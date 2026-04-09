Das Wort zur Landesliga kommt von Thomas Otto, dem Spielleiter des TSV Bernhausen: „Total irre.“ Denn wann hat es das in der Staffel schon einmal gegeben, dass sich neun Spieltage vor Schluss noch acht (!) Mannschaften ein heißes Aufstiegsrennen liefern? Eben so ist es heuer, darunter die Fleinsbachkicker selbst. Und wer könnte sich erinnern, dass es an der Wechselbörse jemals derart turbulent zugegangen wäre? Aktuelle Beispiele: So stehen in Ottos Team nun drei weitere schwer wiegende Abgänge namentlich fest. Und so ist auch in diesem Fall der Nachbar TV Echterdingen einer der Abnehmer.