Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen: Sandro Seeber im Torlaune

Es geht auch ohne den Boss an der Seitenlinie: In Abwesenheit von Cheftrainer Robert Gitschier haben die Fußballer des SV Leonberg/Eltingen am Sonntagnachmittag ein Testspiel gegen den TV Echterdingen II deutlich für sich entschieden.

Unter der Betreuung von Co-Trainer Simon Hunger feierte der Landesligist einen klaren 5:2(0:1)-Erfolg über den Bezirksligisten von den Fildern. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause nach einem Eigentor von Leon Hundt (19.) mit 0:1 im Lewa-Sportpark in Rückstand. Simon Hunger beschrieb die erste Halbzeit als „bescheiden“ sowie als „ein sehr haariges Spiel”. Simon Hunger (li.) hatte in Abwesenheit von Chefcoach Robert Gitschier das Sagen an der Seitenlinie. Foto: Andreas Gorr Die Gründe waren jedoch schnell ausgemacht und erörtert. „Wir haben wenig nach vorne agieren können, haben uns häufig die Räume selbst zugestellt“, kritisierte Hunger. Im Team war zu wenig Bewegung zum gegnerischen Tor – und es wäre durchaus möglich gewesen, dass der TVE II höher geführt hätte. Der SV-Co-Trainer lobte deshalb seinen Torwart Silas Herzer, der sein Team in Hälfte eins mit starken Paraden im Spiel gehalten hatte. Hielt den SV Leonberg/Eltingen mit starken Paraden bis zur Pause im Spiel: Torhüter Silas Herzer Foto: Pressefoto Baumann Probleme erkannt, Probleme gebannt. Nach der Pause fand Hungers Mannschaft deutlich bessere Lösungen. Urlaubs-Rückkehrer Sandro Seeber drehte das Spiel mit einem Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten (51./56./58.) und legte nach dem 1:2 Anschlusstreffer der Gäste (60.) noch mal zwei weitere Treffer (73./76.) nach. Für den 19-jährigen Stürmer, der in den zurückliegenden Spielen weniger erfolgreich war, freute sich Hunger, wenngleich er den Sieg als „gute Mannschaftsleistung“ verbuchte. Für den Ligarivalen TSV Heimerdingen gab es am Wochenende hingegen kein Spiel zu bestreiten, der TS Mosbach hatte das für Sonntag angesetzte Match wegen Personalproblemen abgesagt. Trainer Markus Koch hielt stattdessen eine Trainingseinheit ab.