Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Ein Start wie aus dem Bilderbuch

1
Man of the match: SV-Kapitän Marco Seufert macht mit dem 3:0 den Sack mit den drei Punkten endgültig zu – und lässt sich auch von seinem Ex-Trainer Benjamin Schäffer (hinten Mi.) feiern. Foto: Andreas Gorr

Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen feiert gelungenen Saisonauftakt mit verdientem 3:0-(1:0)-Sieg über den TSV Ilshofen. Kapitän Marco Seufert glänzt mit zwei Treffern.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Zum krönenden Abschluss gab’s noch ein Geburtstagsständchen für Ersatztorhüter Philipp Meister im Spielerkreis des SV Leonberg/Eltingen im Mittelkreis des Rasenplatzes. Ein schöner Abschluss für einen großartigen Saisonstart des Aufsteigers, der mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg über den TSV Ilshofen im Lewa-Sportpark in die neue Landesliga-Runde gestartet war.

 

„Ich bin sehr zufrieden“, freute sich Trainer Robert Gitschier, „wir haben das Spiel über weite Strecken bestimmt und uns nach der Führung nicht hinten rein gestellt.“ Kapitän Marco Seufert garnierte seine bärenstarke Leistung mit zwei Treffern (7./90+1) und zudem den Strafstoß herausgeholt, den Axel Weeber souverän verwandelte (86.).

Ennio Ohmes (Mi.) kämpfte unter Feindberührung um jeden Ball. Foto: Andreas Gorr

Es dürfte einige SV-Fans unter den 150 Zuschauern gegeben haben, die mit einer latenten Befürchtung an der Bande standen, die Premiere der Landesliga-Rückkehr könne böse enden. In Runde eins des Verbandspokals waren die Gelb-Schwarzen von Liga-Konkurrent TV Oeffingen mit 0:4 abgefertigt worden wie von einem Lehrer, der den Schüler bestraft, der die Hausaufgaben vergessen hat. Um die düstere Vorahnung zu verschärfen, genügte ein Blick auf die Verletztenliste: In Stoßstürmer Patrik Hoffmann, Außenflitzer Finley Strahl und Lukas Feigl fehlten drei absolute Stammkräfte sowie vier weitere Akteure waren nicht einsatzbereit. Unglücksschwangere Vorzeichen wie heraufziehende Gewitterwolken für einen Bergsteiger.

SV-Spielführer Marco Seufert (li.) war kaum mit fairen Mitteln zu bremsen. Foto: Andreas Gorr

Doch alldem zum Trotz: Dem SV Leonberg/Eltingen gelang das, was Aeronautiker einen Bilderbuch-Start nennen – die Rakete erhebt sich im Sonnenschein majestätisch in den Himmel und fliegt exakt auf Kurs. „Ich habe den Jungs gesagt“, berichtete Gitschier nach den 90 Minuten am Samstag, „dass jeder wichtig ist und jeder mein vollstes Vertrauen besitzt – auch wenn einige potenzielle Stammspieler fehlen.“ Der Coach hatte die richtigen Worte und die richtige Aufstellung gefunden, und der erleichterte Jubel innerhalb wie außerhalb des Spielfeldes nach dem Schlusspfiff war garantiert im benachbarten Leobad klar zu vernehmen.

Zu früh gejubelt: Das vermeintliche 2:0 durch Marvin Hampel kurz nach der Pause wird wegen Abseits nicht gegeben. Foto: Andreas Gorr

Marco Seufert war beim Erfolg beispielhaft vorangegangen – der wendige, trickreiche Kapitän war für die TSV-Verteidiger ein Phantom, das nicht zu greifen war. Nach sieben Minuten knallte sein erster Warnschuss noch an den Pfosten des Tores, in Minute 17 vollende der 28-Jährige eine Vorlage von Ennio Ohmes, der den Ball an der gegnerischen Strafraumgrenze mit enormem Kämpferherz erobert hatte, mit einem satten Schuss zum 1:0 ins Netz des Ilshofener Gehäuses.

Vor dem 2:0 umlief Seufert spitzbübisch Sebastian Herzog im Strafraum, und als der überraschte Ilshofener Verteidiger den Ball klären wollte, traf er den Fuß des Leonbergers. Den fälligen Strafstoß verwandelte Axel Weeber souverän wie das Starstürmer Harry Kane vom FC Bayern meist tut. Fußball-Chocolatier Seufert sorgte mit dem 3:0 noch fürs Sahnehäubchen, als er beim Konter alleine aufs Tor zusprintete, die Ilshofener die Gasse öffneten, weil sie mit einem Pass rechneten, und der Spielführer den Ball zum Doppelpack im Tor versenkte. „Den Elfer hat er mit all seiner Cleverness erzwungen“, lobte Gitschier seinen Kapitän.

Freude beim SV Leonberg/Eltingen über einen überzeugenden Saisonstart. Foto: Andreas Gorr

In der Defensive standen zwei Säulen, die den hochverdienten Erfolg sicherten. Innenverteidiger Julian Häusler hielt sich eigentlich immer dort auf, wo Gefahr in Verzug war und löschte mit Einsatz und Übersicht wie ein Brandbekämpfer jedes gefährliche Glutnest. Wenn aber doch einmal die Ilshofener gefährlich wurden – was in Halbzeit eins nur einmal der Fall war – war da der zweite Mann mit diesem Vornamen: Torhüter Julian Bär. Nach einer Flanke (42.) spitzelte TSV-Stürmer Maximilian Krieger den Ball aus fünf Metern in Richtung Tor, doch Bär klärte mit einer reflexartigen Fußabwehr – und Krieger schlug aus Enttäuschung über die verpasste Chance wie ein verärgerte Bub fünfmal mit der flachen Hand kräftig auf den Rasen. Mit dem 1:1 hätte das Spiel kippen können ...

Sandro Seeber (re.) spitzelt den Ball durch die Beine von TSV-Torhüter Luis Rohn – doch die Kugel landet am Pfosten. Foto: Andreas Gorr

„Wir hatten ein paar kurze Phasen“, monierte Robert Gitschier, „in denen wir das Spiel aus der Hand gaben, das hat mit nicht gefallen. Aber wir sind nicht nervös geworden, weil wir die frühere Entscheidung verpasst haben.“ So hätte Sandro Seeber alles klar machen können, als die TSV-Defensive unklug agierte, doch sein Schuss landete am Pfosten (74.). Besser hätte es Seeber nicht machen können, es war Pech. Doch das fiel nicht ins Gewicht. „Wir genießen den Sieg“, sagte Trainer Gitschier, „aber dann geht die Saison weiter.“ Bereits am Freitag (19 Uhr) mit dem Derby bei der SKV Rutesheim. SV Leonberg/Eltingen: Bär – Weeber, Joshua Trefz, Häusler, Nufer – Hampel (55. Falch), Schmidt (90+2 Lipaj) – Seeber (81. Tchuidjou), Kern, Seufert (90+4 Rzepka) – Ohmes (66. Bechthold).

