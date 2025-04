Der TSV Bernhausen kommt gegen den SC Geislingen nicht über ein 1:1 hinaus und verpasst dadurch den Sprung auf Platz drei. Coach Roko Agatic kritisiert danach den Schiedsrichter.

Marius Gschwendtner 13.04.2025 - 22:00 Uhr

Roko Agatic, Trainer des TSV Benhausen, haderte nach dem 1:1 gegen den SC Geislingen mit dem Punkt und mit einer Szene kurz vor Schluss. Bernhausens großgewachsener Verteidiger Erik Meinlschmidt hatte sich in der 82. Minute im Luftzweikampf durchgesetzt und mit dem Kopf auf Ivan Matanovic abgelegt. Der Top-Torjäger des Tabellenvierten der Fußball-Landesliga schob zum vermeintlichen 2:1 ein, doch Schiedsrichter Fabio Gentile hatte zuvor ein Foul von Meinlschmidt erkannt. „Wir waren alle sehr verwundert“, beichtet Agatic. „Es ist sehr schade und letztlich ist der eine Punkt zu wenig“, fügt der Trainer an. Mit einem Sieg hätte das Filder-Team am MTV Stuttgart vorbei auf Platz drei springen können.