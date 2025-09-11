Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen mit Dynamik gegen TSV Crailsheim

Tabellarisch ist es ein Nachbarduell, wenn der Fünfte TSV Crailsheim am Samstag (15.30 Uhr) beim Sechsten SV Leonberg/Eltingen zum Landesliga-Duell zu Gast ist. Doch in der Realität trennen beide Teams einiges: Während der SV gerade erst wieder in die siebte Liga aufgestiegen ist, gehört das Team aus dem Hohenlohekreis seit Jahren zum Landesliga-Establishment. Und während die Gastgeber zuletzt beim SSV Schwäbisch Hall eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten, kommt der TSV Crailsheim mit einem 7:1-Erfolg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar im Gepäck.

„In dieser Liga ist keine Mannschaft Kanonenfutter, daher muss man auch gegen so einen Gegner erst mal sieben Tore schießen“, zollt Robert Gitschier, der Trainer des SV Leonberg/Eltingen, dem Gegner Respekt. Allerdings weiß er die Niederlage vom vergangenen Wochenende richtig einzuordnen: „Es war schwer, 80 Minuten lang nach der Roten Karte gegen Marijan Salopek in Unterzahl zu spielen“, erklärt er. Man habe eigentlich in der Defensive des Gegners Schwachstellen ausgemacht, doch in Unterzahl sei es nicht gelungen, den SSV unter Druck zu setzen. „Im Gegenteil, wir wurden von den trickreichen und tempostarken Offensivkräften regelrecht eingeschnürt“, stellte Gitschier fest.

Macht sich trotz vier fehlenden Stammkräften keine großen Sorgen: SV-Trainer Robert Gitschier (li.) Foto: Andreas Gorr

Mit Akteuren ähnlichen Kalibers wird es die SV-Defensive am Samstag zu tun bekommen. Neben dem 34-jährigen Sturm-Routinier Daniele Hüttl hat in den ersten vier Saisonspielen beim TSV vor allem der 22-jährige Louis Hermann auf sich aufmerksam gemacht. Er erzielte in allen vier Spielen bisher einen Treffer, dreimal sorgte er für das 1:0.

Drei wichtige Spieler fehlen

Doch verstecken will sich der SV Leonberg/Eltingen nicht, sondern im dritten Heimspiel den dritten Sieg feiern. „Wir wollen die Partie wieder an uns reißen und die Gegner dynamisch anlaufen“, gibt Gitschier im Vorfeld preis. Da trifft es sich gut, dass der Coach auf einen großen Kader zurückgreifen kann. Neben dem gesperrten Salopek fehlen nur noch die Langzeitverletzten Finley Strahl, Fabian Hahlgans und Emre Oranbay.