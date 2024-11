Nach zuletzt drei Niederlagen gelingt den Bernhausenern mit einem 1:0 gegen den VfL Sindelfingen der Umschwung. Dabei lassen sie sich auch durch einen kurzfristigen Ausfall nicht stoppen.

Franz Stettmer 03.11.2024 - 20:32 Uhr

Der Trainer Roko Agatic hatte bereits zur Halbzeitpause den richtigen Riecher: „Wer in diesem Spiel das erste Tor schießt, der gewinnt.“ Gesagt, getan. Am Ende jubelten seine Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen. Eben dieses erste Tor, spät erzielt, bescherte ihnen drei Punkte und zugleich das Ende der Durststrecke mit zuletzt drei Niederlagen in Serie. Zum Mann des Tages beim 1:0 gegen den VfL Sindelfingen wurde Mihael Tomic.