Fußball-Landesliga, Staffel II: VfL Sindelfingen schlägt die SV Böblingen im Derby

Das war’s für die Saison in der Fußball-Landesliga, Staffel II 2025/26. Zum Abschluss hat der VfL Sindelfingen sich noch einmal einen 4:2-Derbyerfolg gegen die SV Böblingen gesichert. Damit schließen die Sindelfinger die Saison als zweitbestes Team aus dem Kreis (hinter Meister TSV Ehningen) ab. „Das war schon ein Thema bei uns“, gibt VfL-Trainer Thomas Siegmund zu, dass sein Team dieses Ziel unbedingt noch erreichen wollte.

Viel wichtiger sei jedoch gewesen, sich nach den vergangenen Wochen mit einem positiven Erlebnis in die Sommerpause zu verabschieden. Auch für die Spieler, die den Verein nun verlassen und vor der Partie geehrt wurden. „Abgesehen davon war die sportliche Bedeutung eher zweitrangig“, gab Siegmund zu. Nachdem die vergangenen sechs Monate für alle Beteiligten auf beiden Seiten sehr anstrengend waren, sind nun alle froh, dass es in die Sommerpause geht.

SV Böblingen läuft zunächst dem VfL Sindelfingen hinterher

Da stimmte auch sein Gegenüber Slobodan Markovic zu. „Wir sind am Limit“, sagte er. Dahin musste sein Team in den vergangenen Wochen gehen, um den Klassenverbleib zu erreichen. „Das war anstrengend, aber wir haben das Ziel erreicht“, so Markovic.

Abschied vor dem Spiel: Metehan Kizilagil, Nicolai Dittrich, Max Brendle, Metehan Marsiogli, David Weinhardt und Physio Wolfgang „Mecki“ Sturm verlassen den VfL Sindelfingen (v.li.). Foto: Kevin Schuon

Auf dem Platz lief sein Team vor allem in den ersten 45 Minuten jedoch vor allem hinterher. „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns“, sagte der Coach. Die Sindelfinger hatten viel Platz, die Gäste kamen kaum in die Zweikämpfe. Bereits nach wenigen Minuten blockte Bjarne Hamann den Schuss von Tahir Bahadir gerade noch ab. Kurz darauf traf der Stürmer nur den Pfosten. Dort stand Arbes Bytyci jedoch sträflich allein und konnte ganz gemütlich zur 1:0-Führung einschieben. Beim zweiten Treffer drehte sich Bahadir mit einer Körpertäuschung um Bjarne Hamann und Lennart Häßler herum – und schloss gekonnt ins lange Eck ab.

Die SV Böblingen kämpft sich zurück ins Spiel

Wenn es auf der anderen Seite gefährlich wurde, ging es meist über Oliab Calemba. Der schnelle Außenspieler zielte gegen seine künftigen Teamkollegen zunächst drüber. Dann fand er mit seiner Hereingabe Adrian Körtge Corral, der kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzte. Durch den Anschlusstreffer schöpften die Böblinger neue Hoffnung. „In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht“, lobte Markovic. Wieder kam Calemba über den rechten Flügel. Diesmal fand er Dennis Traub, der den Ball nur noch zum 2:2 einschieben musste.

Doch mit dem Ausgleichstreffer waren die Sindelfinger gar nicht einverstanden. Denn in der Aktion zuvor bekam ein Böblinger den Ball aus kurzer Distanz an den deutlich ausgestreckten Arm geköpft. „Wenn es dafür schon keinen Elfmeter gibt, muss es zumindest eine Ecke für uns geben“, betonte Siegmund. Doch stattdessen ging es mit Abstoß weiter – und über drei Stationen zum Ausgleichstreffer. „Es kann jedoch auch nicht sein, dass fünf Spieler von uns damit beschäftigt sind, mit dem Schiri zu diskutieren“, grantelte der Coach.

Der VfL Sindelfingen schlägt direkt zurück

Doch der Ärger löste sich schnell auf. Nur 60 Sekunden nutzte Bahadir die Löcher in der SVB-Defensive und brachte die Hausherren wieder in Führung. Spätestens, als dann Gianluca Gamuzza zehn Minuten vor Schluss auf 4:2 stellte, war die Luft vollends raus. „Wir haben noch einmal das Beste aus dem Spiel gemacht“, freute sich Siegmund.

Doch schnell nach der Partie richtete sich der Blick auf beiden Seiten nach vorne. Bereits am 6. Juli starten die Teams wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Dann unter ganz neuen Voraussetzungen und vielen neuen Gesichtern. Bei den Böblingern könnte sich bis dahin noch einmal was tun. „Doch vor allem müssen wir uns alle jetzt erst mal erholen“, betonte Markovic.

VfL Sindelfingen: Bachmann, Simao, Bakacs, Bahadir, Gamuzza, Kizilagil (69. Maraslioglu), Bytyci (63. Dreshaj), Molitor, Dittrich (90.+1 Weinhardt), Ademi (90.+1 Walter), Brendle.

SV Böblingen: Hoxhaj, Häßler, Hamann, Özpinar (89. Schragner), Dodoli, Widmann (89. Böck), Arellano Torres, Cilhüseyin (46. Deskaj), Körtge Corral (58. Keysan, 77. Salihu), Calemba, Traub.

Tore: 1:0 (14.) Bytyci, 2:0 (26.) Bahadir, 2:1 (42.) Körtge Corral, 2:2 (58.) Traub, 3:2 (59.) Bahadir, 4:2 (82.) Gamuzza.

Zuschauer: 250.