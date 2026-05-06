Fußball-Landesliga, Staffel II Langjähriger Kapitän verlässt VfL Sindelfingen – „Menschlich Maßstäbe gesetzt“
Nicolai Dittrich gehörte sieben Saisons lang zum festen Inventar beim VfL Sindelfingen. Nun wechselt er innerhalb der Fußball-Landesliga.
Nicolai Dittrich gehörte sieben Saisons lang zum festen Inventar beim VfL Sindelfingen. Nun wechselt er innerhalb der Fußball-Landesliga.
Nach sieben Jahren wird Kapitän Nicolai Dittrich den VfL Sindelfingen aus der Fußball-Landesliga, Staffel II, zum Saisonende verlassen. Er möchte sich – wie das heutzutage so schön heißt – einer neuen sportlichen Herausforderung stellen und hat sie beim Nachbarn und Klassenkameraden GSV Maichingen gefunden.