Der Aufsteiger setzt mit einem 3:2 in Bettringen seine saisonübergreifend überragende Siegesserie fort. Allerdings gibt es zwei personelle Wermutstropfen.

Harald Landwehr 25.08.2024 - 20:09 Uhr

Der TSV Bernhausen macht in der Fußball-Landesliga dort weiter, wo er vor der Sommerpause aufgehört hat. Nach dem 1:0-Auftakt gegen die SV Böblingen hat der Aufsteiger nun auch sein Auswärtsspiel bei der SG Bettringen mit 3:2 gewonnen – wonach er saisonübergreifend mittlerweile auf 20 Punktspielsiege in Serie kommt. Von einer Euphorie will der aus dem Urlaub zurückgekehrte Trainer Roko Agatic jedoch noch nichts wissen, „Es ist schön, dass wir in der neuen Liga spielerisch und kämpferisch gut mithalten können, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagt der Coach nach dem Erfolg beim Mitaufsteiger.