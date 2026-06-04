Zum Saisonausklang wollen die Landesliga-Fußballer vom SV Leonberg/Eltingen ihren Negativ-Trend stoppen. Der TSV Heimerdingen kann ganz frei aufspielen.

Flemming Nave 04.06.2026 - 14:00 Uhr

Der SV Leonberg/Eltingen bestreitet den Saisonausklang vor heimischem Publikum gegen die SG Weinstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Das anschließende Abschlussfest soll mit einem positiven Ergebnis eingeläutet werden, doch die Formkurve ist jüngst erschlafft. Nach sieben ungeschlagenen Spielen und dem vorzeitigen Klassenerhalt stehen zwei Pleiten aus den letzten beiden Partien zu Buche. Gitschier räumt ein: „Man kann schon sagen, dass ein bisschen die Luft raus war.“ Vor diesem Hintergrund findet Robert Gitschier: „Wir haben etwas gutzumachen, wollen den Sieg zum Abschluss.“