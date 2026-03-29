Fußball-Landesliga, Staffel II Zwei junge Neuzugänge für die SV Böblingen
Die SV Böblingen vermeldet zwei weitere Neuzugänge: Der 21-jährige Giuliano D’Aleo kommt vom FV Neuhausen, der 19-jährige Jamie-Noah Demir vom TSV Bernhausen.
Die SV Böblingen vermeldet zwei weitere Neuzugänge: Der 21-jährige Giuliano D’Aleo kommt vom FV Neuhausen, der 19-jährige Jamie-Noah Demir vom TSV Bernhausen.
Klar ist: Die Mannschaft von Fußball-Landesligist SV Böblingen wird in der kommenden Saison ein anderes Gesicht haben. Längst stehen mehrere Abgänge fest, allein fünf Spieler werden im Sommer zum VfL Sindelfingen wechseln. Dem Vernehmen nach gibt es etliche weitere SVB-Kicker, die Abschied nehmen wollen.