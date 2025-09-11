 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim

Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim
1
Marijan Salopek (re.) wird dem SV Leonberg/Eltingen nach seiner Roten Karte im Spiel in Schwäbisch Hall gegen den TSV Crailsheim fehlen. Foto: Andreas Gorr

Der Trainer des Fußball-Landesligisten erwartet am Samstag einen offensiv starken Gegner im Lewa-Sportpark – aber verstecken wird sich der SV garantiert nicht.

Tabellarisch ist es ein Nachbarduell, wenn der Fünfte TSV Crailsheim am Samstag (15.30 Uhr) beim Sechsten SV Leonberg/Eltingen zum Landesliga-Duell zu Gast ist. Doch in der Realität trennen beide Teams einiges: Während der SV gerade erst wieder in die siebte Liga aufgestiegen ist, gehört das Team aus dem Hohenlohekreis seit Jahren zum Landesliga-Establishment. Und während die Gastgeber zuletzt beim SSV Schwäbisch Hall eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten, kommt der TSV Crailsheim mit einem 7:1-Erfolg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar im Gepäck.

 

„In dieser Liga ist keine Mannschaft Kanonenfutter, daher muss man auch gegen so einen Gegner erst mal sieben Tore schießen“, zollt Robert Gitschier, der Trainer des SV Leonberg/Eltingen, dem Gegner Respekt. Allerdings weiß er die Niederlage vom vergangenen Wochenende richtig einzuordnen: „Es war schwer, 80 Minuten lang nach der Roten Karte gegen Marijan Salopek in Unterzahl zu spielen“, erklärt er. Man habe eigentlich in der Defensive des Gegners Schwachstellen ausgemacht, doch in Unterzahl sei es nicht gelungen, den SSV unter Druck zu setzen. „Im Gegenteil, wir wurden von den trickreichen und tempostarken Offensivkräften regelrecht eingeschnürt“, stellte Gitschier fest.

Macht sich trotz vier fehlenden Stammkräften keine großen Sorgen: SV-Trainer Robert Gitschier (li.) Foto: Andreas Gorr

Mit Akteuren ähnlichen Kalibers wird es die SV-Defensive am Samstag zu tun bekommen. Neben dem 34-jährigen Sturm-Routinier Daniele Hüttl hat in den ersten vier Saisonspielen beim TSV vor allem der 22-jährige Louis Hermann auf sich aufmerksam gemacht. Er erzielte in allen vier Spielen bisher einen Treffer, dreimal sorgte er für das 1:0.

Drei wichtige Spieler fehlen

Doch verstecken will sich der SV Leonberg/Eltingen nicht, sondern im dritten Heimspiel den dritten Sieg feiern. „Wir wollen die Partie wieder an uns reißen und die Gegner dynamisch anlaufen“, gibt Gitschier im Vorfeld preis. Da trifft es sich gut, dass der Coach auf einen großen Kader zurückgreifen kann. Neben dem gesperrten Salopek fehlen nur noch die Langzeitverletzten Finley Strahl, Fabian Hahlgans und Emre Oranbay.

Weitere Themen

Fußball Landesliga: SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi

Fußball Landesliga SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi

Die SKV Rutesheim muss die Tabellenführung beim starken Aufsteiger SG Schorndorf verteidigen. Drei Ausfälle bereiten Trainer Christopher Baake etwas Kopfzerbrechen.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Vier Torhüter beim TSV Heimerdingen – das sorgt für Brisanz

Fußball Landesliga Vier Torhüter beim TSV Heimerdingen – das sorgt für Brisanz

Der TSV hat vier Torhüter im Kader – was Trainer Markus Koch im Konkurrenzkampf zwar begrüßt, doch er muss die Ersatzleute auch bei Laune halten. Ein Balanceakt.
Von Jürgen Kemmner
Start bei den Fußball-Frauen: TSV Münchingen freut sich über eine Verstärkung

Start bei den Fußball-Frauen TSV Münchingen freut sich über eine Verstärkung

Am Sonntag starten die Fußballerinnen in die Saison. Verbandsligist TSV Münchingen und Regionenligist TSV Heimsheim gehen zuversichtlich in ihre Auftaktpartien.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga B 4: SV Perouse: Nach 553 Tagen wieder das erste Ligaspiel

Fußball Kreisliga B 4 SV Perouse: Nach 553 Tagen wieder das erste Ligaspiel

Die Fußballer des SV treten am Sonntag erstmals seit eineinhalb Jahren wieder zu einem Punktspiel an – und der Club hat sich in der Kreisliga B etwas vorgenommen.
Von Flemming Nave
Tischtennis Turnier: SpVgg Renningen feiert Jubiläum mit dem BärTi-Cup

Tischtennis Turnier SpVgg Renningen feiert Jubiläum mit dem BärTi-Cup

Die Tischtennis-Freunde der SpVgg Renningen laden zum Vorbereitungsturnier in der Rankbachhalle. Die Abteilung erwartet mehr als 100 Spielerinnen und Spieler.
Von Thomas Holzapfel
Kreisliga-Moment des Jahres: Elfmeter abgelehnt, Spiel verloren – doch jetzt ist er der Held der Saison

Kreisliga-Moment des Jahres Elfmeter abgelehnt, Spiel verloren – doch jetzt ist er der Held der Saison

Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim ist Jahressieger der Bleib-Fair-Aktion. Trotz vieler Worte um seine Person bleibt der bescheidene 21-Jährige lieber Mann der Tat.
Von Flemming Nave
Leonberger Reiterspiele: Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei

Leonberger Reiterspiele Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei

Bei den Reiterspielen Leonberg muss Jörg Widmaier wie viele seiner Stallkollgenen anderen den Vortritt lassen. Buntes Programm im Reiterzentrum Tilgshäusle.
Von Frank Häusler
Fußball Bezirksliga: Zwei Aufsteiger erteilen den Gegnern eine ordentliche Klatsche

Fußball Bezirksliga Zwei Aufsteiger erteilen den Gegnern eine ordentliche Klatsche

Der TSV Münchingen (8:0) und der TSV Heimsheim (7:1) schießen in der Bezirksliga ihre Kontrahenten ab. Dem TSV Merklingen reichen drei Treffer nicht für einen Punkt.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Rote Karte wirft SV Leonberg/Eltingen aus der Bahn

Fußball Landesliga Rote Karte wirft SV Leonberg/Eltingen aus der Bahn

Keine Punkte für den SV Leonberg/Eltingen im Duell der Aufsteiger: Beim SSV Schwäbisch Hall zogen die personell dezimierten Gäste den Kürzeren – trotz eigener Führung.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen besteht beim starken Aufsteiger

Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen besteht beim starken Aufsteiger

Der Fußball-Landesligist erkämpft sich bei der TSG Öhringen ein 1:1 und bleibt ungeschlagen. Am Ende hätte der TSV Heimerdingen sogar drei Punkte holen können.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Leonberg Sieg
 