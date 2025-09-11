Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim
Der Trainer des Fußball-Landesligisten erwartet am Samstag einen offensiv starken Gegner im Lewa-Sportpark – aber verstecken wird sich der SV garantiert nicht.
Der Trainer des Fußball-Landesligisten erwartet am Samstag einen offensiv starken Gegner im Lewa-Sportpark – aber verstecken wird sich der SV garantiert nicht.
Tabellarisch ist es ein Nachbarduell, wenn der Fünfte TSV Crailsheim am Samstag (15.30 Uhr) beim Sechsten SV Leonberg/Eltingen zum Landesliga-Duell zu Gast ist. Doch in der Realität trennen beide Teams einiges: Während der SV gerade erst wieder in die siebte Liga aufgestiegen ist, gehört das Team aus dem Hohenlohekreis seit Jahren zum Landesliga-Establishment. Und während die Gastgeber zuletzt beim SSV Schwäbisch Hall eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten, kommt der TSV Crailsheim mit einem 7:1-Erfolg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar im Gepäck.