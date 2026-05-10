Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen baut starke Serie aus
Gegen die Sport-Union Neckarsulm reicht dem SV ein 1:0 zum Erfolg – trotz vieler vergebener Chancen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Abwehr.
Gegen die Sport-Union Neckarsulm reicht dem SV ein 1:0 zum Erfolg – trotz vieler vergebener Chancen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Abwehr.
In der Fußball-Landesliga stehen die Teams mit den wenigsten Gegentreffern auf Platz zwei (FV Löchgau, 18 Gegentore) und eins (SKV Rutesheim, 28). Auf dem geteilten dritten Platz kommt mit 37 Gegentoren aus 26 Spielen der SV Leonberg/Eltingen, der mit einem 1:0-Sieg über die Sport-Union Neckarsulm eine starke Serie ausbaut.