Fußball – Landesliga Traumkonstellation und zwei Gesichter
Landesliga-Tabellenführer TSV Köngen macht sich vor dem Jahresstart keinen Druck, beim FV Neuhausen wollen sie keinen Druck bekommen.
Okay und sehr, sehr gut – so stehen die beiden Landesliga-Fußballer der Region vor dem Start ins Fußballjahr da. Beim FV Neuhausen wollen sie gerne von Platz zehn aus noch ein bisschen klettern und vor allem nicht in den Abstiegsstrudel geraten. Bei Aufsteiger TSV Köngen ist das mit dem Klettern unmöglich, denn die Mannschaft steht ganz oben, weshalb sich deren Spieler und Verantwortliche beim Blick auf die Tabelle immer noch die Augen reiben.