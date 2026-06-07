Fußball-Landesliga, Staffel II „Hatten genug Chancen“ – GSV Maichingen unterliegt im letzten Heimspiel
In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der GSV Maichingen im letzten Spiel der Saison gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz verloren.
In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der GSV Maichingen im letzten Spiel der Saison gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz verloren.
Der GSV Maichingen hatte sich vor dem letzten Spiel in der Saison 2025/26 der Fußball-Landesliga, Staffel II, einiges vorgenommen. Doch der krönende Abschluss einer erfolgreichen Rückrunde ist missglückt. Gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz musste er sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.