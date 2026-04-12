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  6. Effiziente Maichinger machen einen großen Schritt

Fußball-Landesliga, Staffel II Effiziente Maichinger machen einen großen Schritt

Fußball-Landesliga, Staffel II: Effiziente Maichinger machen einen großen Schritt
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Kevin Flaig vom GSV Maichingen schnürte gegen den SC Geislingen einen Doppelpack. Foto: Eibner/Daniele La Rocca

Dank einer guten Chancenverwertung schlägt der GSV Maichingen den SC Geislingen klar. Einen Wermutstropfen gab es dennoch zu beklagen.

Der GSV Maichingen bleibt mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel die Mannschaft der Rückrunde in der Fußball-Landesliga, Staffel II. Durch den souveränen 4:1-Sieg gegen den SC Geislingen hat die Mannschaft aus dem Allmend zudem einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Der Abstand auf den aktuell ersten Abstiegsplatz beträgt inzwischen zehn Punkte.

 

„Sechs-Punkte-Spiele liegen uns“, sagte der GSV-Trainer Thomas Wohland nach dem Spiel gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten – und musste schmunzeln. Klar war für ihn: „Das war ein ganz wichtiger Sieg.“ Dass seine Jungs zudem eine Effizienz vor dem Tor an den Tag legten, die fast schon einer Spitzenmannschaft alle Ehre machen würde, nahm er ebenfalls gerne zur Kenntnis: „Wir waren brutal effektiv. Das erste Tor war zwar eine Standardsituation, aber die restlichen drei Toren haben wir mit überzeugenden Aktionen heraus gespielt.“

SC Geislingen bleibt im Abschluss harmlos

Zwar waren die Gäste in den ersten zwanzig Minuten die spielbestimmende Mannschaft, blieben im Abschluss aber komplett harmlos. Ein Freistoß von Mert Özdemir war alles, was GSV-Keeper Mehmet Colak zu einem Eingreifen veranlasste. Ganz anders der GSV Maichingen.

„Wir haben etwas gebraucht um die Ordnung zu finden, waren dann aber stark im Umschaltspiel und haben eine gute erste Hälfte gespielt“, sagte Thomas Wohland. Der nach der ersten halben Stunde sah, wie seine Mannschaft Schlag auf Schlag aus den ersten vier Torchancen vier Treffer erzielte.

Martin Topic erzielte das 1:0 für den GSV Maichingen. Foto: Eibner/Naman Kala

GSV Maichingen dreht auf

Den Anfang machte einmal mehr Martin Topic, der wie schon gegen den TSV Bernhausen und in Sindelfingen nach einer Ecke per Kopfball traf. Acht Minuten später scheiterte Kevin Flaig zunächst an Geislingens Keeper Rocco Sauter, den Abpraller verwandelte er aber selbst im Nachsetzen zum 2:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Filippo Intemperante sehenswert per Hacke auf 3:0 Und wiederum nur drei Minuten danach stand Kevin Flaig bei einer weiten Flanke komplett alleine und schoss in der Nachspielzeit zum 4:0 ein.

„In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr ganz so griffig, wir haben die Konter nicht richtig ausgespielt“, sagte Wohland, der mit seinem Team aber noch ein anderes Ziel verfolgt hatte: „Wir wollten unbedingt zu null spielen.“ So war der Gegentreffer von Florijan Ahmeti kurz vor Schluss der einzige Wermutstropfen für den GSV Maichingen an diesem Nachmittag.

GSV Maichingen: Colak, Sarak (46. Syla), Topic, Schmidt, Flaig (78. Fellner), Klauß, Peric (64. Semeraro), Intemperante (79. Tchagbele), Ferrelli (69. Orfeo), Schall, Ehmke

Tore: 1:0 (31.) Topic, 2:0 (39.) Flaig, 3:0 (44.) Intemperante, 4:0 (45.+2) Flaig, 4:1 (89.) Ahmeti

Zuschauer: 80

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