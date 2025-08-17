Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Ein Start wie aus dem Bilderbuch
Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen feiert gelungenen Saisonauftakt mit verdientem 3:0-(1:0)-Sieg über den TSV Ilshofen. Kapitän Marco Seufert glänzt mit zwei Treffern.
Zum krönenden Abschluss gab’s noch ein Geburtstagsständchen für Ersatztorhüter Philipp Meister im Spielerkreis des SV Leonberg/Eltingen im Mittelkreis des Rasenplatzes. Ein schöner Abschluss für einen großartigen Saisonstart des Aufsteigers, der mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg über den TSV Ilshofen im Lewa-Sportpark in die neue Landesliga-Runde gestartet war.