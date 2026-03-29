Fußball-Landesliga, Staffel II: Zwei junge Neuzugänge für die SV Böblingen

Klar ist: Die Mannschaft von Fußball-Landesligist SV Böblingen wird in der kommenden Saison ein anderes Gesicht haben. Längst stehen mehrere Abgänge fest, allein fünf Spieler werden im Sommer zum VfL Sindelfingen wechseln. Dem Vernehmen nach gibt es etliche weitere SVB-Kicker, die Abschied nehmen wollen.

Gleichzeitig bastelt der Sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis an einem neuen Team. Der 48-Jährige war vor der SV Böblingen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen auf den Fildern tätig – von dort kommen jetzt auch die ersten Neuzugänge.

Erster Neuzugang laboriert noch an Kreuzbandriss

Bereits am vergangenen Mittwoch vermeldete die SVB die Verpflichtung des ehemaligen Regionalliga-Spielers Bogdan Rangelov vom TSV Bernhausen. Der 28-jährige Stürmer laboriert zwar im Moment noch an einem Kreuzbandriss, sollte bis zum Sommer aber wieder fit sein. In Bernhausen hätte man Rangelov wohl gerne gehalten, doch soll die SVB dem Angreifer finanziell ein zu lukratives Angebot gemacht haben – was verwundert, denn die Böblinger Fußballabteilung hat einiges an Schulden beim Hauptverein.

Nun stehen zwei weitere junge Neuzugänge fest: Nach den ersten Zusagen aus der eigenen Jugend hat Tsapakidis noch zwei Spieler von den Fildern verpflichtet, die laut SVB-Pressemitteilung perfekt in das Anforderungsprofil passen: „jung, hungrig und mit reichlich Entwicklungspotenzial“.

Rechtsverteidiger und Stürmer kommen

Giuliano D’Aleo kommt im Sommer vom Ligarivalen FV Neuhausen nach Böblingen. Der 21-Jährige spielte in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers und war anschließend beim SV Fellbach und den Young Boys Reutlingen in der Verbands- und Oberliga aktiv.

Der Neuzugang soll die rechte Abwehrseite beleben: „Giuliano interpretiert seine Rolle als Rechtsverteidiger sehr modern – mit viel Zug nach vorne, technischer Finesse und mutigen Offensivaktionen“, heißt es von Seiten der SVB-Verantwortlichen.

Zudem wechselt Jamie-Noah Demir nach Böblingen. Wie der erfahrene Rangelov kommt der 19-Jährige vom TSV Bernhausen zur SVB. In der Jugend spielte er unter anderem beim SSV Reutlingen. Demir habe in seiner ersten Aktiven-Saison „bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er als eines der spannendsten Talente der Region gilt“, schreibt die SVB. Demir sei in der Offensive flexibel einsetzbar und zeichne sich durch seine enorme Geschwindigkeit und technische Stärke aus.

„Passen sportlich und menschlich“

„Sowohl Giuliano als auch Jamie-Noah bringen genau die Energie und Leidenschaft mit, die wir für unsere Ziele in der Saison 26/27 brauchen“, wird Ioannis Tsapakidis in der SVB-Mitteilung zitiert. „Wir sind überzeugt, dass beide Spieler nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passen werden.“