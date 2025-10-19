Fußball: Landesliga Traumtore bei Echterdinger Trainer-Einstand
Im ersten Spiel unter seinem Interimscoach Predrag Sarajlic siegt der Fußball-Landesligist TV Echterdingen beim MTV Stuttgart mit 3:1. Beim Gegner nimmt derweil die Ratlosigkeit zu.
War das der erhoffte Befreiungsschlag mit nachhaltiger Wirkung? Zumindest stellt der 3:1-Sieg des TV Echterdingen im Fußball-Landesliga-Derby beim Kellernachbarn MTV Stuttgart eine gelungene Bewährungsprobe für den Interimstrainer Predrag Sarajlic dar. „Ein guter Anfang ziert alles“, sagte der 46-Jährige zufrieden, nachdem er unter der Woche für den zurückgetretenen Valentin Haug übernommen hatte. Auf der anderen Seite verdunkeln sich indes die Gewitterwolken mehr und mehr. Nach der nun vierten Niederlage in Folge gibt der MTV-Coach Björn Lorer unumwunden zu: „Mir fehlen die Worte, ich bin einfach nur ratlos.“