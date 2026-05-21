Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen verliert sieben Spieler an den GSV Maichingen

Wie viele Spielerwechsel zur neuen Saison tun einer Fußballmannschaft gut? Ab welcher Zahl wird es schädlich? Auf solche Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Klar ist aber, dass die Wechselbörse in der Fußball-Landesliga, Staffel II, bemerkenswerte Formen angenommen hat. Alle vier Teams aus dem Landkreis – SV Böblingen, VfL Sindelfingen, TSV Ehningen und GSV Maichingen – stehen vor massiven Veränderungen, denn große Teile der Mannschaften werden sich anderen Vereinen anschließen. Bei der Vielzahl ist es inzwischen schwer, den Überblick zu behalten.