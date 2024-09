Die Vorschau zum vierten Spieltag, an dem auf den TSV Weilimdorf „eine ordentliche Hausnummer“ wartet, der MTV Stuttgart auf einen weiteren guten Tag seines mit Jüngsten hofft und der TSV Bernhausen wegen einer Sperre umbauen muss.

Franz Stettmer 06.09.2024 - 15:35 Uhr

Steht beim TSV Weilimdorf weiter die Null? Kann der MTV Stuttgart nach seinem Derbysieg nachlegen? Und wie geht der TSV Bernhausen damit um, erstmals seit knapp zwölf Monaten wieder ein Punktspiel verloren zu haben? Das sind die Fragen vor dem vierten Spieltag in der Landesliga-Staffel 2, an dem vor allem auf die Weilimdorfer eine spannende Prüfung wartet. In Sindelfingen kommt es für sie zum Duell zweier Mitfavoriten im Meisterschaftsrennen.