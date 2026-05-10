Fußball-Landesliga, Staffel II Heftige 1:5-Heimklatsche für den VfL Sindelfingen
Der VfL Sindelfingen leistet sich zu viele Aussetzer und kassiert gegen den TV Neuhausen eine deprimierende Heimniederlage in der Fußball-Landesliga, Staffel II.
Der VfL Sindelfingen leistet sich zu viele Aussetzer und kassiert gegen den TV Neuhausen eine deprimierende Heimniederlage in der Fußball-Landesliga, Staffel II.
„Wir müssen ehrlich sein: Momentan reicht die Qualität nicht aus“, lautete das ernüchternde Fazit von VfL-Trainer Thomas Siegmund nach dem Abpfiff. „Und wenn wir fallen, dann fallen wir gleich tief.“ Tatsächlich muss man sich fragen, gegen wen die Daimlerstädter in den restlichen Spielen noch punkten können, wenn sie so auftreten wie am Samstag. Dazu kommt, dass das Fehlen von Stammkeeper Alexander Bachmann nach dessen Platzverweis sicher nicht zur Stabilität in der Defensive beitragen wird.