Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen erkämpft sich den nächsten Zähler
Die SV Böblingen tut sich in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gegen den TV Echterdingen lange schwer, verdient sich aber letztlich ein Unentschieden.
Die SV Böblingen tut sich in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gegen den TV Echterdingen lange schwer, verdient sich aber letztlich ein Unentschieden.
Eines kann man der SV Böblingen nicht absprechen: Auf dem Platz treten die Fußballer derzeit als echte Einheit auf. Beim 1:1 gegen den TV Echterdingen erkämpfen sie sich den nächsten Zähler in der Landesliga, Staffel II.