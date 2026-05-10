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  6. GSV Maichingen zeigt zweimal eine starke Reaktion

Fußball-Landesliga, Staffel II GSV Maichingen zeigt zweimal eine starke Reaktion

Fußball-Landesliga, Staffel II: GSV Maichingen zeigt zweimal eine starke Reaktion
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Mit zwei Toren der entscheidende Spieler: GSV.Kapitän Michael Klauß (rechts). Foto: Eibner-Pressefoto/Schwering

Nach drei sieglosen Partien feiert der GSV Maichingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, einen wichtigen 3:2-Sieg gegen den TV Echterdingen.

Mit einem 3:2 (2:1)-Sieg gegen den TV Echterdingen hat der GSV Maichingen den vielleicht entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gemacht. Dabei standen die Kicker aus dem Allmend nach dem Sieg des SC Geislingen am Vortag unter Druck, konnten mit dem Erfolg den Abstand auf den Relegationsplatz aber bei sieben Punkten halten.

 

„Wir sind unserem Ziel ein Stück nähergekommen, da darfst du auch einmal Glück haben“, sagte ein erleichterter GSV-Trainer Thomas Wohland, der nach einer nervenaufreibenden Partie mit insgesamt 112 Spielminuten in der Nachspielzeit vom Schiedsrichter noch die rote Karte bekam. „Ich war laut, aber ich habe ihn nicht beleidigt“, so der Maichinger Coach, der die Hinausstellung aber nach dem Dreier leichter verdauen konnte. Dabei hätten seine Jungs dem Trainer einen ruhigeren Nachmittag bescheren können, hätten sie nach der Pause die Partie früh entschieden.

GSV dreht 0:1 in die Halbzeitführung

Denn die Gäste waren zwar in Führung gegangen, als Yannis Kalchschmidt einen Lupfer von Sturmkollege Caglar Celiktas volley verwandeln konnte. Aber die Antwort des GSV Maichingen ließ nicht lange auf sich warten, nur vier Minuten später verwandelte Michael Klauß aus 22 Metern über die Mauer hinweg einen Freistoß zum 1:1.

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Direkt danach ließen die Grün-Weißen gute Chancen zur schnellen 2:1-Führung liegen: Heiko Schall schoss eine Ablage von David Filipovic über das Tor, Michael Klauß vergab aus rund 20 Metern. Beim dritten Versuch war der Ball dann aber zum 2:1 im Netz, denn der aufgerückte Innenverteidiger Anil Sarak verwandelte eine Schall-Vorlage aus 16 Metern zur Führung.

Das vorentscheidende 3:1 ließ nach dem Seitenwechsel zunächst Michael Klauß liegen, als seine Direktabnahme nach Pass von Kane Ehmke nur Zentimeter am Tor vorbeiging. Und dann war es Kevin Flaig, der bei einem Konter den entscheidenden Pass auf Michael Klauß verpasste und mit seinem Schuss verzog. Anstatt also das Spiel früh zu entscheiden, mussten die Gastgeber sich gegen Ende dem zunehmenden Druck der Gäste entgegenstemmen.

Mehmet Colak rettete bei einem Schuss von Steffen Schmidt, nach der anschließenden Ecke klärte Martin Topic einen Kopfball auf der Linie. Der TV Echterdingen schnürte den GSV Maichingen ein und wurde für seinen Aufwand fünf Minuten vor Ende belohnt. Nach einem Eckball stand der Ex-Maichinger Marc Mägerle am langen Pfosten und drückte den Ball zum Ausgleich über die Linie – 2:2.

Mann des Tages: Michael Klauß

Aber glücklich sein kann die Landesliga-Mannschaft, die den Ex-Profi Michael Klauß in ihren Reihen hat. Denn die Gastgeber suchten noch einmal den Weg nach vorne, so kam in der 90. Minute eine Flanke des eingewechselten Leandro Orfeo in den Strafraum, wo Maichingens Kapitän per sehenswertem Seitfallzieher den viel umjubelten Siegtreffer erzielte.

In der Nachspielzeit noch die rote Karte gesehen: Maichingens Trainer Thomas Wohland. Foto: Eibner-Pressefoto/Schwering

„Michael geht voran und hat sich selbst mit zwei wunderschönen Toren belohnt“, lobte Thomas Wohland seinen Kapitän. „Wir haben unseren Plan gut umgesetzt. Zwar haben wir die Gegentreffer nicht gut verteidigt, aber nach beiden Toren haben wir eine überragende Reaktion gezeigt“, freute sich Thomas Wohland.

GSV Maichingen: Colak, Sarak (77. Marques Moreira), Topic, Schmidt, Flaig, Klauß (90.+7 Ofluoglu), Ferrelli (80. Orfeo), Filipovic (59. Intemperante), Semeraro, Schall, Ehmke.

Tore: 0:1 (29.) Kalchschmidt, 1:1 (33.) Klauß, 2:1 (45.+2) Sarak, 2:2 (85.) Mägerle, 3:2 (90.) Klauß.

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte (90.+8) für GSV-Trainer Wohland wegen Meckerns.

Zuschauer: 125.

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