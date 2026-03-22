Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Torflaute in den Heimspielen hält an
Der SV Leonberg/Eltingen muss sich in der Fußball-Landesliga dem SSV Schwäbisch Hall mit 0:2 geschlagen geben – es herrscht Personalnot in der Offensive.
Der SV Leonberg/Eltingen muss sich in der Fußball-Landesliga dem SSV Schwäbisch Hall mit 0:2 geschlagen geben – es herrscht Personalnot in der Offensive.
Nach dem 2:1-Auswärtssieg vergangene Woche in Kaisersbach hatten die Verantwortlichen des SV Leonberg/Eltingen gehofft, mit einem weiteren Dreier gegen den in diesem Jahr nicht sehr überzeugenden SSV Schwäbisch Hall im sehr engen Tabellenmittelfeld noch ein paar Plätze nach oben zu klettern, um den Abstand nach unten zu vergrößern.