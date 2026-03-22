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  6. SV Leonberg/Eltingen: Torflaute in den Heimspielen hält an

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Torflaute in den Heimspielen hält an

Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen: Torflaute in den Heimspielen hält an
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Patrik Hofmann (re.) musste früh vom Feld. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen muss sich in der Fußball-Landesliga dem SSV Schwäbisch Hall mit 0:2 geschlagen geben – es herrscht Personalnot in der Offensive.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg vergangene Woche in Kaisersbach hatten die Verantwortlichen des SV Leonberg/Eltingen gehofft, mit einem weiteren Dreier gegen den in diesem Jahr nicht sehr überzeugenden SSV Schwäbisch Hall im sehr engen Tabellenmittelfeld noch ein paar Plätze nach oben zu klettern, um den Abstand nach unten zu vergrößern.

 

Stattdessen herrschte nach den 90 Minuten beim Aufsteiger und seinen Fans Frust: Nachdem der SV Leonberg/Eltingen auch im zweiten Heimspiel des Jahres ohne Treffer geblieben war, musste sich das Team dem Kontrahenten aus dem Hohenlohekreis mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und diesen in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. „Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen und wollten Schwäbisch Hall in der Tabelle auf jeden Fall hinter uns lassen“, sagte SV-Trainer Robert Gitschier etwas enttäuscht.

Gnadenlose Gäste: Zwei Chancen, zwei Tore

Der Unterschied zwischen beiden Mannschaften war schlicht die Effektivität. Die Gäste, die in der Winterpause personell aufgerüstet und sich mit einigen verbandsligaerfahrenen Akteuren des Ortsrivalen Sportfreunde verstärkt hatten, kamen in der Partie zu zwei Chancen – und nutzten sie konsequent. Besonders bitter: Beiden Gegentreffern gingen Fehler der Gastgeber voraus.

Einwürfe sollten nicht beim Gegner landen. Hier wirft Fabian Kern. Foto: Andreas Gorr

Beim 0:1 in der 49. Minute landete ein Einwurf des SV auf der linken Angriffsseite im Fuß eines Gegenspielers. Schwäbisch Hall schaltete schnell um, da beide Sechser des SV vorne waren, fehlte die Konterabsicherung. Am Ende sprang auch noch Innenverteidiger Fabian Löwen unter dem aufsetzenden Ball hindurch, sodass zwei Gästeakteure frei vor Schlussmann Julian Bär auftauchten und Noah Käpplinger, einer der Winterneuzugänge von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, zum 1:0 vollendete.

Aufbaufehler wird bestraft

Dem zweiten SSV-Treffer ging ein Fehler im Spielaufbau in der eigenen Hälfte voraus. Die Gastgeber waren zu breit und offen positioniert und konnten die Räume nicht mehr eng machen, sodass Umut Demir, in der Vorsaison noch bei Türkgücü München in der Regionalliga Bayern am Ball, ohne Probleme auf 2:0 (60.) erhöhen konnte. Der SV Leonberg/Eltingen hatte zwar viel Ballbesitz, war jedoch in der Offensive nicht zwingend genug. „Wir sind ein paar Mal mit drei oder vier Mann auf die letzte Kette zugelaufen, haben dann aber zu langsam gespielt“, monierte SV-Coach Gitschier.

Trainer Robert Gitschier haderte mit der Niederlage. Foto: Andreas Gorr

Auch mit Flanken und Standards taten sich die Gastgeber schwer. „Schwäbisch Hall hat vier richtige Türme hinten drin gehabt, die haben defensiv für viel Stabilität gesorgt“, stellte er fest. Erschwerend für die Gastgeber kam hinzu, dass Patrik Hofmann, der gegen eine solche Abwehr als erster Zielspieler eingeplant war, bereits nach sieben Minuten vom Feld musste, nachdem er in den Boden getreten war. „Ohne ihn, den verletzten Sandro Seeber und Finley Strahl, der wegen Hüftproblemen in dieser Woche zweimal nicht trainieren konnte, hat uns natürlich einiges an Offensivkraft gefehlt“, bedauerte der Leonberger Trainer.

Joker Strahl bringt Schwung ins Spiel

Als Strahl in der letzten Viertelstunde von Gitschier auf Feld gebracht wurde, sorgte er mit seinem Tempo auf der Außenbahn prompt für Gefahr in der Gästeabwehr. Dass es am Ende nicht noch einmal spannend wurde, hatte nach Ansicht der SV-Verantwortlichen mit einer klaren Fehlentscheidung des Schiedsrichters in der 86. Minute zu tun. „Finley Strahl ist im gegnerischen Strafraum mit einer Grätsche elfmeterreif gefoult worden“, meinte Coach Gitschier.

Finley Strahl belebte das Spiel nach seiner Einwechslung. Foto: Andreas Gorr

Mit einem Anschlusstreffer und einigen Minuten Nachspielzeit obendrauf hätte es noch einmal eng werden können, ergänzte er. Da aber auch der aufgerückte Innenverteidiger Julian Häusler in der 76. Minute nach einem Eckball mit einem Schuss aus zwölf Metern an einer Glanzparade von Gäste-Schlussmann Yannik Pauels scheiterte, gingen die Gastgeber auch im zweiten Heimspiel des Jahres als Verlierer vom Platz.

Am Samstag ist der SV Leonberg/Eltingen beim TSV Crailsheim zu Gast. „Vielleicht tut es uns auch mal gut, nicht in der Favoritenrolle zu sein“, macht Gitschier seiner Elf Mut. SV Leonberg/Eltingen: Bär – Nufer (80. Falch), Löwen, Trefz, Häusler, Schmidt (76. Stahl), Kern (76. Weeber), Hampel, Hofmann (7. Feigl), Ohmes (82. Kolar), Seufert.

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