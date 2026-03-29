Fußball-Landesliga, Staffel II: Starke Offensivleistung – VfL Sindelfingen gewinnt mit 6:2 beim MTV Stuttgart

Starke Offensivleistung – VfL Sindelfingen gewinnt mit 6:2 beim MTV Stuttgart
Fußball-Landesliga, Staffel IIStarke Offensivleistung – VfL Sindelfingen gewinnt mit 6:2 beim MTV Stuttgart
29.03.2026 - 18:00 Uhr
In der Fußball-Landesliga, Staffel II, muss der VfL Sindelfingen einen frühen Rückstand beim MTV Stuttgart verdauen, gewinnt dann aber überdeutlich.
Andreas Reichert
29.03.2026 - 18:00 Uhr
Im Landesliga-Spiel zwischen dem MTV Stuttgart und dem VfL Sindelfingen gingen die beiden Mannschaften sofort in die Vollen – zur Freude der rund 120 Zuschauer. Zunächst legte der VfL Sindelfingen einen Blitzstart hin.