken. Es war zwar kein schönes Spiel, dafür höchst effektiv. „Weil wir einfach clever waren“, lobte Markovic. Felix Widmann hämmerte in der neunten Minute einen Freistoß aus etwa 20 Metern in die Maschen. Fünf Minuten später schaltete der Mittelfeldspieler nach Balleroberung schnell um, schickte Alban Dodoli auf die Reise. Der hatte ein gutes Auge für den mitgelaufenen Dennis Traub, der zum 2:0 abschloss.

Zweite Chance, zweiter Treffer. „Das war ein ganz anderes Auftreten als beim Spiel vergangene Woche.“ Mit diesem Polster ließen es die Böblinger etwas ruhiger angehen. Was lange Zeit kein Problem war, da den Neuhausener Gastgebern offenbar recht wenig einfiel. „Wir wussten, dass es auf dem Platz nicht darum geht, schön zu spielen“, sagte der Trainer. Das Team schlug vor allem lange Bälle. „Auch das ist Fußball“, betonte er. „Und das haben wir gut gelöst.“ Allen voran die Dreierkette mit Kapitän Bjarne Hamann, Lennart Häßler und Noah Stöckle, der das erste Mal in der Landesliga in der Startelf stand. „Er hat es sehr gut gespielt, war sehr mutig“, lobte sein Coach den Auftritt.

Knappe Entscheidung für Elfmeter

Doch ausgerechnet der Youngster war es, der im Getümmel seinen Gegenspieler im Sechzehner zu Fall brachte. „Ein 50:50-Ding“, kommentierte Markovic. „Das muss man nicht unbedingt pfeifen.“ Doch am Ende war es egal, da Maurice Zivny den Strafstoß von David Govorusic entschärfte. Und SVBler Fabian Schragner auf der anderen Seite eine Minute nach seiner Einwechslung einen Eckball zum 3:0 in die Maschen köpfte.

Dieser Erfolg nimmt fürs Erste wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel. Auch im Hinblick auf die Tabelle. „Hoffentlich kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe rein“, wünscht er sich. Am kommenden Wochenende steht ein richtungsweisendes Duell gegen den TV Echterdingen an. SV Böblingen: Zivny, Stöckle, Häßler, Hamann, Dodoli (46. Lendl), Widmann, Arellano Torres, Cilhüseyin, Hlebec, Böck (46. Calemba), Traub (86. Schragner). Tore: 0:1 (9.) Widmann, 0:2 (14.) Traub, 0:3 (87.) Schragner. Besonderes Vorkommnis: Zivny hält Strafstoß von Govorusic (76.). Zuschauer: 100.