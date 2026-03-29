 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Zwei junge Neuzugänge für die SV Böblingen

Fußball-Landesliga, Staffel II Zwei junge Neuzugänge für die SV Böblingen

Fußball-Landesliga, Staffel II: Zwei junge Neuzugänge für die SV Böblingen
1
Guliano D’Aleo (links) und Jamie-Noah Demir Foto: SV Böblingen

Die SV Böblingen vermeldet zwei weitere Neuzugänge: Der 21-jährige Giuliano D’Aleo kommt vom FV Neuhausen, der 19-jährige Jamie-Noah Demir vom TSV Bernhausen.

Klar ist: Die Mannschaft von Fußball-Landesligist SV Böblingen wird in der kommenden Saison ein anderes Gesicht haben. Längst stehen mehrere Abgänge fest, allein fünf Spieler werden im Sommer zum VfL Sindelfingen wechseln. Dem Vernehmen nach gibt es etliche weitere SVB-Kicker, die Abschied nehmen wollen.

 

Gleichzeitig bastelt der Sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis an einem neuen Team. Der 48-Jährige war vor der SV Böblingen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen auf den Fildern tätig – von dort kommen jetzt auch die ersten Neuzugänge.

Erster Neuzugang laboriert noch an Kreuzbandriss

Bereits am vergangenen Mittwoch vermeldete die SVB die Verpflichtung des ehemaligen Regionalliga-Spielers Bogdan Rangelov vom TSV Bernhausen. Der 28-jährige Stürmer laboriert zwar im Moment noch an einem Kreuzbandriss, sollte bis zum Sommer aber wieder fit sein. In Bernhausen hätte man Rangelov wohl gerne gehalten, doch soll die SVB dem Angreifer finanziell ein zu lukratives Angebot gemacht haben – was verwundert, denn die Böblinger Fußballabteilung hat einiges an Schulden beim Hauptverein.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga, Staffel II: Ehemaliger Regionalligaspieler wechselt zur SV Böblingen

Fußball-Landesliga, Staffel II Ehemaliger Regionalligaspieler wechselt zur SV Böblingen

Die Landesliga-Fußballer der SV Böblingen verkünden einen Neuzugang für den Sommer: Der regionalligaerfahrene Bogdan Rangelov kommt vom Ligakonkurrenten TSV Bernhausen.

Nun stehen zwei weitere junge Neuzugänge fest: Nach den ersten Zusagen aus der eigenen Jugend hat Tsapakidis noch zwei Spieler von den Fildern verpflichtet, die laut SVB-Pressemitteilung perfekt in das Anforderungsprofil passen: „jung, hungrig und mit reichlich Entwicklungspotenzial“.

Rechtsverteidiger und Stürmer kommen

Giuliano D’Aleo kommt im Sommer vom Ligarivalen FV Neuhausen nach Böblingen. Der 21-Jährige spielte in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers und war anschließend beim SV Fellbach und den Young Boys Reutlingen in der Verbands- und Oberliga aktiv.

Der Neuzugang soll die rechte Abwehrseite beleben: „Giuliano interpretiert seine Rolle als Rechtsverteidiger sehr modern – mit viel Zug nach vorne, technischer Finesse und mutigen Offensivaktionen“, heißt es von Seiten der SVB-Verantwortlichen.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Derby-Zündstoff: auch acht Bernhausener Spieler wechseln zum Gegner

Fußball-Landesliga Derby-Zündstoff: auch acht Bernhausener Spieler wechseln zum Gegner

Vor dem Duell an diesem Freitag ist klar, dass es nicht nur den Trainer Agatic nach Echterdingen zieht. Kommt dafür ein Torschützenkönig? Und spielt das Team dennoch um den Titel?

Zudem wechselt Jamie-Noah Demir nach Böblingen. Wie der erfahrene Rangelov kommt der 19-Jährige vom TSV Bernhausen zur SVB. In der Jugend spielte er unter anderem beim SSV Reutlingen. Demir habe in seiner ersten Aktiven-Saison „bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er als eines der spannendsten Talente der Region gilt“, schreibt die SVB. Demir sei in der Offensive flexibel einsetzbar und zeichne sich durch seine enorme Geschwindigkeit und technische Stärke aus.

