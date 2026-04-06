Fußball-Landesliga, Staffel II GSV Maichingen holt den Derbysieg dank einer stabilen Defensive
Der GSV Maichingen entscheidet das Derby beim VfL Sindelfingen für sich. Dank einer starken Abwehr und einer effizienten Offensive.
Der GSV Maichingen entscheidet das Derby beim VfL Sindelfingen für sich. Dank einer starken Abwehr und einer effizienten Offensive.
Während die Spieler des VfL Sindelfingen enttäuscht den Rasen des Floschenstadions verließen, feierte der GSV Maichingen seinen 2:0-Erfolg am Ostersamstag mit „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!”-Sprechchören. Und Thomas Wohland war zufrieden. „Wir wollten das Zentrum stabil halten. Diesen Plan haben wir heute hervorragend umgesetzt“, lobte GSV-Trainer. Bei seinem Gegenüber Thomas Siegmund war die Gefühlslage dagegen eine ganz andere. „Am Ende ist das Ergebnis entscheidend – und das fühlt sich für uns heute nicht stimmig an“, sagte der VfL-Coach.