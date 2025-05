Der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen wahrt durch einen überzeugenden 3:1-Sieg beim Tabellenzweiten SV Waldhausen die Chance auf die Relegation. Dabei beweisen zwei Bernhausener Akteure Maßarbeit.

Torsten Streib 04.05.2025 - 16:10 Uhr

Ein Spiel, mit letztlich zwei Gewinnern und einem Verlierer. So lässt sich der verdiente 3:1-Erfolg des Tabellendritten TSV Bernhausen am Samstag beim Tabellenzweiten SV Waldhausen tabellarisch einordnen. Der Aufsteiger von den Fildern ist damit den Waldhausenern (ein Partie weniger) bis auf vier Punkte auf die Pelle gerückt und wahrt die Chance auf den Relegationsplatz. Gleichzeitig hat das Team aus dem Aalener Stadtteil in Sachen Meisterschaft an Boden verloren, rangiert sieben Spieltage vor Schluss sechs Punkte hinter dem Klassenprimus. Namentlich TSV Weilimdorf, der von der Couch aus verzückt über die Waldhausen-Pleite war.