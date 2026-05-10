Fußball-Landesliga Staffel II TSV Ehningen trifft zweimal in der überlangen Nachspielzeit
Nach einer kuriosen Schlussphase mit XXL-Nachspielzeit sorgen zwei späte Treffer für großen Jubel beim TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga, Staffel II.
Nach einer kuriosen Schlussphase mit XXL-Nachspielzeit sorgen zwei späte Treffer für großen Jubel beim TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga, Staffel II.
Es gibt diese Erfolgsphasen im Fußball, da klappt einfach alles. Selbst wenn der Gegner tief in der Nachspielzeit die große Siegchance hat, landet der Dreier am Ende doch auf der eigenen Seite. Dass der TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, derzeit genau so einen Lauf hat, zeigte sich einmal mehr beim 3:1-Sieg beim MTV Stuttgart.