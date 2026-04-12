Fußball-Landesliga, Staffel II Effiziente Maichinger machen einen großen Schritt
Dank einer guten Chancenverwertung schlägt der GSV Maichingen den SC Geislingen klar. Einen Wermutstropfen gab es dennoch zu beklagen.
Dank einer guten Chancenverwertung schlägt der GSV Maichingen den SC Geislingen klar. Einen Wermutstropfen gab es dennoch zu beklagen.
Der GSV Maichingen bleibt mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel die Mannschaft der Rückrunde in der Fußball-Landesliga, Staffel II. Durch den souveränen 4:1-Sieg gegen den SC Geislingen hat die Mannschaft aus dem Allmend zudem einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Der Abstand auf den aktuell ersten Abstiegsplatz beträgt inzwischen zehn Punkte.