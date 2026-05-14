Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen vor dem vierten Sieg in Serie

Nach zuletzt drei Siegen in Folge können sie am Silberweg für die kommende Saison eigentlich sicher mit der Landesliga planen. Bei noch vier ausstehenden Partien und neun Punkten Vorsprung auf den (wahrscheinlichen) Relegationsplatz sollte nichts mehr anbrennen. „Wir sollten jetzt jedoch nicht anfangen, nach den anderen zu schauen“, warnt Slobodan Markovic.

Ohnehin ist der Trainer kein Freund von solchen Rechenspielchen. Für ihn ist die Lösung ganz einfach und liegt auf der Hand: „Wir wollen gegen Eislingen unsere zuletzt starken Leistungen bestätigen und erneut mutig auftreten.“ Sollte seiner Mannschaft damit der vierte Sieg in Serie gelingen, sind sie auf der ganz sicheren Seite. Oder wie es Markovic sagt: „Dann sind wir durch.“

Zuletzt nach der Pause abgebaut

Den Mut hatten die Böblinger zuletzt in der zweiten Halbzeit bei der TSVgg Plattenhardt etwas vermissen lassen. Vielleicht waren sie sich nach der überlegenen ersten Hälfte bereits zu sicher. „Darüber müssen wir noch mal reden“, sagt der Coach. Was ihm jedoch gefallen hat: Wie seine Mannschaft dann auf den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich reagierte und noch einmal zurückgekommen ist.

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Der Lohn war der 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit. „Wir haben auf den Sieg gedrängt und uns belohnt.“ Genau dieses Kunststück ist im Hinspiel dem kommenden Gegner gelungen. Ohnehin ist der 1. FC Eislingen – genau wie die Böblinger – immer für viele Treffer gut. Es könnte am Sonntag um 15 Uhr also ein durchaus attraktives Spiel für die Zuschauer werden.

Derweil stehen weitere personelle Veränderungen fest: Adrian Körtge Corral wird zur kommenden Saison von der SVB zum TSV Ehningen wechseln, wo bereits sein Bruder Gabriel spielt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war nach zwei Jahren bei Calcio-Leinfelden-Echterdingen erst 2025 nach Böblingen zurückgekehrt – jetzt zieht er weiter.

Merdan Babatas (links) und Berzan Ural. Foto: SV Böblingen

Auf der anderen Seite hat die SVB zuletzt zwei weitere Zugänge vermeldet: Der 20-jährige Außenverteidiger Merdan Babatas wechselt vom Ligakonkurrenten TV Echterdingen an den Silberweg. Dort hat er in der laufenden Saison bislang elf Einsätze gehabt. Zuvor war er beim CfR Pforzheim. In Böblingen trifft er auf einige bekannte Gesichter, mit denen er bereits in der Jugend zusammengespielt hat.

Neuzugänge vom TV Echterdingen und CfR Pforzheim

Zudem kommt im Sommer der 21-jährige Berzan Ural vom CfR Pforzheim. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte in der Jugend beim SSV Reutlingen, VfB Stuttgart sowie den Stuttgarter Kickers. Im Herrenbereich kickte er beim TSV Weilimdorf und in Pforzheim, wo er zuletzt aber nicht recht zum Zug kam.