In der aktuellen Punkterunde geht es für den Filderclub bereits an diesem Donnerstag weiter. Warum das Heimspiel gegen den TV Darmsheim nicht auf dem Naturrasen im Fleinsbachstadion stattfindet.

Marius Gschwendtner 16.04.2025 - 17:00 Uhr

So richtig verdaut hat Roko Agatic das für ihn unbefriedigende Unentschieden vom Wochenende gegen den SC Geislingen noch nicht, da steht an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) schon das nächste Spiel in der Fußball-Landesliga an. Diesmal heißt der Gegner TV Darmsheim, der sportlich Tabellenvorletzte. Mit einem Sieg wollen die Filderstädter ihren eigenen vierten Platz festigen. Den Druck sieht Agatic vor der Flutlichtpartie gegen die Gäste aus dem Sindelfinger Stadtteil bei seinem Aufgebot. „Ich denke nicht, dass sie den Abstieg noch verhindern können. Wir haben da mehr zu verlieren, sie können befreit aufspielen“, sagt er.