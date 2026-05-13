Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Ehningen fertigt GSV Maichingen mit 7:1 ab
Der TSV Ehningen, Tabellenführer der Fußball-Landesliga, Staffel II, spielt sich am Mittwochabend gegen den GSV Maichingen in einen Rausch. Am Ende steht es 7:1.
Der TSV Ehningen, Tabellenführer der Fußball-Landesliga, Staffel II, spielt sich am Mittwochabend gegen den GSV Maichingen in einen Rausch. Am Ende steht es 7:1.
War das schon zukünftige Verbandsliga gegen Landesliga? Das Derby des TSV Ehningen gegen den GSV Maichingen am Mittwochabend offenbarte zumindest schon einen Klassenunterschied. Der Tabellenführer konnte das Spiel über 90 Minuten nach Belieben bestimmen und machte schon kurz nach der Pause mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten alles klar.