Fußball-Landesliga, Staffel II GSV Maichingen zeigt zweimal eine starke Reaktion
Nach drei sieglosen Partien feiert der GSV Maichingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, einen wichtigen 3:2-Sieg gegen den TV Echterdingen.
Nach drei sieglosen Partien feiert der GSV Maichingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, einen wichtigen 3:2-Sieg gegen den TV Echterdingen.
Mit einem 3:2 (2:1)-Sieg gegen den TV Echterdingen hat der GSV Maichingen den vielleicht entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gemacht. Dabei standen die Kicker aus dem Allmend nach dem Sieg des SC Geislingen am Vortag unter Druck, konnten mit dem Erfolg den Abstand auf den Relegationsplatz aber bei sieben Punkten halten.