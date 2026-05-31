Fußball-Landesliga, Staffel II „Spannung ist einfach raus“ – VfL Sindelfingen kassiert erneut fünf Gegentore
31.05.2026 - 16:31 Uhr
Die Fußballer des VfL Sindelfingen taumeln in der Landesliga, Staffel II, dem Saisonende entgegen. Beim TSGV Waldstetten kassierten sie erneut fünf Dinger und unterlagen am Ende mit 0:5. Nach der erneut schwachen Leistung seiner Mannschaft fand Trainer Thomas Siegmund kaum Worte: „Das fühlt sich alles andere als gut an“, meinte er ernüchtert. Er musste jedoch erneut feststellen, „dass die Spannung einfach raus ist“.