Die Filderstädter unterliegen beim TSV Ehningen mit 0:3, und ihr Coach Agatic attestiert einigen Spielern ein Mentalitätsproblem. Hinzu kommt auch noch ein verschossener Elfmeter.

Dominik Grill 24.11.2024 - 21:06 Uhr

Eine Mannschaft, zwei Gesichter: Schrammte der TSV Bernhausen am vorherigen Spieltag der Fußball-Landesliga gegen den Titelfavoriten Donzdorf noch nur knapp an einer Überraschung vorbei, so war der Trainer Roko Agatic diesmal rundum bedient. Mit 0:3 ging das Spiel beim bislang punktgleichen Tabellennachbarn TSV Ehningen vergleichsweise sang- und klanglos verloren. Agatic stellt seiner Mannschaft ein miserables Zeugnis aus: „Eine komplette Arbeitsverweigerung. Läuferisch, kämpferisch und spielerisch war das für die Landesliga zu wenig.“