In Weilimdorf lautet das Duell: Torfabrik gegen Schießbude. Derweil gehen der MTV Stuttgart und der TSV Bernhausen mit Personalproblemen in ihre Spiele. Beim Filderstädter Aufsteiger fehlt der Kapitän zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit aus dem gleichen ungewöhnlichen Grund.

Franz Stettmer 27.09.2024 - 13:30 Uhr

Für den Tabellenführer TSV Weilimdorf das Spiel „Torfabrik gegen Schießbude“, für den MTV Stuttgart und den TSV Bernhausen schwere Auswärtsaufgaben – so ergibt es der Terminplan am siebten Saisonspieltag der Fußball-Landesliga. Die Fragen dabei: Kann das Stuttgart/Filder-Trio seinen Flow fortführen? Vor Wochenfrist landeten alle trefferreiche Siege. Und: Wie wirken sich die aktuellen Personalien aus? In Weilimdorf etwa ist inzwischen fix, dass ein weiterer eigentlicher Leistungsträger heuer nicht mehr zur Verfügung steht.