Fußball-Landesliga, Staffel II VfL Sindelfingen schlägt die SV Böblingen im Derby
Der VfL Sindelfingen hat mit dem Derbysieg gegen die SV Böblingen die Fußball-Landesliga, Staffel II, als zweitbestes Team aus dem Kreis Böblingen abgeschlossen.
Der VfL Sindelfingen hat mit dem Derbysieg gegen die SV Böblingen die Fußball-Landesliga, Staffel II, als zweitbestes Team aus dem Kreis Böblingen abgeschlossen.
Das war’s für die Saison in der Fußball-Landesliga, Staffel II 2025/26. Zum Abschluss hat der VfL Sindelfingen sich noch einmal einen 4:2-Derbyerfolg gegen die SV Böblingen gesichert. Damit schließen die Sindelfinger die Saison als zweitbestes Team aus dem Kreis (hinter Meister TSV Ehningen) ab. „Das war schon ein Thema bei uns“, gibt VfL-Trainer Thomas Siegmund zu, dass sein Team dieses Ziel unbedingt noch erreichen wollte.