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  6. SV Böblingen erkämpft sich den nächsten Zähler

Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen erkämpft sich den nächsten Zähler

Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen erkämpft sich den nächsten Zähler
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1:1 in der Nachspielzeit: Oliab Calemba erzielt den Ausgleich, die ganze Mannschaft jubelt mit.. Foto: Kevin Schuon

Die SV Böblingen tut sich in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gegen den TV Echterdingen lange schwer, verdient sich aber letztlich ein Unentschieden.

Eines kann man der SV Böblingen nicht absprechen: Auf dem Platz treten die Fußballer derzeit als echte Einheit auf. Beim 1:1 gegen den TV Echterdingen erkämpfen sie sich den nächsten Zähler in der Landesliga, Staffel II.

 

Nach dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit kannte der Jubel bei den Böblingern keine Grenzen mehr. Beim Freistoß von Felix Widmann wurde Oliab Calemba zwei Meter vor dem Kasten sträflich freigelassen. Der ist zwar eher ein Dauerläufer auf dem Flügel als ein Kopfballungeheuer. Doch mit so viel Platz war es für ihn dennoch kein Problem, den Ball mit viel Gefühl zum Ausgleich in die Maschen zu setzen. Kurz darauf war der Torschütze jedoch verschwunden – unter seinen Mitspielern. Es hielt keinen Böblinger mehr auf der Ersatzbank.

Zwei Derbys vor der Brust

„Mit diesem Ergebnis können wir zufrieden sein“, freute sich Trainer Slobodan Markovic über den Punktgewinn vor der anstehenden Woche, in der gleich zwei Derbys auf seine Mannschaft warten. Am Mittwoch kommt der VfL Sindelfingen an den Silberweg, am Samstag geht es für die SVB nach Ehningen.

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Für die Gäste aus Echterdingen fühlte es sich dagegen an wie eine Niederlage. Nicht nur, weil der Ausgleich erst in der fünften Minute der Nachspielzeit fiel. Die Gäste waren auch 75 Minuten lang die Mannschaft, die auf dem Kunstrasen am Silberweg klar den Ton angab. Nicht von ungefähr hatte der TV Echterdingen bislang alle drei Spiele in diesem Jahr gewonnen. „Wir wussten, dass es ganz schwer wird“, so Markovic.

Der Plan der SVB: Die Gäste sollten nicht in ihr gefährliches Umschaltspiel kommen. Dennoch hatte Stürmer Flon Ajvazi dreimal den Führungstreffer auf dem Schlappen. Spätestens in der 50. Minute hätte er den Ball auch im Kasten unterbringen müssen, zog jedoch aus kurzer Distanz vorbei.

Die Gästeführung war überfällig

Ansatzlos, dafür jedoch umso sehenswerter war dann die überfällige Gästeführung: Caglar Celiktas legte sich den Ball mit dem ersten Kontakt zurecht und schloss mit dem zweiten direkt zum 1:0 ins lange Eck ab (70.).

Bis dahin waren die Hausherren um Offensiventlastung bemüht und hatten erst einen gefährlichen Abschluss abgegeben. Der eingewechselte Anton Lendl zog nach einer Stunde aus der zweiten Reihe ab, jedoch auch knapp vorbei.

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„Es gab zwei, drei Situationen, die wir im letzten Drittel besser ausspielen müssen. Dann wird es richtig gefährlich“, analysierte Slobodan Markovic.

Doch nach dem Rückstand musste sein Team einfach mehr tun. Das gelang vor allem immer wieder über den ebenfalls eingewechselten Calemba. Nach dessen scharfer Hereingabe hatte Jon Salihi den Ausgleich auf dem Fuß. Doch er traf aus kurzer Distanz den Ball nicht sauber, so konnte TVE-Keeper Marko Gaspar gerade noch retten. Also nahm Calemba die Sache kurz daraufhin selbst in die Hand. Nach dem beherzten Auftritt und einer starken Schlussviertelstunde hatten sich die Böblinger einen Punkt verdient. SV Böblingen: Zivny, Häßler, Hamann, Dodoli, Widmann, Arellano Torres (82. Salihi), Cilhüseyin, Hlebec, Gkiagkiaev (65. Calemba), Böck (56. Lendl), Traub. Tore: 0:1 (70.) Celiktas, 1:1 (90.+5) Calemba. Zuschauer: 100.

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