Von den Ergebnissen her weckt der Aufsteiger allmählich Erinnerungen an den Veilchen-Express der vergangenen Meistersaison. Warum sein Trainer nach dem Auftritt in Rohrau dennoch nur eingeschränkt zufrieden ist.

Franz Stettmer 06.04.2025 - 18:15 Uhr

So weit ist es also schon gekommen. 5:1 gewonnen, und der Trainer kritisiert die Spielweise seiner Mannschaft. Doch mit dem Erfolg steigen eben die Ansprüche, auch die eigenen. Nach dem klaren Auswärtserfolg des TSV Bernhausen im Aufsteigerduell der Fußball-Landesliga beim Tabellenletzten SV Rohrau moniert Roko Agatic: „Wir haben zu langsam gespielt, mit zu vielen Ballkontakten.“ So habe man es versäumt, gegen einen tief stehenden Gegner den Sack frühzeitig zuzumachen. Dies gelang erst in den letzten 25 Minuten der Begegnung.