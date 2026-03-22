Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Ehningen dreht irres Fußballspiel

1
Manuel Nothacker (re.) vom TSV Ehningen leitete die Aufholjagd in Bernhausen ein. Foto: Eibner

Erst sah es so aus, als müsste der TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga Staffel II den nächsten Rückschlag hinnehmen. Doch dann drehten die Schalkwiesenkicker voll auf.

Volontäre: Maximilian Schöbel (scm)

Was für eine Aufholjagd des TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga Staffel II. Trotz des frühen 0:2-Rückstands stehen gegen den Gastgeber TSV Bernhausen am Ende drei wichtige Punkte auf der Anzeigetafel.

 

Doch die Schalkwiesenkicker starteten alles andere als optimal. Bereits nach vier Minuten klingelte es das erste Mal im Tor der Ehninger. Nach einem Freistoß der Gastgeber stimmte die Zuteilung in der Abwehrreihe nicht, sodass Ivan Matanovic aus dem Rückraum frei zum Abschluss kam und zum 1:0 einschob. Nur wenige Minuten später offenbarte die Ehninger Defensive erneut Schwächen. Die Gastgeber störten den Spielaufbau früh – mit Erfolg. Marc Galla fing den Ball ab und erhöhte auf 2:0.

TSV Ehningen kämpft sich zurück in die Partie

Sollte es nach der jüngsten Niederlage den nächsten Rückschlag geben? Von wegen. „In dieser Phase war es wichtig, das Momentum wieder auf unsere Seite zu ziehen“, bilanzierte Co-Trainer Manuel Schaitel. Und genau das gelang seinen Schützlingen auch. Trotz des Rückstandes ließen sie sich nicht verunsichern, fanden zunehmend besser ins Spiel und übernahmen immer mehr die Kontrolle. Nach 27 Minuten gelang dann der ersehnte Anschlusstreffer. Nach einer präzisen Halbfeldflanke von Noah Sautter lief Manuel Nothacker mit perfektem Timing ein und drückte den Ball mit dem rechten Fuß über die Linie. „Ab diesem Zeitpunkt habe ich richtig guten Fußball meiner Mannschaft gesehen“, schwärmte Schaitel.

Und genau so ging es auch weiter. Nach einem weiten Einwurf fiel der Ball Tino Dannecker vor die Füße, der ihn überlegt ins Eck einschob – 2:2. Doch wer dachte, dass sich die Ehninger mit diesem Halbzeitstand zufrieden geben würden, der sah sich getäuscht. Tatsächlich gelang es ihnen, noch vor der Pause die Partie komplett zu drehen. Ein Pass von Noah Sautter war eigentlich für Manuel Nothacker gedacht, doch der Ball rutschte durch zu Maurice Dreher, der mit seinem Treffer die Aufholjagd perfekt machte. „Das war eine verrückte erste Hälfte.“, sagte Schaitel. „Die Phase vor der Pause war heute unsere Stärkste.“

Großer Jubel: TSV Ehningen freut sich über den zwischenzeitlichen Ausgleich. Foto: Eibner/Drofitsch

TSV Ehningen kassiert nach der Pause direkt den Ausgleich

Doch nach der Pause gelang es den Gästen nicht, direkt nachzulegen – und so fiel postwendend der Ausgleich. Ähnlich wie beim 1:0 wirkte die Abwehr unsortiert, was die Gastgeber gnadenlos ausnutzten. Doch wieder einmal gelang es den Ehningern, mit dem Rückschlag umzugehen. Nach einem Steckpass von Mustafa Avci legte Kenan Kasikci den Ball quer zu Maurice Dreher, der mit seinem zweiten Treffer des Tages erfolgreich abschloss. Dann kam erst einmal nicht mehr viel von den Gästen. „In dieser Phase haben wir leider aufgehört, aus unserem Ballbesitz Chancen zu erarbeiten“, gibt Schaitel zu.

Doch trotz des Platzverweises in der 78. Minute aufgrund eines groben Foulspiels gelang ihnen nur drei Minuten später durch ein Traumtor von Gökhan Akyüz der 3:5-Endstand. „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen“, sagt Schaitel. „Gegen so einen Gegner gerade in der ersten Halbzeit so zurückzukommen, ist nicht selbstverständlich.“ Durch den Erfolg klettert der TSV Ehningen auf Relegationsplatz zwei.

