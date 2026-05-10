Fußball-Landesliga Staffel II: TSV Ehningen trifft zweimal in der überlangen Nachspielzeit

Es gibt diese Erfolgsphasen im Fußball, da klappt einfach alles. Selbst wenn der Gegner tief in der Nachspielzeit die große Siegchance hat, landet der Dreier am Ende doch auf der eigenen Seite. Dass der TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, derzeit genau so einen Lauf hat, zeigte sich einmal mehr beim 3:1-Sieg beim MTV Stuttgart.

Doch die Gäste erwischten keinen guten Start. „Wir haben viel zu behäbig begonnen und uns wenig Chancen erspielt“, so TSV-Co-Trainer Manuel Schaitel. Die beste Chance flog ihnen dann prompt um die Ohren. Nach einem starken Freistoß von Marcel Sigloch kratzte MTV-Keeper Niklas Wegner den Ball gerade noch an die Latte. Im direkten Gegenzug traf Till Julius Flach (30.) vom linken Strafraumeck zur Führung für die Stuttgarter.

TSV Ehningen findet immer mehr den Rhythmus

„Wir haben in der Halbzeit klar angesprochen, dass wir mutiger und zielstrebiger spielen müssen, um den Gegner zu beschäftigen“, betonte Schaitel. Und das setzten seine Schützlinge auch um. Mit der Einwechslung von Lars Jäger und Marcel Berberoglu ging ein spürbarer Ruck durch die Mannschaft.

Der TSV Ehningen trat beim MTV Stuttgart als eine Einheit auf. Foto: Eibner/Naman Kala

Die Gäste fanden immer mehr den Rhythmus und kamen nun auch zu aussichtsreichen Abschlüssen. Sigloch und Tino Dannecker scheiterten mit ihren Freistößen nur knapp, ein Pressschlag von Lars Jäger konnte der Gästekeeper gerade noch über das Tor lenken. Doch dann die Erlösung: Gabriel Körtge Corral legte quer auf Maurice Dreher, der mit der Picke den Ausgleich besorgte (68.) – der Beginn einer turbulenten Schlussphase.

TSV Ehningen gerät in Überzahl

Nach einer Rudelbildung sah Georgios Chelidonopoulos vom MTV erst die Rote Karte (78.), dann lag plötzlich der Schiedsrichter verletzt am Boden. Nach zwölfminütiger Unterbrechung ersetzte ihn der Linienrichter, der Schiedsrichterbeobachter stellte sich für die letzten Minuten an die Seitenlinie. „Das war sehr kurios, das habe ich so auch noch nicht erlebt“, schmunzelte Schaitel.

„Der Spielfluss war dann erst mal dahin“, so Schaitel, der dennoch hoffte, dass in der Nachspielzeit noch etwas passieren könnte. Doch es folgte eine große Gelegenheit für die Hausherren. „Den habe ich schon drin gesehen“, gab Schaitel zu. Eine überragende Parade seines Schlussmanns Mustafa Görkem hielt sein Team im Spiel. Und nur wenige Augenblicke später nahm Körtge Corral (90.+21) den Ball mit der Brust herunter und vollstreckte zum umjubelten 2:1-Führungstreffer.

TSV Ehningen setzt noch einen drauf

Den Schlusspunkt setzte Jäger mit seinem Solo zum 3:1-Endstand (90.+28). „Natürlich freuen wir uns riesig über den Sieg, wir sind uns aber bewusst, dass das am Ende auch hätte anders laufen können“, lautete das Fazit des Co-Trainers. Damit bleibt der TSV Ehningen Tabellenführer und blickt bereits zum Derby am Mittwoch gegen den GSV Maichingen.

TSV Ehningen: Görkem, Avci (46. Jäger), Sautter, Grausam, Dannecker, Sigloch, Körtge Corral, Dreher (71. Akyüz), Özcan, Nothacker (46. Berberoglu), Bildl (62. Horvat / 90+16. Iliksoy).

Tore: 1:0 Flach (30. Minute), 1:1 Dreher (68.), 1:2 Körtge Corral (90.+21), 1:3 Lars Jäger (90.+28).

Zuschauer: 200.

Besondere Vorkommnisse: Rot (78.) für Chelidonopoulos (MTV Stuttgart, Rudelbildung).