„Passen sportlich und menschlich“

„Sowohl Giuliano als auch Jamie-Noah bringen genau die Energie und Leidenschaft mit, die wir für unsere Ziele in der Saison 26/27 brauchen“, wird Ioannis Tsapakidis in der SVB-Mitteilung zitiert. „Wir sind überzeugt, dass beide Spieler nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passen werden.“

Weitere Themen

Handball-Verbandsliga Männer: „Wahnsinnig starke Leistung“ – Bösis schlagen Team der Stunde

Handball-Verbandsliga Männer „Wahnsinnig starke Leistung“ – Bösis schlagen Team der Stunde

Dank einer taktischen Meisterleistung haben die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen die beeindruckende Siegesserie ihres Gegners durchbrochen.
Von Kevin Schuon
Leichtathletik – VfL Sindelfingen: Katharina Jaiser mit EM-Gold und deutschem Rekord

Leichtathletik – VfL Sindelfingen Katharina Jaiser mit EM-Gold und deutschem Rekord

Die 39-jährige Läuferin Katharina Jaiser vom VfL Sindelfingen gewinnt bei den Masters-Europameisterschaften den Titel über 3000 Meter im polnischen Torun.
Von Holger Schmidt
Handball-Oberliga Männer: SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt

Handball-Oberliga Männer SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt

Noch ist der Verbleib in der Handball-Oberliga möglich: Die SG H2Ku Herrenberg gewinnt gegen den TuS Altenberg und gibt die rote Laterne ab.
Von Peter Gebhardt
Handball-Oberliga Frauen: So steigt die SG H2Ku Herrenberg bereits am Sonntag auf

Handball-Oberliga Frauen So steigt die SG H2Ku Herrenberg bereits am Sonntag auf

Die Oberliga-Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg stehen kurz vor Ende der Saison vor dem ganz großen Triumph. Bereits gegen den TSV Denkendorf könnte es schon so weit sein.
Von Peter Gebhardt
Handball-Verbandsliga Männer: SG H2Ku Herrenberg II muss gegen Tabellendritten „jederzeit hellwach sein“

Handball-Verbandsliga Männer SG H2Ku Herrenberg II muss gegen Tabellendritten „jederzeit hellwach sein“

Eigentlich ist die Saison für die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II längst gelaufen. Trotzdem will der abgeschlagene Tabellenletzte jede Woche Gas geben.
Von Jochen Kurz
Handball-Verbandsliga Männer: „Wahnsinnslauf“ – HSG Böblingen/Sindelfingen trifft auf Mannschaft der Stunde

Handball-Verbandsliga Männer „Wahnsinnslauf“ – HSG Böblingen/Sindelfingen trifft auf Mannschaft der Stunde

Auf die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen wartet ein harter Brocken. Den SF Schwaikheim gelangen zuletzt sieben Siege in Folge. Kann dieser Lauf gestoppt werden?
Von Kevin Schuon
Handball-Oberliga Frauen: „Richtig dickes Brett“ – HSG Böblingen/Sindelfingen steht vor Härtetest

Handball-Oberliga Frauen „Richtig dickes Brett“ – HSG Böblingen/Sindelfingen steht vor Härtetest

Für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen ist Rang zwei noch in Reichweite. Dafür müssen gegen den direkten Konkurrenten HSG Bargau/Bettringen Punkte her.
Von Kevin Schuon
Handball-Oberliga Männer: Klammert sich die SG H2Ku Herrenberg an den letzten Strohhalm?

Handball-Oberliga Männer Klammert sich die SG H2Ku Herrenberg an den letzten Strohhalm?

Wenn die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg noch leise Hoffnungen auf den Ligaverbleib wahren wollen, muss gegen den direkten Konkurrenten TuS Altenheim dringend ein Sieg her.
Von Peter Gebhardt
Tischtennis: TSV Grafenau und SpVgg Weil der Stadt gehen Spielgemeinschaft ein

Tischtennis TSV Grafenau und SpVgg Weil der Stadt gehen Spielgemeinschaft ein

Ab der neuen Tischtennis-Saison wird die SG Weil der Stadt-Grafenau an den Start gehen. Die Vereine gehen die Kooperation gut überlegt ein, um sich zukunftsfähig aufzustellen.
Von Thomas Holzapfel
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Waldenbuchs Trainer Alexander Ott wechselt zum SV Gültlingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel III Waldenbuchs Trainer Alexander Ott wechselt zum SV Gültlingen

Der Trainer verlässt den TSV Waldenbuch nach vier Jahren und geht im Sommer in die Bezirksliga Nordschwarzwald. Gelingt vorher mit dem TSV der Aufstieg?
Von Jürgen Renner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Neuzugänge
 
 