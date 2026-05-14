Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen vor dem vierten Sieg in Serie
Einen guten Lauf hat zurzeit die SV Böblingen in der Landesliga, Staffel II. Am Sonntag um 15 Uhr geht es gegen den 1. FC Eislingen.
Einen guten Lauf hat zurzeit die SV Böblingen in der Landesliga, Staffel II. Am Sonntag um 15 Uhr geht es gegen den 1. FC Eislingen.
Nach zuletzt drei Siegen in Folge können sie am Silberweg für die kommende Saison eigentlich sicher mit der Landesliga planen. Bei noch vier ausstehenden Partien und neun Punkten Vorsprung auf den (wahrscheinlichen) Relegationsplatz sollte nichts mehr anbrennen. „Wir sollten jetzt jedoch nicht anfangen, nach den anderen zu schauen“, warnt Slobodan Markovic.