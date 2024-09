Der Filderstädter Aufsteiger siegt beim Favoriten SC Geislingen mit 2:1. In der Endphase der Begegnung wird es mit drei Platzverweisen turbulent und brennen einem Spieler die Sicherungen durch.

Franz Stettmer 29.09.2024 - 20:11 Uhr

Wenn es noch Zweifel daran gegeben haben sollte, dass die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen ihr Zwischentief überstanden haben, spätestens seit diesem Spieltag sind sie ausgeräumt. In einer am Ende hitzigen Begegnung mit drei Platzverweisen hat der Aufsteiger am Wochenende ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. „Ein Lob an die junge Mannschaft. Bei einem solchen Gegner muss man erst einmal gewinnen“, sagt der Trainer Roko Agatic nach dem 2:1-Sieg beim SC Geislingen.