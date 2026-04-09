Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen will Rückenwind endlich nutzen
In der Fußball-Landesliga, Staffel II, wollen der VfL Sindelfingen und der TSV Ehningen am Wochenende die jüngsten Derbypleiten schnell vergessen machen.
In der Fußball-Landesliga, Staffel II, wollen der VfL Sindelfingen und der TSV Ehningen am Wochenende die jüngsten Derbypleiten schnell vergessen machen.
In der Fußball-Landesliga, Staffel II, geht es weiterhin eng zu. Während sich der TSV Köngen an der Spitze mit drei Punkten Vorsprung ein klein wenig abgesetzt hat, lauern dahinter sieben Mannschaften auf Relegationsplatz zwei.