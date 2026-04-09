Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen will Rückenwind endlich nutzen

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, geht es weiterhin eng zu. Während sich der TSV Köngen an der Spitze mit drei Punkten Vorsprung ein klein wenig abgesetzt hat, lauern dahinter sieben Mannschaften auf Relegationsplatz zwei.

Selbst der VfL Sindelfingen auf Rang acht darf sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Neun Spieltage vor Schluss haben die Sindelfinger gerade einmal vier Punkte Rückstand auf den Zweiten TSGV Waldstetten.

VfL Sindelfingen – TSV Bernhausen

Mit dem TSV Bernhausen empfängt der VfL Sindelfingen am Samstag um 15.30 Uhr eines der spielstärksten Teams der Liga. Wechselturbulenzen in der Winterpause sowie vier Niederlagen in Folge brachten den Klub vom Fleinsbach zwar zuletzt ins Trudeln, doch nach den beiden Siegen gegen den GSV Maichingen und den TSGV Waldstetten sind die Filderstädter als Tabellendritter nun wieder in der Spur.

Die Sindelfinger mussten mit dem 0:2 gegen den GSV Maichingen jüngst ihre erste Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Für VfL-Trainer Thomas Siegmund ist das allerdings kein Beinbruch: „Schade nur, dass es uns im Derby gegen Maichingen erwischt hat. Aber wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess, bei dem auch Rückschläge dazugehören.” Wo dabei aus seiner Sicht noch Entwicklungsbedarf besteht, hat die Partie gegen den GSV gezeigt. Und Siegmund möchte, dass sich sein VfL möglichst gleich im Spiel gegen Bernhausen in einzelnen Bereichen steigert.

Dazu gehört, die herausgespielten Torchancen effizienter zu nutzen. Erfreulich für Siegmund ist, dass Gianluca Gamuzza nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder mitwirken kann. „Mit seiner Qualität ist Gianni immer eine Option, gerade wenn es darum geht, die Dynamik eines Spiels zu verändern.” Außerdem wird es beim VfL darauf ankommen, die Kreise von Filip Jordacević so einzuschränken, dass die TSV-Stürmer Ivan Matanović und Mihael Tomić nicht von seinen Vorlagen profitieren können.

SV Böblingen – TSGV Waldstetten

Der 4:1-Erfolg im Derby beim TSV Ehningen hat den Böblingern richtig gut getan. Zum einen, um direkt nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Sindelfingen die Stimmung schnell wieder ins Positive zu rücken. Zum anderen hat die SVB durch den Erfolg jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Ohnehin macht es den Anschein, als würde die Mannschaft aktuell in Sachen Konstanz und Stabilität einen Schritt nach vorne machen – abgesehen von der ersten Halbzeit gegen den VfL Sindelfingen. „Doch auch danach haben wir eine gute Reaktion gezeigt“, sagt Trainer Slobodan Markovic. Eine Sache ist seinem Team in dieser Spielzeit nach wie vor noch nicht gelungen: zwei Siege in Folge einzufahren. Dafür waren die Leistungen zuletzt zu schwankend.

Doch nach der starken Vorstellung in Ehningen rechnet sich die SVB auch gegen den TSGV Waldstetten am Sonntag (15 Uhr) etwas aus. Dass die Böblinger das Potenzial dazu haben, erneut den Tabellenzweiten zu schlagen, steht außer Frage. Die lautet eher: Schaffen sie es endlich, die nötige Leistung zweimal in Folge auf den Platz zu bringen?

Was dem Trainer dabei überhaupt nicht hilft: Mit Felix Widmann hat sich der nächste Schlüsselspieler studienbedingt fürs Erste abgemeldet. Nach dem Abgang von Fabio Carneiro de Carvalho in der Winterpause und der Verletzung von Marvin Pietruschka die nächste große Baustelle für den Coach. „Jetzt auch noch Felix zu ersetzen, wird ganz, ganz schwer“, weiß Markovic. „Er ist ein Top-Spieler, der locker in der Oberliga spielen könnte.“

FV Sontheim/Brenz – TSV Ehningen

Die jüngste Niederlage gegen Böblingen hat beim TSV Ehningen Spuren hinterlassen. „Das war wohl die schlechteste Saisonleistung“, schüttelt Co-Trainer Manuel Schaitel den Kopf. Obwohl den Gastgebern einige Spieler fehlten, war das Trainerteam angesichts der mäßigen Leistung doch überrascht. „Wir waren der Meinung, eine gute Elf auf dem Platz stehen zu haben. Leider hat von Anfang an die richtige Einstellung gefehlt.“

Die sollte beim FV Sontheim/Brenz wieder dringend an den Tag gelegt werden. Die Ostwürttemberger sind zwar abgeschlagener Tabellenletzter, doch in den vergangenen Wochen ging die Formkurve stark nach oben. Aus den jüngsten drei Spielen holten sie zwei Siege. Die Gäste sind also gewarnt.„Das wird kein Ausflug, bei dem wir drei Punkte holen und dann wieder heimfahren“, weiß Schaitel. „Es wird wichtig sein, von Anfang an da zu sein und aggressiv dagegenzuhalten.“

Die personelle Situation hat sich etwas verändert. Einige Spieler kommen aus dem Urlaub zurück, Lars Jäger hat seine Rotsperre abgesessen. Anders sieht das bei den Langzeitverletzten Daren Tchomgouo und Mikail Dagli aus, die weiterhin fehlen. Marcel Sigloch macht Schritte nach vorne und wird langsam mit Laufeinheiten wieder an die Mannschaft herangeführt, Marcel Berberoglu (private Gründe) und Julian Böhmler (Urlaub) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

GSV Maichingen – SC Geislingen

Die Freude über den Derbysieg war in Maichingen groß, ist inzwischen aber auch schon wieder abgehakt: „Die Jungs durften sich freuen und den Sieg genießen, aber am Sonntag steht für uns aufgrund der Tabellensituation das wichtigere Spiel an“ so GSV-Trainer Thomas Wohland. Denn der SC Geislingen steht auf dem ersten Abstiegsplatz, auch weil er das Nachholspiel in Waldstetten verloren hat. Trotz der vier Siege in den letzten fünf Spielen ist die Abstiegszone für den GSV Maichingen noch in Sichtweite. „Das ist wie gegen Plattenhardt oder den MTV Stuttgart für uns ein Sechs-Punkte Spiel, die direkten Duelle sind unheimlich wichtig. Wir haben die Chance, mit einem Sieg weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen zu bekommen und den Gegner auf Distanz zu halten“, sagt Wohland, „so können wir uns den Sieg in Sindelfingen vergolden.“

Allerdings wird die Personaldecke trotz der Rückkehr von Anil Sarak immer dünner. Neben David Filipovic, Valdrin Demolli, Bugra Bozkurt, Darius Romanyuk und Erik Rapp wird am Sonntag auch Filip Marques Moreira aus privaten Gründen nicht dabei sein. Und Mirza Vila fehlt aus beruflichen Gründen komplett bis Ende der Saison. „Wir hoffen, dass Michael Klauß seine muskulären Probleme auskuriert hat und wieder fit ist, sonst haben wir keine 13 Feldspieler“ zählt Thomas Wohland durch, „da wird uns wieder der ein oder andere Spieler aus der 2. Mannschaft helfen müssen.“