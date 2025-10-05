Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen bleibt zu Hause eine Macht
Der Landesliga-Aufsteiger bezwingt nach schwieriger erster Halbzeit die spielstarke SpVgg Satteldorf mit 3:0. Zwei Jokertore sorgen für die makellose Heimbilanz.
Gästetrainer Antonio Fernandez-Martinez sprach sehr lange nach dem Abpfiff im Kreis mit seinen Spielern. Warum seine SpVgg Satteldorf nach 90 Minuten aber komplett leer im Landesliga-Duell beim SV Leonberg/Eltingen ausgegangen war, vermochte der Coach vermutlich auch nicht so richtig zu erklären. Vor allem in der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste die Begegnung auf dem rutschigen Rasen bei immer wieder einsetzendem Regen und Wind. Gefühlt hatte Satteldorf rund 70 Prozent Ballbesitz, die SV-Akteure kamen gegen ihre Gegenspieler regelmäßig einen Schritt zu spät. „Satteldorf hat trotz der widrigen Bedingungen einen tollen Ballbesitz-Fußball aufgezogen“, erkannte SV-Trainer Robert Gitschier nach der Partie unumwunden an.