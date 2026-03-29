Fußball-Landesliga, Staffel II: Starke Offensivleistung – VfL Sindelfingen gewinnt mit 6:2 beim MTV Stuttgart

Im Landesliga-Spiel zwischen dem MTV Stuttgart und dem VfL Sindelfingen gingen die beiden Mannschaften sofort in die Vollen – zur Freude der rund 120 Zuschauer. Zunächst legte der VfL Sindelfingen einen Blitzstart hin.

Nach einem Foul an Andre Simao gab es bereits in der zweiten Spielminute einen Foulelfmeter – Tobias Kubitzsch verwandelte sicher zum 1:0. „Das war natürlich ein perfekter Start“, freute sich der Sindelfinger Trainer Thomas Siegmund. Doch nun waren die Gastgeber an der Reihe.

MTV dreht Partie nach 20 Minuten

Beim ersten nennenswerten Angriff des MTV kam Fabio Baldi im Sechzehner zu Fall – erneut Elfmeter, den Routinier und Torjäger Raphael Hahn in der siebten Minute ebenso sicher verwandelte. Wenig später erreichte ein MTV-Steilpass Lion Janzen, der von rechts in den Strafraum eindrang und VfL-Torwart Alexander Bachmann keine Chance ließ – 2:1. Nur kurz darauf war noch einmal Bachmann gefordert, blieb aber gegen Raphael Hahn der Sieger.

Doch der VfL ließ sich nicht aus der Ruhe bringen: In der 25. Minute lief ein Sindelfinger Konter über Andre Simao, der den Ball zum mitgelaufenen Artan Ademi passte . Der Stürmer vollendete zum 2:2. Fast hätte es gegenüber erneut geklingelt, als ein langer Ball wieder Janzen erreichte, doch Bachmann war zur Stelle. Kurz darauf setzten die Sindelfinger noch zwei Angriffe übers Tor.

Die Zuschauer kamen kaum hinterher, sahen in der ersten halben Stunde Chancen und Tore für zwei Spiele. „In der Pause haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen“, so Siegmund, „das hat Früchte getragen.“

Der VfL Sindelfingen stand jetzt besser und ließ in der Offensive keinen Deut nach. Kurz nach Seitenwechsel musste MTV-Torhüter Niklas Wegner einen Schuss von Tahir Bahadir parieren, eine Minute später segelte eine Freistoßflanke von Bünyamin Bakacs an die Latte. Als dann noch Andre Simao nach einem Solo am emsigen MTV-Keeper scheiterte, war der nächste VfL-Treffer überfällig.

VfL Sindelfingen ist drückend überlegen

Und siehe da: Nach gut einer Stunde fiel tatsächlich das dritte Sindelfinger Tor. Nach einem schönen Flankenwechsel von Bakacs auf Simao legte der zurück auf Kubitzsch, der Niklas Wegner diesmal keine Abwehrchance ließ – 2:3. Die Gäste waren längst Herr der Lage, gewannen fast jeden Zweikampf und ließen den Ball gut laufen. Lohn der Überlegenheit: das 4:2 durch Ademi, der den Ball aus 18 Metern ins lange Eck beförderte. Nun wurde es eine klare Angelegenheit, der MTV fiel auseinander. Tahir Bahadir traf noch zweimal zum hochverdienten 6:2-Endstand.

„Am Anfang und gegen Ende lief es super, dazwischen hat mir nicht alles gefallen“, bilanzierte Siegmund. „Aber es waren ein paar wirklich schön herausgespielte Treffer dabei, das Erfolgserlebnis nehmen wir jetzt gerne mit in die Derby-Woche.“ Am Mittwoch geht es nämlich zur SV Böblingen, am Samstag kommt der GSV Maichingen. VfL Sindelfingen: Bachmann, Biedma-Andrades (46. Kizilagil), Edelmann (78. Dittrich), Molitor (86. Gashi), Brendle, Simao, Bakacs, Kubitzsch (63. Gamuzza), Bahadir, Kilinc (83. Maraslioglu), Ademi. Tore: 0:1 (2., Foulelfmeter) Kubitzsch, 1:1 (7., Foulelfmeter) Hahn, 2:1 (19.) Janzen, 2:2 (26.) Ademi, 2:3 (61.) Kubitzsch, 2:4 (65.) Ademi, 2:5 (78.) Bahadir, 2:6 (85.) Bahadir. Zuschauer: 120.