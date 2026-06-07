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  6. „Hatten genug Chancen“ – GSV Maichingen unterliegt im letzten Heimspiel

Fußball-Landesliga, Staffel II „Hatten genug Chancen“ – GSV Maichingen unterliegt im letzten Heimspiel

Fußball-Landesliga, Staffel II: „Hatten genug Chancen“ – GSV Maichingen unterliegt im letzten Heimspiel
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Michael Klauß (li.) und der GSV Maichingen verpassen einen gelungenen Saisonabschluss. Foto: Eibner/Carsten Schwering

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der GSV Maichingen im letzten Spiel der Saison gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz verloren.

Der GSV Maichingen hatte sich vor dem letzten Spiel in der Saison 2025/26 der Fußball-Landesliga, Staffel II, einiges vorgenommen. Doch der krönende Abschluss einer erfolgreichen Rückrunde ist missglückt. Gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz musste er sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

 

Dabei wäre die Niederlage in einer munteren Begegnung absolut vermeidbar gewesen: „Wir hatten genug Chancen, aber haben sie nicht gemacht. Und hinten waren die Gegentore unnötig, aber das hat uns schon die gesamte Runde begleitet“, resümierte GSV-Trainer Thomas Wohland in seinem letzten Spiel als Chefcoach.

GSV Maichingen verabschiedet Trainerteam

Er wurde vor dem Spiel zusammen mit Co-Trainer Christopher Paurevic vom sportlichen Leiter Marius Güra und dem stellvertretenden Abteilungsleiter Wolfgang Klemm verabschiedet. Genauso wie die Spieler Anil Sarak, Heiko Schall, Filippo Intemperante, Salvatore Semeraro, Endrit Syla und Renato Peric. Auch die nicht anwesenden Erik Rapp, Darius Romanyuk und Martin Topic werden den Verein verlassen.

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„Schade, ich hätte uns allen einen anderen Abschluss gewünscht“, so Wohland. Mit Tabellenplatz elf hat er das Saisonziel Klassenverbleib dennoch erreicht. Seine Mannschaft hätte sich im letzten Spiel sicher einfacher getan, wenn eine der frühen Torchancen hätte genutzt werden können. Aber ein erster Torschuss von Michael Klauß wurde noch geblockt, und auch der Abschluss von Kevin Flaig nach Vorarbeit von Kane Ehmke und Mario Ferrelli ging knapp am Tor vorbei. So nutzten die Gäste einen Konter zur Führung, als Bastian Matuschek einschieben konnte (19.). Aber auch im Anschluss hatten die Gastgeber ihre Möglichkeiten.

GSV Maichingen verpasst den Ausgleich

Erst traf Mario Ferrelli den Pfosten, dann verpasste Alexander Schmidt mit einem Kopfball das Tor und damit den Ausgleich. Und auch ein weiterer Schuss von Kevin Flaig verpasste den Kasten. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Ausgleich verdient gewesen.

Doch in Sachen Konsequenz waren die Gäste den Maichingern einen Schritt voraus. Nachdem Tobias Hörger den Pfosten getroffen hatte war erneut Bastian Matuschek zur Stelle und staubte zum 0:2 ab (31.).

Dem GSV Maichingen (in Schwarz) mangelte es an der Chanceneffizienz. Foto: Eibner/Carsten Schwering

Auch nach dem Seitenwechsel scheiterte der GSV Maichingen an seiner Chancenverwertung, Filip Jose Marques Moreira brachte den Ball nicht an Sontheims Keeper Tom Ebert vorbei und auch Alexander Schmidt blieb mit seinem zweiten Kopfball erfolglos.

Erst der eingewechselte Dzan Komarica belohnte die Maichinger Bemühungen, als er einen Pass von Michael Klauß zum 1:2-Anschlusstreffer verwerten konnte. Die Freude währte aber nicht lange. Nur vier Minuten später war Jorgo Kentiridis nach einem missglückten Hackentrick von Valdrin Demolli zur Stelle und traf zum 1:3. Nachdem auch eine Doppelchance in der Nachspielzeit von Michael Klauß und Filippo Intemperante vergeben wurde, war die Partie und die Saison für den GSV Maichingen zu Ende. „Respekt an Sontheim, dass sie sich bis zum Schluss so reingehängt haben“, sagte Thomas Wohland.

GSV Maichingen: Colak, Schmidt, Flaig (65. Komarica), Klauß, Peric (65. Orfeo), Intemperante, Marques Moreira, Ferrelli (51. Demolli), Semeraro (70. Paurevic), Schall, Ehmke

Tore: 0:1 (27.) Matuschek, 0:2 (31.) Matuschek, 1:2 (73.) Komarica, 1:3 (77.) Kentiridis

Zuschauer: 75

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