Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen verliert sieben Spieler an den GSV Maichingen

Wie viele Spielerwechsel zur neuen Saison tun einer Fußballmannschaft gut? Ab welcher Zahl wird es schädlich? Auf solche Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Klar ist aber, dass die Wechselbörse in der Fußball-Landesliga, Staffel II, bemerkenswerte Formen angenommen hat. Alle vier Teams aus dem Landkreis – SV Böblingen, VfL Sindelfingen, TSV Ehningen und GSV Maichingen – stehen vor massiven Veränderungen, denn große Teile der Mannschaften werden sich anderen Vereinen anschließen. Bei der Vielzahl ist es inzwischen schwer, den Überblick zu behalten.

Die neuste Nachricht diesbezüglich kommt vom TSV Ehningen. Neben Lars Jäger und Marcel Berberoglu, deren Abschied seit Februar feststeht, sollen nun auch Torwart Mustafa Görkem, Jonas Horvat, Mustafa Avci, Kenan Kasikci sowie Stürmer-Routinier Gökhan Akyüz als spielender Co-Trainer zum GSV Maichingen wechseln – sieben auf einen Streich. Das vermeldet die Ehninger Abteilungsleitung, will sich dazu aber nicht weiter äußern. Herauszuhören ist ein gewisser Frust, nicht zuletzt weil es erst im Februar zwischen den Vereinen schlechte Stimmung gab.

Zwist vom Frühjahr zwischen den Vereinen eigentlich ausgeräumt

Damals hatte sich der Ehninger Trainer Johannes Pfeiffer lautstark über die Maichinger Aktivitäten beschwert und den GSV heftig kritisiert, nachdem seine Spieler Lars Jäger und Marcel Berberoglu ihren Wechsel bekannt gemacht hatten. Das wiederum stieß den Maichingern sauer auf. Schließlich räumten die Verantwortlichen den Konflikt in einem klärenden Gespräch aus, der TSV entschuldigte sich. Der Ehninger Abteilungsleiter verband dies noch mit einem Appell an die anderen Kreisvereine: „Wir sollten schauen, dass wir konstruktiv an einem Strang ziehen, damit wir gegenüber anderen Teams konkurrenzfähig bleiben.“ Davon ist man aktuell weit entfernt, denn es wird munter hin- und hergewechselt.

Beim GSV Maichingen sieht man da kein Problem. „Wechsel gehören zum Fußball dazu“, sagt der sportliche Leiter Marius Güra, „wir spielen mit offenen Karten.“ Dem Vorwurf, der GSV würde Spieler aktiv abwerben, widerspricht Güra: „Einige haben sich selbst angeboten“, sagt er, „es kommen oft mehrere Aspekte zusammen.“ Das neue Trainerteam George Berberoglu/Javier Klug sei mit vielen Spielern bekannt, das Umfeld in Maichingen sei attraktiv, zudem würden heutzutage manche Kicker als Kumpelgruppe zusammenbleiben wollen und gemeinsam wechseln. Den Vorwurf, der GSV würde die Spieler mit viel Geld locken, weist Güra zurück. „Natürlich spielt das Finanzielle auch eine Rolle, ist aber nur ein Aspekt von vielen.“ Es gebe auch Maichinger Neuzugänge, die sich finanziell nicht verbessern würden.

Ehninger Fokus auf das Sportliche

Von Ehninger Seite äußert sich Manuel Schaitel dann doch. Der Co-Trainer betont im Vorfeld des Derbys beim VfL Sindelfingen an diesem Freitag, dass der Fokus trotz der vielen Wechsel aktuell aufs Sportliche gerichtet sei. „Wie es im Sommer dann weitergeht, beschäftigt uns aktuell noch nicht“, sagt er. „Natürlich ist es schade, aber wir werden auch nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben.“ Schaitel glaubt, dass Maichingens kommender Trainer George Berberoglu, der Cousin von Marcel Berberoglu, ein gewichtiger Grund gewesen sei. „Er war ja selber in Ehningen mal Trainer und kennt die Spieler“, so Schaitel, „Spieler folgen oft ihrem Trainer, das ist bei uns genauso.“

Zwischen den Landesliga-Kreisvereinen wird munter hin- und hergewechselt

Dennoch bleibt erstaunlich, welche Dynamik auf dem lokalen Spielermarkt seit geraumer Zeit herrscht und voraussichtlich noch eine Weile anhalten wird. Bereits in der Winterpause war der Böblinger Trainer Thomas Siegmund zum VfL Sindelfingen gewechselt. Wenig später wurde bekannt, dass ein halbes Dutzend Spieler ihm im Sommer nachfolgen werden. Zudem verliert die SVB unter anderem Marvin Pietruschka und Filip Hlebec nach Maichingen, Adrian Körtge Corral nach Ehningen (wo bereits sein Bruder spielt).

Zur SV Böblingen wechseln viele Spieler von den Fildern

Die SV Böblingen kompensiert ihre zahlreichen Abgänge mit auffällig vielen Spielern, die zuletzt auf der Filderebene im Einsatz waren. Dort war der sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis lange aktiv, kennt die Spieler und Vereine. Unter anderem kommen der ehemalige Regionalliga-Spieler Bogdan Rangelov, der junge Jamie-Noah Demir (beide TSV Bernhausen), Torwart Kristian Grbic, Nemanja Markovic (beide TSVgg Plattenhardt), Merdan Babatas (TV Echterdingen) und Giuliano D’Aleo (FV Neuhausen) an den Silberweg. Erst diese Woche hat die SVB vermeldet, dass vom TSV Bernhausen auch noch der 28-jährige Mittelfeldspieler Mikail Gümüssu wechselt. Und vom GSV Maichingen kommt Renato Peric nach Böblingen.

Toptransfer bei der SV Böblingen: Bogdan Rangelov Foto: SVB

Während der VfL Sindelfingen insbesondere von der SVB viel Zuwachs bekommt, muss er aber auch wichtige Spieler an die Nachbarschaft abgeben. Kapitän Nicolai Dittrich zieht es zum GSV Maichingen, zudem verlassen unter anderem Max Brendle (VfL Nagold), Endrit Syla (SV Althengstett), Heiko Schall (SV Degerschlacht) und Martin Topic (USA) den Verein.

Der TSV Ehningen steigt vielleicht auf, und dennoch gehen viele Spieler

Der Wechsel von sieben Spielern vom TSV Ehningen zum GSV Maichingen hat indes noch eine weitere bemerkenswerte Note. Die Ehninger spielen eine herausragende Rückrunde, haben sich an die Tabellenspitze geschoben und gute Chancen, in die Verbandsliga aufzusteigen – eigentlich eine tolle sportliche Herausforderung für die Kicker von der Schalkwiese. Doch nun haben sich etliche Spieler dafür entschieden, zukünftig in Maichingen und damit auf alle Fälle weiter Landesliga zu spielen. Welche Rolle der GSV in der kommenden Runde ausfüllen wird, muss man sehen.