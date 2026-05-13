Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen fertigt GSV Maichingen mit 7:1 ab

War das schon zukünftige Verbandsliga gegen Landesliga? Das Derby des TSV Ehningen gegen den GSV Maichingen am Mittwochabend offenbarte zumindest schon einen Klassenunterschied. Der Tabellenführer konnte das Spiel über 90 Minuten nach Belieben bestimmen und machte schon kurz nach der Pause mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten alles klar.

„Das war überragend, von der Einstellung, vom Gegenpressing. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann in einen Rausch gespielt“, war Ehningens Co-Trainer Manuel Schaitel vom Auftritt seiner Mannschaft begeistert. Sein Gegenüber dagegen war restlos bedient: „Ich bin sprachlos und enttäuscht. Das war emotionslos, so können wir in einem Derby nicht auftreten“, so GSV-Trainer Thomas Wohland nach den sieben Gegentoren.

Das 1:0 fällt in der ersten Spielminute

Das erste Gegentor musste der Maichinger Coach nach nicht einmal einer Spielminute zur Kenntnis nehmen, da nutzte der überragende Marcel Sigloch seinen Platz auf der linke Seite für eine präzise Hereingabe, die Maurice Dreher am langen Pfosten zur schnellen Führung verwerten konnte – 1:0 für die Gastgeber. Der TSV Ehningen nutzte den Raum, den ihm die Gäste ließen, und konnte sich fast ohne Gegenwehr die Pässe und die Bälle zuspielen. Einziges Manko war, dass die Blau-Gelben Ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzten.

Eine Flanke von Lars Jäger lenkte GSV-Keeper Mehmet Colak über das Tor, ein Schuss von Tino Dannecker wurde zur Ecke abgefälscht, nach einem Dribbling landete ein weiterer Schuss von Tino Dannecker in den Armen des GSV-Keepers. Ehningens Torhüter Mustafa Görkem musste in der 33. Spielminute ein erstes Mal einen Maichinger Pass abfangen, und zwei Minuten später doch den Ball aus dem Netz holen.

Einer der stärksten Ehninger: Marcel Sigloch (links). Foto: Stefanie Schlecht

Nach einer Flanke von David Filipovic war Michael Klauß per Kopf der völlig überraschende Ausgleich geglückt. „Das kam aus dem Nichts und hat das Spiel auf den Kopf gestellt. Aber wir sind auch dann ruhig geblieben“ so Manuel Schaitel. Für Thomas Wohland war das 1:1 immerhin ein kurzer Hoffnungsschimmer: „Es steht unentschieden nach 35 Minuten – dann müssen wir alles versuchen, das in die Halbzeit zu bringen“.

Am Spielverlauf änderte der Maichinger Treffer aber nichts, es blieb weiter ein Spiel auf ein Tor. Nur fünf Minuten später stellte Maurice Dreher mit einem Schuss aus kurzer Distanz und dem 2:1 die alten Kräfteverhältnisse auch auf der Anzeigentafel wieder her. Und wäre Marcel Sigloch nach seinem Sololauf durch die Maichinger Abwehr nicht an Mehmet Colak gescheitert, wäre die Partie schon vor dem Halbzeitpfiff entschieden gewesen.

Drei Ehninger Tore innerhalb von fünf Minuten

So machte der TSV Ehningen aber nach dem Seitenwechsel endgültig ernst: Zuerst traf Maurice Dreher noch den Pfosten, nach einem Konter und Zuspiel von Lars Jäger war der Ehninger Stürmer mit seinem dritten Treffer aber endgültig der Mann des Abends. Zwei Minuten später erhöhte Körtge Corral nach Flanke von Marcel Sigloch auf 4:1, und weitere zwei Zeigerumdrehungen später krönte auch Marcel Sigloch seine starke Leistung mit einem Kopfballtreffer zum 5:1.

Das Derby spielte sich häufig im Maichinger Strafraum ab. Foto: Stefanie Schlecht

Der Rest war Schaulaufen, einen Schuss von Gökhan Akyüz musste GSV-Keeper Mehmet Colak abprallen lassen und den Abstauber verwandelte Körtge Corral zum 6:1. Uygar Iliksoy krönte mit einem Sonntagschuss am Mittwochabend in den Winkel den Ehninger Sahnetag mit dem 7:1.

„Wir wussten, dass Maichingen tief stehen wird. Aber man muss auch erst einmal so gegen den Ball arbeiten, wie wir das gemacht haben, das machen wir alle gemeinsam“, so Manuel Schaitel. Der Maichinger Trainer Thomas Wohland wird die Partie über die nächsten Tage erst einmal verdauen müssen: „Mir ist unbegreiflich, wie man innerhalb von 72 Stunden zwei so verschiedene Gesichter zeigen kann. Wir haben uns nicht einmal eine gelbe Karte abgeholt. Glückwunsch an Ehningen, der Sieg war auch in der Höhe verdient“.

TSV Ehningen: Görkem, Sautter (68. Akyüz), Grausam (68. Horvat), Dannecker, Sigloch (74. Iliksoy), Körtge Corral, Jäger, Dreher (58. Nothacker), Özcan (46. Kasikci), Berberoglu, Bildl.

GSV Maichingen: Colak, Sarak, Topic, Schmidt (54. Marques Moreira), Flaig (70. Orfeo), Klauß, Ferrelli (70. Komarica), Filipovic, Semeraro, Schall, Ehmke (33. Intemperante).

Tore: 1:0 (1.) Dreher, 1:1 (35.) Klauß, 2:1 (40.) Dreher, 3:1 (49.) Dreher, 4:1 (51.) Körtge Corral, 5:1 (53.) Sigloch, 6:1 (79.) Körtge Corral, 7:1 (90.+2) Iliksoy

Zu- und Abgänge beim TSV Ehningen

Neuzugänge

Im Frühjahr dreht sich das Spieler-Karussell: Landesliga-Primus TSV Ehningen hat in den vergangenen Tagen sieben Neuzugänge vermeldet.

Ligaintern

Von der Böblingen kommt der 23-jährige Mittelfeldspieler Adrian Körtge Corral. In der Abwehr zuhause ist Lion Janzen (22), der vom MTV Stuttgart wechselt und in seiner Juniorenzeit unter anderem für den FC Magdeburg und die SGV Freiberg spielte. Vom MTV kommt auch Sebastian Oehme (22), der Abwehrspieler wurde beim SKV Rutesheim groß.

Jugend forscht

Mittelfeldspieler Luca Fenchel wechselt von den A-Junioren der TuS Ergenzingen. Mit Leon Nowak kehrt ein Ehninger Eigengewächs aus der U19 der Spvgg Holzgerlingen an die Schalkwiesen zurück.

Torhüter

Mit Marino Cerkez (TSG Balingen U19) und Paul Ulmer (22, FC Esslingen, in der Jugend Stuttgarter Kickers) verstärken gleich zwei Torhüter den TSV.

Abgang

Dagegen verlässt Stürmer Armin Zukic die Ehninger, er wird Co-Trainer beim TSV Harthausen. (rom)