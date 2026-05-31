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  6. „Spannung ist einfach raus“ – VfL Sindelfingen kassiert erneut fünf Gegentore

Fußball-Landesliga, Staffel II „Spannung ist einfach raus“ – VfL Sindelfingen kassiert erneut fünf Gegentore

Fußball-Landesliga, Staffel II: „Spannung ist einfach raus“ – VfL Sindelfingen kassiert erneut fünf Gegentore
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Nicolai Dittrich und der VfL Sindelfingen liegen zur Pause deutlich zurück. Foto: Eibner/ Kala

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der VfL Sindelfingen beim TSGV Waldstetten eine deutliche klatsche kassiert – und ließen die Effizienz vor dem Tor vermissen.

Die Fußballer des VfL Sindelfingen taumeln in der Landesliga, Staffel II, dem Saisonende entgegen. Beim TSGV Waldstetten kassierten sie erneut fünf Dinger und unterlagen am Ende mit 0:5. Nach der erneut schwachen Leistung seiner Mannschaft fand Trainer Thomas Siegmund kaum Worte: „Das fühlt sich alles andere als gut an“, meinte er ernüchtert. Er musste jedoch erneut feststellen, „dass die Spannung einfach raus ist“.

 

Schon zu lange gehe es bei seinem Team in der Liga um nichts mehr. Mit 41 Punkten stehen er und seine Schützlinge auf Rang neun, zehn Punkte entfernt vom aktuellen Abstiegsrelegationsplatz. Und einige Spieler haben ganz offenbar Probleme, sich angesichts der aktuellen Situation noch zu motivieren. „Es kommen gerade mehrere Dinge zusammen“, meinte Siegmund. „So kommen dann auch diese Ergebnisse zustande.“

VfL Sindelfingen dominiert das Spiel über weite Strecken

Gastgeber sind deutlich effizienter

Allerdings war es paradoxerweise seine Mannschaft, die in Waldstetten über weite Strecken das Spiel kontrollierte – zumindest bis zum gegnerischen Strafraum. Die Ausbeute war jedoch erneut viel zu wenig: Nur ein Abschluss sprang für die Sindelfinger heraus. „Den Rest haben wir vermissen lassen.“

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Die Gastgeber zeigten sich hingegen deutlich effizienter vor dem Tor: Von den fünf Chancen des ersten Durchgangs brachten sie vier im Kasten unter. Spätestens nach dem Doppelschlag von Niels Waldraff (15.) und Can-Luca Groiß (27.) gingen die Köpfe bei den Gästen vollends nach unten. Und die Hausherren legten noch vor der Pause nach. Erst erhöhte erneut Groiß, dann traf Dominik Pfeifer zum 4:0-Halbzeitstand. „Weil wir im eigenen Sechzehner genauso naiv agiert haben wie in den vergangenen Wochen auch“, zeigte sich Siegmund angesichts von 20 Gegentoren in den jüngsten fünf Spielen wenig überrascht.

Die Partie des VfL Sindelfingen entwickelt sich zum Sommerkick

Im zweiten Durchgang entwickelte sich das, was bei den heißen Temperaturen der vergangenen Tage gerne als Sommerkick bezeichnet wird. Abgesehen von einem Strafstoß für die Hausherren, nachdem Nicolai Dittrich seinen Gegenspieler von den Beinen holte, passierte nicht mehr viel. Kurz vor Schluss machte Groiß mit seinem dritten Treffer den Endstand perfekt.

Besondere Begegnung zum Abschluss

Im letzten Saisonspiel steht nun noch das Derby gegen die SV Böblingen an. Nicht nur für die Trainer Thomas Siegmund und Marijo Milcic ist das eine besondere Begegnung. Deshalb möchte der Coach wenigstens da noch einmal deutlich mehr sehen. Doch er denkt auch schon in die Zukunft. „Wir gewinnen bereits viele Erkenntnisse für die kommende Saison“, betonte Siegmund. „Da müssen wir die richtigen Lehren daraus ziehen.“ VfL Sindelfingen: Lüdemann-Ravit, Maraslioglu (73. Walter), Simao, Bakacs, Gamuzza, Kubitzsch (73. Weinhardt), Bytyci (64. Bahadir), Molitor, Dittrich, Ademi (64. Dreshaj), Brendle. Tore: 1:0 (15.) Waldraff, 2:0 (27.) Groiß, 3:0 (41.) Pfeifer, 4:0 (45.+2) Groiß, 5:0 (86., Strafstoß) Groiß. Zuschauer: 100.

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