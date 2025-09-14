Fußball: Landesliga: Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Die 95 Kilometer lange Heimfahrt, die der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt am Samstagabend von der Ostalb zurückzulegen hatte, war alles andere als schön: Die Spieler, die Verantwortlichen und die Fans hatten nach 97 Minuten Auswärtsspiel beim SV Waldhausen einiges an Trauer, Wut und Ärger mit im Gepäck. Zur Pause hatte der Wiederaufsteiger aus Filderstadt nämlich beim amtierenden Vizemeister noch überraschend mit 3:1 geführt. Am Ende wurden die tapfer kämpfenden Gäste allerdings nicht belohnt, sondern noch mit einem ganz bitteren Gegentreffer in der 97. Spielminute und einer 3:4-Niederlage auf den Heimweg geschickt.

„Die zweite Hälfte war für uns sehr hart, weil Waldhausen mit Hilfe der lauten Zuschauer unglaublich gedrückt hat und uns die Kräfte merklich geschwunden sind. Trotzdem hätten wir insgesamt einen Punkt absolut verdient gehabt“, sagt der Plattenhardter Fußballchef Sascha Krammer nach der Partie. Insgesamt werden die Gäste das Geschehene wohl in der Kategorie „Lehrgeld bezahlt“ einordnen müssen.

Durch drei schöne Treffer von Ekrem Servi (2. & 45.) und Fabijan Krpan (21.) lagen sie trotz eines Gegentores von Kevin Mayer (39.) zur Pause nämlich mit 3:1 in Führung. „Unser Ziel war es, nach der Pause die ersten zehn bis 15 Minuten schadlos zu überstehen, das ist uns leider nicht gelungen“, sagt Krammer.

Direkt nach Wiederbeginn verkürzte Waldhausen durch Tim Eckstein und glich dann im zweiten Nachschuss nach einem zunächst von TSV-Keeper Kristian Grbic gehaltenen Foulelfmeter zum 3:3 aus. Dann aber kam die siebte Minute der Nachspielzeit und der Treffer von Tair Avdiovski mit der allerletzten Aktion im Spiel. „Das ist alles extrem bitter gelaufen, aber wir werden aus diesem Spiel lernen und noch stärker zurückkommen“, ist sich Sascha Krammer sicher.

Plattenhardts „Spieler des Spiels“

Ekrem Servi: Der ehemalige Reutlinger wurde zusammen mit seinen Mitspielern nicht für seine Saisontore Nummer zwei und drei belohnt. Trotzdem war er im Angriffszentrum ein unermüdlicher Rackerer und Gefahrenherd, sein Treffer zum 3:1 mit einem schönen Lupfer über den herauseilenden Torhüter war das schönste Tor des Tages.

SV Waldhausen: Körber – Kazymov, Michel (93. Herkommer), Weber, Michael Schiele, Kamm – Bühler (46. Bechthold), Philipp Schiele (75. Avdiovski), Janik (75. Agathangelidis) – Eckstein, Mayer.

TSV Plattenhardt: Grbic – Pein (85. Sefer), Eichhorn, Nemanja Markovic, Gyselincks, Hornung – Eiberger (57. Dieringer), Blazek (65. Vöhl) – Perhanidis (82. Straub), Servi, Krpan (63. Hörz).