Im ersten Punktspiel feiert die völlig neu formierte und verjüngte SV Böblingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gleich einen 2:1 (1:1)-Sieg gegen den SC Geislingen.
17.08.2025 - 20:30 Uhr
Als nach 98 Minuten endlich Schluss war und der 2:1-Sieg der SV Böblingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, feststand, stürmte Thomas Siegmund mit geballter Faust und drei lauten „Ja!“-Rufen auf den Platz. Anschließend herzte der SVB-Trainer jeden einzelnen seiner Rasselbande. „Gegen einen solchen Gegner zu gewinnen, gibt sicherlich Rückenwind“, ist der 34-Jährige überzeugt, „so ein Sieg zum Auftakt ist viel wert.“