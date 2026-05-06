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  6. Langjähriger Kapitän verlässt VfL Sindelfingen – „Menschlich Maßstäbe gesetzt“

Fußball-Landesliga, Staffel II Langjähriger Kapitän verlässt VfL Sindelfingen – „Menschlich Maßstäbe gesetzt“

, aktualisiert am 06.05.2026 - 11:44 Uhr
Fußball-Landesliga, Staffel II: Langjähriger Kapitän verlässt VfL Sindelfingen – „Menschlich Maßstäbe gesetzt“
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Anfang April bestritt Nicolai Dittrich (links) das Stadtderby in der Landesliga noch für den VfL Sindelfingen, kommende Saison steht er dann für den GSV Maichingen auf dem Platz. Foto: Eibner-Pressefoto

Nicolai Dittrich gehörte sieben Saisons lang zum festen Inventar beim VfL Sindelfingen. Nun wechselt er innerhalb der Fußball-Landesliga.

Nach sieben Jahren wird Kapitän Nicolai Dittrich den VfL Sindelfingen aus der Fußball-Landesliga, Staffel II, zum Saisonende verlassen. Er möchte sich – wie das heutzutage so schön heißt – einer neuen sportlichen Herausforderung stellen und hat sie beim Nachbarn und Klassenkameraden GSV Maichingen gefunden.

 

„Nico hat in seiner Zeit bei uns nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Maßstäbe gesetzt“, sagen Bastian Bothner und Thomas Dietsche aus der sportlichen Leitung des VfL. „Er hat unsere Mannschaft über Jahre geprägt, Verantwortung übernommen und war stets ein verlässlicher Führungsspieler.“ Vier Saisons kickte Dittrich in der Verbandsliga, drei Runden in der Landesliga.

Auch Abgänge und Vertragsverlängerungen beim GSV Maichingen

Derweil vermeldet der GSV Maichingen auch ein paar Abgänge. So wechselt Heiko Schall als Spielertrainer zum SV Degerschlacht, der aktuell in Staffel II der Kreisliga A im Bezirk Alb noch gute Chancen auf den Aufstieg hat. Endrit Syla geht zum SV Althengstett, der momentan in der Bezirksliga Nordschwarzwald um den Klassenerhalt kämpft. Martin Topic hat ab Sommer ein Stipendium an einem College in den USA bekommen.

Neben den bislang vermeldeten Vertragsverlängerungen freuen sich die Maichinger über zwei weitere Zusagen. Dzan Komarica stammt aus der eigenen Jugend und absolviert derzeit seine erste Saison im Aktivenbereich. In der ersten Mannschaft kommt er vor allem auf Kurzeinsätze. „Jetzt gilt es, ihn langfristig weiterzuentwickeln und ihn heranzuführen“, so Güra.

Bugra Batuhan Bozkurt wechselte vor knapp zwei Jahren vom TSV Ehningen ins Allmend, plagt sich dort aber vor allem mit Verletzungen herum. „Wir erwarten ihn für die kommende Runde topfit zurück“, nickt der sportliche Leiter. Aus seiner Zeit auf der Schalkwiese kenne er bereits seine beiden kommenden Trainer George Berberoglu und Javier Klug und deren Philosophie.

VfL Sindelfingen bindet Stürmer für ein weiteres Jahr an sich

Und auch die Sindelfinger haben einen weiteren Akteur für noch eine Saison an sich gebunden. Tahir Bahadir sei laut Bothner und Dietsche „ein mannschaftsdienlicher Angreifer mit Zug zum Tor und gutem Auge für besser postierte Teamkollegen“. Der Stürmer selbst ist froh über seinen Verbleib bei der Truppe aus dem Floschenstadion: „Ich habe mich hier von Beginn an sehr wohl gefühlt. Trainerteam, Rahmenbedingungen und Mannschaft – das passt alles sehr gut.“

Andre Simao, Gianluca Gamuzza, Hakan Kilinc, Raphael Molitor und Christian Fiscella (v. re.) wurden bei der Jahreshauptversammlung des VfL Sindelfingen für eine große Anzahl an Spielen geehrt. Foto: VfL

Coach Thomas Siegmund ordnet die Personalie in den Gesamtkontext ein: „Wir befinden uns auf der Zielgeraden unserer Kaderplanung. Dabei verfolgen wir eine klare Linie: Wir wollen ein junges, hungriges Team mit Spielern aus der Region aufbauen, das sich nachhaltig entwickeln kann. Wir fühlen uns gut aufgestellt.“

Ehrungen für fünf Spieler des VfL Sindelfingen bei Hauptversammlung

Zuletzt wären da noch einige Ehrungen zu vermelden, die die Verantwortlichen bei der Jahreshauptversammlung durchgeführt haben. Christian Fiscella und Gianluca Gamuzza haben jeweils 150 Begegnungen für die Blau-Weißen bestritten, bei Andre Simao sind es 200, und Raphael Molitor sowie Hakan Kilinc kommen sogar auf 250 Partien.

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